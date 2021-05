Hyperco voi ulkoisen rahoituksen turvin aloittaa toimintansa ja sijoittaa datakeskuksiin.

Vasta perustettu kiinteistökehitysyhtiö Hyperco aikoo sijoittaa kokonaisuudessaan noin 200 miljoonaa euroa olemassa oleviin ja uusiin datakeskuksiin tulevien kahden vuoden aikana.

Oman pääoman rahoituksen sijoituksiinsa Hyperco on kerännyt tanskalaislähtöiseltä kiinteistösijoitusyhtiö Nrepiltä ja työeläkeyhtiö Varmalta. Osapuolet eivät paljasta rahoitusosuuksia. Lisäksi Hyperco käyttää velkarahoitusta.

Hypercon perustivat viime vuonna osakkaat Ville Vartiainen, toimitusjohtajaksi ryhtynyt Timo Pohjanpalo ja Aleksi Taipale.

Vartiaisen mukaan kiinteistöyhtiön ajatuksena on ollut alusta asti keskittyä nimenomaan datakeskuksiin.

”Datakeskukset ovat Suomessa ja Pohjoismaissa vielä verraten pieni segmentti, mutta se kasvaa nopeasti”, Vartiainen kertoo.

”Kokonaissijoituskapasiteettimme Nrepin ja Varman rahoituksen myötä on 200 miljoonaa euroa, joka sijoitetaan tulevien vuosien aikana. Lähdemme tästä liikkeelle.”

Toimintaansa nyt aloittavan Hypercon tarkoituksena on ostaa data- tai palvelinkeskuksia ja vuokrata ne niitä käyttäville yhtiöille. Asiakkaita voisivat olla esimerkiksi pilvipalveluita tarjoavat kotimaiset ja kansainväliset teknologiayhtiöt tai pohjoismaiset telekommunikaatioyhtiöt. Hypercon toimintaan kuuluu myös datakeskusten kehittäminen.

”Tulemme kohteisiin pitkäjänteiseksi omistajaksi ja asiakkaat tulevat pitkäaikaisiksi vuokralaisiksi”, Vartiainen sanoo.

Viiden vuoden sisällä Hypercon tavoitteena on hallita yli miljardin euron arvosta datakeskuksia Pohjoismaissa.

Hypercon tavoitteena on keskittyä toiminnassaan myös kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Tarkoituksena on kehittää datakeskusten uusiutuvan energian käyttöä ja hukkalämmön talteenottoa. Palvelinten pyörittäminen tuottaa paljon ylijäämälämpöä, jota Hypercon mukaan voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää kaukolämpönä.

Hypercon perustajaosakas Aleksi Taipale sanoo, että teknologia hukkalämmön talteenottoon on jo olemassa.

”Esimerkiksi keskikokoisen 10 megawatin datakeskuksen ylijäämälämmöllä voi lämmittää noin 12 000 kerrostaloasuntoa eli pienen kaupungin verran”, Taipale sanoo.

Suomen mittakaavassa kymmenen megawatin datakeskus on jo suuri. Tässä kokoluokassa on esimerkiksi venäläisen Yandex-hakukoneyhtiön Mäntsälän laitos. Googlen Haminan datakeskuksen tehon taas on arvioitu olevan noin 100–160 megawattia ennen uusinta laajennusta.

Nrepin johtaja Joonas Lemström uskoo, että datan määrän kasvu tulee jatkumaan voimakkaana, mikä takaa datakeskusten kysynnän kasvun.

”Tämä tekee tästä vielä kehittymättömästä kiinteistösegmentistä meille kiinnostavan", Lemström sanoo.

Varman kiinteistöanalyytikon Miika Tuokon mukaan Suomen sijainti ja osaaminen luovat mahdollisuuksia datakeskusten ja infrastruktuurin kehittämiseen.

”Olisi yhteiskunnallisesti tärkeää saada uusia datakeskusinvestointeja Suomeen”, Tuokko sanoo.