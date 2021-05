Viimeisten kymmenen vuoden aikana ohjelmistojen määrä on satakertaistunut. Kysyntä kiihtyy yhä, ja siksi ammattilaisista käydään kiihtyvää globaalia kisaa, ohjelmistoyhtiö Outsystemsin perustaja Paulo Rosado kertoo.

Portugalilaisen ohjelmistoyhtiö Outsystemsin perustaja ja pääjohtaja Paulo Rosado on kotimaassaan Portugalissa hieman samanlaisessa asemassa kuin peliyhtiö Supercellin perustajaosakas Ilkka Paananen Suomessa.

Molemmat ovat kasvattaneet yhtiönsä noin kymmenen miljardin euron arvoiseksi.

Vuonna 2001 perustettu Outsystems on yhä listaamaton pääomasijoittajien rahoittama kasvuyhtiö, kun Supercellissä yhtiön omistus on pääosin siirtynyt jo kiinalaisen pörssijätti Tencentin omistukseen.

Outsystems on kerännyt yhteensä 570 miljoonan euron riskirahansa paikallisten lisäksi Goldman Sachin, North Bridgen ja KKR:n kaltaisilta pääomasijoittajilta. Tuoreimmalla, kolme kuukautta sitten tehdyllä rahoituskierroksella yhtiö keräsi 150 miljoonaa euroa lisää riskirahaa.

Tuolloin yhtiö arvioitiin 9,5 miljardin euron arvoiseksi.

Kyseisellä arvostuksella Outsystems on tiettävästi Euroopan toiseksi arvokkain ”yksisarvinen” ruotsalaislähtöisen maksuyhtiö Klarnan jälkeen.

Paulo Rosado kertoo opiskelleensa tietojenkäsittelyä Lissabonin ja Stanfordin yliopistoissa.

Ensimmäisen yhtiönsä hän myi vuonna 2000. Vuotta myöhemmin hän perusti Outsystemsin. Se tekee ohjelmistosuunnittelijoille näiden työtä helpottavaa sovelluskehitysalustaa, jonka avulla ohjelmistokehitystä voi automatisoida.

Valmiit ohjelmistokomponentit hyödyntävät lowcode-teknologiaa, ja niiden avulla ohjelmistoja voi rakentaa helpommin.

Outsystemsin liikeidea osui otolliseen aikaan. Erilaiset toiminnat yhteiskunnassa alkoivat digitalisoitua, ja ohjelmistojen kysyntä kasvoi räjähdysmäisesti.

”Vuosina 2010–2020 kysyntä kasvoi globaalisti satakertaiseksi ”, Rosado kertoo videotapaamisessa.

Hänen mukaansa ohjelmistojen teko on yhä eräänlaista käsityöläistyötä, vaikka automaatiosta ja tekoälystä on apua.

Outsystemsin teknologialla tehdyt sovellukset ovat nekin yleensä räätälöityjä.

”Loppukäyttäjät ovat muuttuneet äärimmäisen vaativiksi. Siksi käyttäjäkokemus täytyy ottaa huomioon jo ohjelmistosuunnittelussa.”

Yhtiön asiakaslistalta löytyy muun muassa Intelin, Mercedes Benzin ja Volkswagenin kaltaisia yrityksiä.

Ohjelmistojen valtava kasvuvauhti tulee Rosadon mukaan jatkumaan yhä.

Syy on selkeä. Nekin alat, jotka eivät ole vielä digitalisoituneet, muuttuvat ohjelmistoja käyttäviksi, Rosado ennustaa.

”Kaikki toimialat tarvitsevat ohjelmistoja.”

Osaavasta tietotekniikkaväestä ja koodareista onkin maailmalla huutava pula.

Rosado kertoo, että Outsystemsillä on paraikaa 400 työpaikkaa avoinna. Rosado sanoo, että yritys täyttäisi vaikka kaikki avoimet paikat suomalaisilla työntekijöillä.

”Mutta tuskinpa he tulevat Portugaliin.”

Rosadon mukaan maailmassa on jo niin kova pula pätevistä tietotekniikkaosaajista, että heillä on varaa valita työpaikkansa.

Silloin perhesiteet, kaverit ja tottumukset ovat monelle tärkeitä valintaperusteita. Mutta Pohjoismaissakin yhtiöllä on työpaikkoja avoinna, Rosado muistuttaa.

Portugali on viime aikoina monen muun maan tavoin pyrkinyt houkuttelemaan kasvuyrityksiä ja koodareita maahansa.

Portugalikin haluaa rakentaa omat ”piilaaksonsa”.

Houkuttimina ovat ilmasto, ruoka, englantia osaavat työkaverit ja valtion anteliaat siemenrahoitustuet erityisesti aivan varhaisen vaiheen kasvuyhtiöille.

Rosado arvioi myös mentoroinnin eli kokeneempien osaajien neuvojen jakamisen auttaneen montaa varhaisen vaiheen kasvuyritystä kasvamaan.

Hän nostaa silti Portugalin yhdeksi keskeiseksi houkuttimeksi maassa vallitsevan yleisen tunnelman.

”Tämä on cool paikka asua. Sitä ei voi selittää. Paras tulla itse paikalle ja kokea se itse.”

Portugalissa on viime aikoina versonut Outsystemsin lisäksi kolme muuta ”yksisarvista” eli yli miljardin euron arvoista kasvuyhtiötä.

Niiden menestys on osaltaan saanut Portugalin pohtimaan sitä, miten Euroopan laidalla sijaitseva Portugali onnistuisi nousemaan Suomen lailla pääomasijoittajia kiinnostavaksi teknologiayhtiöiden kasvualustaksi.

Pääomasijoittajien sijoitusten määrää maan bruttokansantuotteeseen verratessa Portugali tulee tosin Suomeen verrattuna selvästi perässä.

Tuoreen Pääomasijoittajat-yhdistyksen tilaston mukaan Suomi on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna eniten riskirahaa pääomasijoittajilta saava maa Euroopassa – jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Ero Portugaliin on peräti kymmenkertainen.

Portugali on tunnettu Suomen tapaan siitäkin, että insinöörien palkkataso on ollut maassa suhteellisen matala.

Rosado sanoo, että hän ei ole koskaan omassa työssään ajatellut, että matalasta palkkatasosta olisi hyötyä.

”Halpa työvoima ei ole etu”, Rosado sanoo painokkaasti.

Suorituskykyisestä ja taitavasta työvoimasta kilpaillaan globaalisti, ja siksi osaajille täytyy maksaa globaalisti kilpailukykyistä palkkaa, hän selittää.

Lisäksi yrityksen toiminnan ja työntekijän päätöksenteon on oltava työntekijän kannalta mielekästä, Rosado lisää.

”Me elämme globaalissa kulttuurissa, jossa tietotekniikan osaajia ei ole tarpeeksi, kun vielä logistiikka- ja terveydenhuolto vievät heistä osansa.”

Portugali sijaitsee Euroopan laidalla Espanjan kyljessä, ja kun Espanjakin on varsin pieni markkina, yritysten on lähdettävä meren yli hakemaan kasvua, useimmiten Yhdysvalloista, Rosado kertoo.

Näin ovat tehneet niin Outsystems, Feedzai ja Veniam kuin Talkdesk, Rosado listaa.

Outsystemsillä markkinoiden avautuminen Yhdysvalloissa kesti peräti seitsemän vuotta.

Mutta kun alkuun päästiin, kasvu on ollut rajua. Useana vuotena peräkkäin liikevaihto on kasvanut yli 50 prosenttia vuodessa.

Rosado vertaa menestyneitä portugalilaisia kasvuyrityksiä moniin israelilaisiin yrityksiin, jotka testaavat ensin tuotteidensa toimivuuden kotimarkkinoilla ja menevät sitten Yhdysvaltoihin kasvamaan.

Rosado on pitkän yrittäjäuransa aikana oppinut arvostamaan pitkäjänteisyyttä.

”Täytyy olla äärimmäisen resilientti [taipuisa] ja säilyttää iso visio.”

Omaa omistusosuuttaan Outsystemsissä hän ei halua kertoa.

”Tarpeeksi”, hän vastaa.

Outsystemsille juuri nyt nopean kasvun hallitseminen on yhtiön yksi keskeisistä haasteista.

Yhtenä apuna muutoksessa on Rosadon kirjoittama pieni opaskirja The Small Book of The Few Big Things [Pieni kirja muutamista isoista asioista] .

Rosado kertoo kirjoittaneensa kirjan, kun yhtiössä oli 150 työntekijää. Nyt heitä on noin 1 500.

”Se ei ole mikään opastava evankeliumi, vaan ennemmin kirjasin ylös heijastumia yrityksemme kulttuurista.”

Kirja pyrkii määrittelemään yhtiön tavat, vastuut ja vision mahdollisimman selkeästi, Rosado kertoo.

Hän mainitsee kirjan yhden keskeisen säännön koskevan sitä, että jokaisen tiimin jäsenen on ymmärrettävä tehtävänsä.

”On kiellettyä tehdä mitään sellaista, mistä et ymmärrä mitä teet.”

Rosado kertoo myös yhtiön vaalivan hajautettua päätöksentekoa ja pienten ryhmien itsenäisyyttä.

”Olemme kuin joukko startupeja.”

Haastattelun lopuksi Rosado palaa siihen, kuinka erilaiset rajat ovat murtumassa kaikkialla hyvin nopeasti.

”Meidän täytyy tajuta olevamme osana maailmaa, jossa täytyy tehdä jotain hyvää. Kaikilla on tämä sama vaatimus.”