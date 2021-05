Paavin uuden auton suunnittelussa on huomioitu ympäristöystävällisyys monella tavalla.

Yhdysvaltalainen autoyhtiö Fisker aikoo toimittaa ensimmäisen täysin sähköisen ”paavimobiilin” paavi Franciscukselle ensi vuonna, kertoo uutistoimisto Reuters.

Paavimobiiliksi kutsutaan autoa, jota paavi käyttää liikkuessaan julkisesti ulkona.

Paavin uuden kulkupelin suunnittelussa on jälleen huomioitu tarkasti ympäristöystävällisyys, sillä paavi puhuu usein huolestuneeseen sävyyn ilmastonmuutoksesta.

Uusi sähköauto on ympäristöystävällinen sähköisyyden lisäksi myös muilta ominaisuuksiltaan, sillä muun muassa sen matot on valmistettu merestä kerätyistä muovipulloista. Lisäksi auton katolla on aurinkopaneeli.

Ocean-erikoisurheiluautoon muokataan myös paavin tarpeisiin sopiva sisäänvedettävä lasikupoli.

Autoyhtiön perustaja Henrik Fisker on kertonut lukeneensa paavin ilmastohuolista ja innostuneensa siksi suunnittelemaan katolisen kirkon johtajalle ympäristöystävällisen auton.

Viime vuonna paavi sai käyttöönsä Toyota Mirai -polttokennoauton, joka saa käyttövoimansa vedystä.

Autoyhtiö Fisker ei ole paljastanut paaville valmistettavan erikoisauton hintaa, mutta muiden Ocean-autojen hinnat alkavat Yhdysvalloissa 37 400 dollarista.

Ocean-malliston sähkökäyttöisten maastoautojen tuotanto on tarkoitus aloittaa ensi vuoden marraskuussa.