Google avaa New Yorkiin ensimmäisen kivijalka­myymälänsä

Myymälässä tulee olemaan tarjolla muun muassa Googlen älypuhelimia, tietokoneita ja aktiivisuusrannekkeita.

Googlella on New Yorkissa yli 11 000 työntekijää. Nyt yhtiö avaa samalle alueelle ensimmäisen fyysisen myymälänsä.

Teknologiajätti Google kertoo avaavansa ensimmäisen fyysisen myymälänsä New Yorkiin tänä kesänä.

Digimarkkinointia ja hakukonemaailmaa hallitseva Google hakee avauksella uutta puhtia myyntiinsä kilpailijansa Applen keinoin, arvioi uutistoimisto Reuters.

Apple avasi ensimmäiset myymälänsä Virginiaan vuonna 2001. Nyt yhtiöllä on 270 myymälää Yhdysvalloissa ja lukemattomia myymälöitä ympäri maailmaa.

Googlen kivijalkaliike sijaitsee Chelsean kaupunginosassa, lähellä yhtiön konttoria, jossa työskentelee yli 11 000 Googlen työntekijää.

Ennen New Yorkin avausta Google on myynyt tuotteitaan markkinointitarkoituksissa järjestetyissä pop up -kaupoissa.

Myymälässä tulee olemaan tarjolla Googlen omia Pixel-älypuhelimia, Pixelbook-tietokoneita, Fitbit-aktiivisuusrannekkeita ja Nest-älykotilaitteita.

Applen myymälöissä laitteiden ostamisen lisäksi asiakkaat saavat palvelua ja tukea laitteiden kanssa. Myös Googlen myymälässä saa laitetukea, ja sieltä voi myös noutaa verkko-ostokset.