Teollisuuden lisäksi myös palvelualoilla tuotanto on alkanut kasvaa ripeästi.

Euroalueen talouden elpyminen taantumasta oli erittäin vahvaa toukokuussa, koska valtiot ovat purkaneet liikkumisen ja elinkeinotoiminnan rajoituksia.

Verraten luotettavasti talouden kehittymistä ennakoiva ostopäälliköiden indeksi oli toukokuussa 56,9 pistettä. Huhtikuussa se oli tarkentuneiden tietojen perusteella 53,8 pistettä.

”Tavaroiden ja palveluiden kysyntä kasvaa vauhdilla, joka on eri puolilla euroalueetta nopeinta 15 vuoteen”, sanoo indeksin tuottavan IHS Markitin ekonomisti Chris Williamson tiedotteessa.

Hänen mukaansa kysyntä olisi kasvanut vieläkin enemmän, jos tuotantoketjujen häiriöt eivät olisi aiheuttaneet ongelmia tarjontaan.

Indeksi perustuu 5 000 euroalueen yritykselle tehtävään kyselyyn, ja se on keskeisimpiä talouden ilmapuntareita.

Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi bruttokansantuotteen kasvavan. Jos se on alle 50 pistettä, bruttokansantuote todennäköisesti supistuu. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

Indeksin perusteella talouden elpyminen on voimakkaita teollisuudessa, mutta palvelualoilla kysyntä on myös lisääntynyt merkittävästi.

Euroalueen palvelutuotanto mittaava ostopäälliköiden indeksi oli toukokuussa vahvimmillaan 35 kuukauteen.

Suhdanteen vahvistuminen vaikuttaa väistämättä myös Suomen talouteen, koska tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee euroalueelle.

”Euroalueen talouden on arvioitu elpyvän vahvasti, mutta ostopäälliköiden indeksin perusteella elpyminen on jopa odotettua parempaa. Etenkin palveluiden elpymisen vahvistuminen on hyvin myönteistä, sillä teollisuudessa elpymistä hidasti hieman komponenttipula. Nämä uudet tiedot lupaavat hyvää myös Suomen talouden elpymiselle”, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Euroopan komissio arvioi viime viikolla, että euroalueen ruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 4,3 prosenttia ja 4,4 prosenttia ensi vuonna.

Suomen talouden komissio arvioi kasvavan tänä vuonna 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,8 prosenttia.

Suomen talouden verraten heikolta vaikuttavaa elpymistä selittää se, että talouden ahdinko oli viime vuonna selvästi lievempi kuin monissa muissa eurovaltioissa.

Suomen bruttokansantuote supistui viime vuonna 2,8 prosenttia, kun taas euroalueella se romahti 6,6 prosenttia.

Kysynnän voimakkaan lisääntymisen, raaka-aineiden kallistumisen ja tarjonnan pullonkaulojen takia on lähes selvää, että inflaatio euroalueella kiihtyy tänä vuonna.

”Euroalueelle voi yhäkin odottaa lähinnä lyhytaikaista inflaation kiihtymistä. Vaaran paikka on vasta, jos inflaatio kiihtyy pysyvämmin. Yhdysvalloissa tällainen riski on merkittävästi suurempi kuin euroalueella”, Lehmus sanoo.

Euroopan keskuspankki arvioi inflaatiovauhdin kiihtyvän tänä vuonna 1,5 prosenttiin, mutta hidastuvan ensi vuonna 1,2 prosenttiin. Keskuspankki on myös ennustanut, että inflaatiovauhti saattaa vuoden lopussa kiihtyä tilapäisesti kahteen prosenttiin.

