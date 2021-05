Useisiin maihin levittäytyvä Tatiana Akhmedovan ja Farkhad Akhmedovin avioeroprosessi korostaa sitä, miten miljonäärit voivat järjestellä omaisuuttaan hyvin monimutkaisilla tavoilla.

Vuosia jatkunutta oikeustaistelua öljy- ja kaasuliiketoimilla rikastuneen Farkhad Akhmedovin ja hänen ex-vaimonsa Tatiana Akhmedovan välillä on käyty Lontoossa, Dubaissa, Liechtensteinissa ja Marshallsaarilla.

Vuonna 1989 tavannut pariskunta meni naimisiin 1990-luvun alkupuolella ja muutti Lontooseen. Liitto päättyi vuonna 2014.

Vuonna 2016 tuomioistuin Lontoossa määräsi Tatianalle 41 prosenttia Farkhadin omaisuudesta. Mies kiisti päätöksen laillisuuden ja muutti Venäjälle.

Viisi vuotta myöhemmin taistelu jatkuu. Tapauksesta kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Kiistan keskiössä on sen arvokkain omaisuudenlaji, eli 115-metrinen, 9-kantinen luksusjahti Luna 50-henkisine miehistöineen. Azerbaidžanissa syntynyt Farkhad osti aluksen miljardööriliikemies Roman Abramovichilta, joka omistaa muun muassa jalkapalloseura Chelsean.

Lunan arvoksi on määritelty noin 250 miljoonaa puntaa eli noin 290 miljoonaa euroa. Jättialus seisoo ja rapistuu Dubaissa, jossa se on odottanut riidan ratkeamista kaksi vuotta. Bloombergin mukaan erään välittäjän arvio on, että jahdin arvo on pudonnut noin 90 miljoonaan euroon.

Farkhad on kieltäytynyt maksamasta lainkaan korvauksia ex-vaimolleen.

”Poltan rahat pikemmin kuin annan ne hänelle”, Farkhad totesi Whatsapp-viestissä pojalleen maaliskuussa 2016.

Brittilehti The Guardian kertoi nyt huhtikuussa oikeuden määränneen pariskunnan yhteisen pojan Temur Akhmedovin maksamaan äidilleen 75 miljoonan punnan eli noin 87 miljoonan euron korvaukset. Temurin todettiin tehneen yhteistyötä isänsä kanssa, jotta tämä voisi välttää maksamasta 453 miljoonan punnan eli noin 525 miljoonan euron erokorvauksia.

Lehden mukaan kyseessä on maailman kallein avioero.

Tatiana onkin yrittänyt päästä käsiksi osuuteen ex-miehensä omaisuudesta ainakin yhdeksän eri oikeusistuimen kautta. Taustalla on Farkhadin miljardiomaisuuden siirtely paikasta toiseen ja omistajalta toiselle.

Farkhad on myöntänyt aikovansa tehdä kaikkensa, jotta Tatiana ei saa käsiään hänen omaisuuteensa. Toistaiseksi Tatianan omistukseen on siirtynyt noin viiden miljoonan euron arvoinen helikopteri.

Kun avioeroprosessi oli aluillaan, suurin osa perheen varoista siirrettiin Farkhadin nimistä rahastoihin Liechtensteinissa. Myös arvokkaita taide-esineitä, kuten Andy Warholin ja Mark Rothkon maalauksia sijoitettiin ruhtinaskunnassa sijaitsevaan holviin.

Suurimman kiistakapulan eli Lunan omistusoikeus on muuttunut Tatianan asianajajien mukaan neljä kertaa. Lisäksi jahtiin liittyen on tehty epäilyttäviksi katsottuja varojen siirtoja.

Luna purjehtii virallisesti Marshallsaarten lipun alla. Siksi Tatiana asianajajineen suuntasi katseensa saarivaltioon. Aiemmin tänä vuonna paikallinen oikeusistuin tekikin päätöksen, jonka mukaan Tatiana voidaan julistaa jahdin omistajaksi.

Päätöksessä katsottiin, että Farkhad oli toiminut ”estääkseen, viivästyttääkseen ja välttääkseen toteuttamasta oikeuden määräyksiä”. Farkhadin edustajat eivät pidä päätöstä pätevänä.

Bloombergin mukaan Tatiana tarvitsee Arabiemiraattien apua turvatakseen aluksen omistuksen. Hänen asianajajansa James Powerin mukaan Dubain on tunnustettava Tatiana aluksen omistajaksi.

”Heidän täytyy taivuttaa itsensä pretzeliksi, jos he aikovat sivuuttaa sen”, Marshallsaarilla tapauksen voittanut Power sanoo Bloombergille.

Power työskentelee Burford Capitalille, joka maksaa osan tapauksen oikeuskuluista ja saa 30 prosenttia Tatianalle päätyvästä omaisuudesta.

Yhtiöllä on siis kannustin onnistua tavoitteessaan siirtää Lunan omistusoikeus Tatianalle. Power uskookin, että vaikka Farkhad voi rahoillaan viivästyttää taistelua, sen lopullinen voitto kääntyy Tatianan hyväksi.