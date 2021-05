Lupauksen allekirjoittanut Japani on rahoittanut tähän saakka paljon hiilivoiman rakentamista kehittyviin talouksiin.

Maailman rikkaimmat maat lakkaavat rahoittamasta uuden hiilivoiman rakentamista rajojensa ulkopuolella. Lupaus sisältyy julkilausumaan, jonka rikkaiden maiden G7-kokoonpano hyväksyi perjantaina.

Linjaus on sikäli merkittävä, että mukana julkilausumassa on myös Japani, joka tähän saakka on rahoittanut merkittävästi uuden hiilivoiman rakentamista kehittyviin talouksiin.

Muut allekirjoittajat ovat Yhdysvallat, Britannia, Kanada, Ranska, Saksa ja Italia. Myös EU on mukana kokoonpanossa. Maailman merkittävin kivihiilivoimaloiden kansainvälinen rahoittaja Kiina ei ole mukana julkilausumassa.

Julkilausumassa maat lupaavat ryhtyä konkreettisiin toimiin, joilla ne lopettavat suorat valtion tuet uuden hiilivoiman rakentamiseksi kansainvälisesti tämän vuoden aikana. Maat eivät tämän jälkeen tue hiilivoimaloiden rakentamista esimerkiksi osana kehitysapua tai vientiluottojen kautta, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Kielto koskee tarkalleen ottaen hiilivoimaa, johon ei ole yhdistetty hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiaa (CSS). Tämä teknologia ei vielä ole laajamittaisesti käytössä, mutta voi tulla kaupalliseen käyttöön tulevaisuudessa.

G7 teki linjauksen vain pari päivää sen jälkeen, kun Kansainvälinen energiajärjestö IEA vaati lopettamaan uudet fossiili-investoinnit mahdollisimman nopeasti.

IEA:n mukaan investoinnit uusiin kivihiilivoimaloihin ja uusiin fossiilisten polttoaineiden lähteisiin on lopetettava välittömästi, jos maailman maat aikovat pitää kiinni tavoitteesta saavuttaa hiilineutraaliuden vuosisadan puoliväliin mennessä. Kivihiilen polttamisen kehittyvissä talouksissa täytyy loppua vuoteen 2030 mennessä ja koko maailmassa vuoteen 2040 mennessä, IEA arvioi.