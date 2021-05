Trans- ja sateenkaarilipun väriset hahmot juhlistavat Pride-kuukautta.

Tanskalainen leluvalmistaja Lego lanseeraa historiansa ensimmäisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä eli lgbtqia+-yhteisöä juhlistavan Lego-sarjan.

Legon 346-palainen, 11 sateenkaari- ja translipun väristä hahmoa sisältävä sarja on nimeltään Everyone is Awesome, eli suomeksi ”kaikki ovat mahtavia”. Nimi on jatkumoa Lego-elokuvasta tutuksi tulleelle Everything is Awesome -kappaleelle.

Mukana on myös ruskea ja musta hahmo muistuttamassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen moninaisuudesta. Hahmojen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu legoista rakennettava kaarimainen lava.

Uusi Lego-sarja tulee myyntiin kesäkuun alussa, koska Yhdysvalloissa vietetään kesäkuussa kansallista Pride-kuukautta. Suomessa vietetään Pride-viikkoa kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kymmenelle hahmoista ei ole varsinaisesti määritelty sukupuolta. Legon mukaan hahmojen on tarkoitus ”ilmaista yksilöllisyyttä, mutta pysyä monimerkityksellisinä”, kertoo brittilehti The Guardian.

Joukossa oleva poikkeus on violetti hahmo, jolla on yllään näyttävä, iso peruukki.

Hahmot suunnitellut Matthew Ashton sanoo The Guardianille, että hahmo on ”selkeä kunnianosoitus kaikille upeille drag queeneille”.

Ashton suunnitteli kokonaisuuden alun perin vain omaan käyttöönsä.

”Muutin uuteen toimistoon, ja halusin tehdä tilasta kotoisamman jollain sellaisella, mikä heijastaa minua ja lgbtqia+-yhteisöä”, Ashton sanoo.

Hahmosarja herätti myös muiden Legolla työskentelevien huomion, ja leluvalmistaja päätti lopulta jakaa uuden sarjan koko maailman kanssa.

Lego on aiemmin tuonut lelumaailmoihinsa hienovaraisempia lgbtqia+-viittauksia. Esimerkiksi Trafalgar Square -sarjassa on ollut pieni sateenkaarilippu. Lisäksi Lego on myynyt erikseen ostettavaa morsiusparia, johon on voinut valita samaa sukupuolta olevan pariskunnan.

Lgbtqia+-lyhenteellä tarkoitetaan lesboja, homoja, biseksuaaleja, transihmisiä, intersukupuolisia ja aseksuaalisia. Plus-merkki kuvaa joukon moninaisuutta ja sitä, ettei kaikille vielä ole olemassa omaa termiä.