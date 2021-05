Moni EU-maa ei enää vaadi matkustajia jäämään karanteeniin, mikäli näillä on todiste koronarokotteesta tai tuore negatiivinen testitulos.

Koronapandemia on hiljentänyt Helsinki-Vantaan lentoaseman.

Hallituksen on seurattava muiden EU-maiden esimerkkiä ja poistettava Suomeen saapuvilta matkustajilta karanteenivaatimus silloin, kun matkustajalla on tullessaan näyttää todistus koronarokotteesta, negatiivisesta ennakkotestistä tai immuniteetista, vaatii joukko matkailualaan tiiviisti kytköksissä olevia yrityksiä, ammattiliittoja, etujärjestöjä ja kaupunkeja.

Ryhmä pelkää, että mikäli Suomen maahantulomääräykset ovat muuta Eurooppaa tiukemmat, orastavat matkustajavirrat suuntautuvat muualle ja alan elpyminen koronapandemiasta pitkittyy.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

”Karanteenivaatimus on todella merkittävä este matkailun elpymiselle”, sanoo lentoyhtiö Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnairin lisäksi vetoomuksen takana ovat lentokenttäoperaattori Finavia, matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara, Palvelualojen työnantajat (Palta), Palvelualojen ammattiliitto (PAM) sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Tällä hetkellä lähes kaikki Suomeen saapuvat matkustajat joutuvat viettämään vähintään 3–4 vuorokautta karanteenissa. Matkustajille suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää menemällä 72 tunnin kuluttua maahantulosta koronatestiin. Negatiivisen testituloksen saamisen jälkeen karanteenin voi lopettaa.

Karanteenimääräys koskee kaikkia matkustajia maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuusluku 14 päivän ajalta on 100 000:ta asukasta kohden yli 25. Euroopan maista vain Islannissa ilmaantuvuus on tätä alhaisempi.

Mannerin mukaan määräykset käytännössä ehkäisevät matkailun Suomeen.

Ryhmän mielestä Suomi kulkee EU:ssa vastavirtaan pitäessään kiinni karanteenivaatimuksista, vaikka matkustajalla olisi näyttää ennakkotestitodistus.

Vetoomuksen mukaan Schengen-alueen 26 maasta 23 ei enää edellytä karanteenia matkustajilta, jotka saapuvat matalan riskin maista koronatodistuksen kanssa. Viime viikolla karanteenivaatimuksen poisti Saksa. Maa soveltaa karanteenimääräystä vain erityisen riskialttiista maista saapuville virusvarianttien leviämisen ehkäisemiseksi. Myös esimerkiksi Espanja on kertonut avaavansa matkailua.

Euroopassa otettiin viime viikolla merkittävä askel matkailun avaamiseksi, kun EU-maat ja Euroopan parlamentti pääsivät sopuun EU:n yhteisestä koronapassista. Se on sähköinen tai paperinen dokumentti, joka osoittaa, että sen haltija on saanut koronarokotteen tai tuoreen negatiivisen testituloksen tai hän on parantunut taudista.

Lainsäätäjien toiveena on, että se piristäisi matkailua jo tänä kesänä. Passi tulee voimaan heinäkuun alussa.

Jäsenmaille jää silti yhä mahdollisuus omien karanteenimääräysten asettamiseen. Finnairin Manner sanoo, että karanteenimääräys pitäisi kohdistaa vain erityisistä riskimaista saapuville matkustajille.

Manner harmittelee, ettei Suomessa ole matkailualalle selkeää suunnitelmaa rajoitusten purkamiseksi.

”Suomi tarvitsee nopeasti selkeät askelmerkit, miten matkailua avataan.”

Hänen mielestään perusteet määräysten keventämiselle ovat olemassa.

”Riskiryhmät on jo rokotettu kertaalleen, ja kesäkuun aikana vielä toiseen kertaan. Sairaalakapasiteetti on myös turvattu. Tilanne on aivan toinen kuin viime kesänä.”

Finnairin ennuste on, että matkailu Euroopassa alkaa elpyä asteittain loppukesästä alkaen. Mannerin mukaan vaadittavat lakimuutokset pitäisi laittaa heti vireille, jotta ne ehtivät voimaan niin, että Suomi pääsee osalliseksi turismin viriämisestä.

Ryhmä toistaa myös aiemman vaatimuksensa, että Suomi ryhtyisi velvoittamaan kuljetusyhtiöitä tarkastamaan koronatodistukset lähtömaassa, jotta tarkastukset eivät kuormita Suomessa kunnallisia viranomaisia.

Koronavirus on kurittanut Suomen matkailua rajusti. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) maaliskuun lopussa julkaiseman arvion mukaan koronapandemia voi tänä ja viime vuonna aiheuttaa Suomelle noin 15 miljardin euron tulonmenetykset.

Lue lisää: Aurinkomatkat, Tjäreborg ja Tui ovat peruneet kaikki alkukesän ulkomaan­matkat – sopu tulevasta korona­passista ilahduttaa matkailu­yrittäjiä