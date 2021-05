Oikeuden ratkaisu kiistassa voi tulla jo sunnuntaina.

Ever Given, yksi maailman suurimmista konttialuksista, jäi jumiin Suezin kanavaan 29. maaliskuuta ja aiheutti merkittävää häiriötä maailman tavaraliikenteelle.

Konttialus Ever Givenin omistajayhtiö syyttää Suezin kanavaoperaattoria maaliskuisesta onnettomuudesta, jossa Ever Given ajautui kovassa tuulessa poikittain kanavaan ja tukki sen kuudeksi päiväksi.

Kanavaoperaattori on haastanut laivan omistavan japanilaisen Shoei Kinsen -yhtiön oikeuteen ja vaatii siltä yli 900 miljoonan dollarin korvauksia. Oikeusriidan vuoksi laiva on ankkurissa Isossa Katkerajärvessä, joka on osa Suezin kanavaa. Egypti ei päästä sitä lähtemään ennen kuin riita korvauksista on käsitelty.

18 000 kontillista rahtia seisoo siis yhä kanavassa odottamassa matkan jatkumista. Kyydissä ovat myös S-ryhmälle kuuluvat kolme konttia, joissa on muun muassa tuulettimia ja kodinkoneita.

Riitaa puitiin lauantaina egyptiläisessä oikeusistuimessa. Siellä Shoei Kinsenin edustajat pyrkivät osoittamaan, että onnettomuus johtui kanavaoperaattori SCA:n toiminnasta.

Shoei Kinsenin lakimies kertoi uutistoimisto Reutersille, että yhtiön näkemyksen mukaan SCA aiheutti onnettomuuden sallimalla laivan tulla kanavaan huonossa säässä. Hänen mukaansa äänitallenteet onnettomuushetkeltä osoittavat, että SCA:n sisällä oli eripuraa siitä, pitäisikö laiva päästää kanavaan.

Shoei Kinsenin edustajat katsovat myös, että kanavaoperaattorin olisi pitänyt lähettää Ever Givenin avuksi vähintään kaksi hinausalusta, mutta näin ei tehty.

Laivan omistajan mielestä SCA ei ole kyennyt osoittamaan Ever Givenin miehistön syyllistyneen laiminlyönteihin.

Reutersin lähteiden mukaan egyptiläinen tuomioistuin voi antaa ratkaisunsa asiassa jo sunnuntaina.

