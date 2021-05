Pääministeri Sanna Marin esitti, että kuntien pitäisi saada osuus asukkaiden pääomatuloveroista. Uudistus voisi lisätä huomattavasti monien suurituloisia suomalaisia asuttavien kuntien verotuloja.

Kauniainen, Maarianhamina, Naantali ja Helsinki saisivat merkittäviä lisätuloja, jos kunnat saisivat siivun asukkaiden pääomatuloista maksamasta verotuksesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) esitti asiaa viime torstaina. Hänen mielestään olisi oikeudenmukaista ohjata kunnille osa pääomatuloveroista.

Nykyisin pääomatulovero tilitetään valtiolle. Palkkatuloista maksetaan sen sijaan veroa sekä asuinkuntaan että valtiolle. Nykymalli voi aiheuttaa tilanteen, etteivät esimerkiksi suuria voittoja nostava sijoittaja tai pääomatuloina ansioitaan nostava yrittäjä maksa välttämättä lainkaan veroja asuinkuntaansa.

Marinin esitys vahvistaisikin todennäköisesti sellaisten kuntien taloutta, joissa asuu hyvätuloisia asukkaita.

Esimerkiksi Kauniaisen asukkaiden maksamista veroista 17,5 prosenttia oli tuoreimpien vuotta 2019 koskevien verotietojen mukaan pääomatuloveroja. Kunnallisveron osuus Kauniaisen asukkaiden maksamista veroista oli 39,9 prosenttia.

Vastaavasti Kemin asukkaat maksoivat veroistaan 3,5 pääomatuloveroina ja 72,7 prosenttia kunnallisveroina. Kemiläisten verotaakasta kunnallisverojen osuus on Suomen suurin.

Tuoreimpien verotietojen mukaan suhteessa vielä Kauniaistakin enemmän pääomatuloveroja maksetaan Hausjärvellä. Vuonna 2019 Kanta-Hämeessä sijaitsevan noin 9 000 asukkaan Hausjärven asukkaiden maksamista veroista pääomatuloveroja oli 39 prosenttia.

Kunnallisveron osuus Hausjärven asukkaiden maksamista veroista oli 44 prosenttia. Hausjärven asukkaat maksoivat vuonna 2019 pääomatuloveroja yhteensä 26,4 miljoonaa euroa. Kyse on poikkeuksellisen suuresta summasta, sillä edellisvuonna vastaava veropotti oli noin 4,4 miljoonaa.

Vuoden 2019 potin taustalla on siivousvälineitä valmistavan Sinituotteen pääomistaja ja sijoittaja Ilkka Brotherus, joka sai toissa vuonna erityisen paljon pääomatuloja urheiluvälinevalmistaja Amer Sportsin myynnistä Kiinaan.

Amer myytiin kiinalaisjohtoiselle sijoittajakonsortiolle 4,6 miljardilla eurolla. Kauppa oli yksi Suomen suurimpia yrityskauppoja, ja Brotherus oli Amerin suurin yksityishenkilöomistaja.

Erkylän kartanon Hausjärvellä omistava Brotherus oli vuoden 2019 pääomatulokuningas 65,8 miljoonaan euron veronalaisilla pääomatuloilla.

Jos asukkaat maksaisivat pääomatulonsa kokonaan asuinkuntaansa, Hausjärvi olisi saanut summasta 34 prosenttia, yli 22 miljoonaa euroa.

”Voi herranen aika mikä rahasumma! Kyllä täällä investointikohteita piisaisi”, nauraa Hausjärven kunnanjohtaja Pekka Määttänen puhelimessa.

Määttänen muistelee, että miljoonien sijasta Hausjärven kunta sai Brothetukselta verotuloja 170 000 euroa.

Hausjärven kunnanjohtaja ei kuitenkaan kannata sitä, että kunnat saisivat kaikki asukkaidensa pääomaverotulot.

”Se ei olisi tasapuolinen kuntien suhteen, koska yritykset keskittyvät tänne Etelä-Suomeen. Mutta prosentuaalisesti osa voisi tulla, 10–15 prosenttia. Homma olisi muuten upporikasta tai rutiköyhää”, Määttänen sanoo.

Määttäsen mukaan Hausjärven veropohja on yleisesti pysynyt vakaana. Hausjärven työllisyysaste on maakunnallisesti suhteellisen hyvä, koska kunta on lähellä pääkaupunkiseutua ja muita isoja työpaikka-alueita.

