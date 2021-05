Markus Räikkönen työskentelee nykyisin Henrico Digitalin operatiivisena johtajana. Hän omistaa osuuden Prezella-yrityksestä.

Tamperelaisen finanssiteknologiayrityksen Prezellan taloustilanne on heikko, kertoo Talouselämä. Kyseessä on pääministeri Sanna Marinin (sd) aviomiehen Markus Räikkösen osittain omistama ja johtama yritys.

Prezellan toiminta on ollut käytännössä pysähdyksissä. Talouselämän mukaan yhtiö ei tehnyt viime vuonna lainkaan liikevaihtoa ja tilikauden tappio oli noin 7 000 euroa. Yritys on tehnyt tappiota aina aloittamisestaan lähtien eli vuodesta 2016. Räikkösen omistusosuus yrityksestä on 26 prosenttia, Talouselämä kertoo.

Yrityksen konkurssin uhka on ”suuri, ellei jopa todennäköinen”, sanoo Talouselämän analyytikko Ari Rajala.

Nykyisin Räikkösen varsinainen työnantaja on konsulttitoimisto Henrico Digital, jossa hän on vastikään aloittanut operatiivisena johtajana.

Vielä viime keväänä Räikkönen toimi viestintäjohtajana Markkinointiakatemiassa, joka tarjoaa digitaalisen asiakashankinnan palveluita.

Viime keväänä yhtiö antoi varoituksen työntekijälle, joka yritti hyödyntää yhteyttä pääministeriin asiakashankinnassa.

Asiakassähköposteissa ja -keskusteluissa oli nostettu esiin, että yhtiön viestintäjohtajan puoliso on pääministeri Marin, ilmeni sisäisessä selvityksessä. Tuolloin Marin ja Räikkönen elivät avopuolisoina, mutta he menivät naimisiin elokuun 2020 alussa.