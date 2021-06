Tekstiilien kierrätys on kuuma kasvu­alue, ja yritykset tietävät sen – sellu­tehtaita tekevä Valmet opettelee nyt käsittelemään vaate­jätettä

EU-maissa pitää järjestää käytöstä poistettavien tekstiilien keräys kierrätykseen viimeistään vuonna 2025. Tekstiilikuidun käsittelystä on avautumassa sellu- ja paperiteknologian osaajille kokonaan uusi liiketoiminta-alue.

Paperikoneista ja sellutehtaista tunnettu Valmet on julkaissut tänä vuonna kaksi yllättävää tiedotetta.

Tammikuun lopussa yhtiö kertoi toimittavansa pääosan laitteistoista ruotsalaisen Renewcellin tehtaalle, joka alkaa tehdä kierrätysvaatteista ja -tekstiileistä liukosellua.

Liukosellusta voidaan valmistaa viskoosi- tai lyocell-kuitua eli uusien vaatteiden raaka-ainetta. Renewcell rakentaa Ruotsin Sundsvalliin tekstiilien kierrätystehtaan, joka valmistuu vajaan vuoden päästä.

Toukokuussa Valmet kertoi toimittavansa kuivausteknologiaa jyväskyläläiselle Spinnovalle, joka rakentaa brasilialaisen metsäyhtiö Suzanon kanssa mikrofibrilloidusta selluloosasta tekstiilikuitua tekevän tehtaan Jyväskylään.

Tähän asti Valmet on myynyt paperi-, pehmopaperi- ja kartonkikoneita, sellutehtaita ja biomassaa polttavia energiakattiloita. Miten ihmeessä se on päätynyt mukaan tekstiiliteollisuuteen?

Valmetin paperit-liiketoimintalinjan johtajan Jari Vähäpesolan mukaan yhteys on aika luonnollinen. Puukuidun käsittelystä kertynyt osaaminen soveltuu isolta osin myös tekstiilikuidun kierrätykseen.

Tekstiilien kierrätys puolestaan on kuuma kasvualue. EU-maissa pitää järjestää käytöstä poistettavien tekstiilien keräys kierrätykseen viimeistään vuonna 2025.

” Suurin osa tekstiilijätteestä on päätynyt tähän asti kaatopaikalle. Suomessa jäte on yleensä poltettu.

”Jotkut perinteiset asiakkaamme ovat mukana myös tekstiililiiketoiminnassa. Voimme käyttää näissä hankkeissa osia sekä paperi- että selluteknologiasta. Lisäksi meidän automaatiopuolen mittaamisosaaminen on hyödyksi”, Vähäpesola sanoo.

Valmet on kehittänyt Renewcellin kanssa kierrätysteknologiaa useita vuosia ja ollut mukana rakentamassa yhtiön pilottilaitosta.

Kierrätysprosessin kehittämiseen on käytetty Valmetin tuotekehityskeskusten koekoneita niin Suomessa kuin Ruotsissa.

Kyse on lopulta vain hieman erilaisten kasvikuitujen käsittelystä.

Niin puuvilla- kuin puukuitu muodostuvat pääasiassa selluloosasta, joka taas on muodostunut glukoosista eli rypälesokerista.

Puuvillassa ei ole juuri lainkaan ligniiniä, jota kuivasta puuaineksesta on noin 30 prosenttia.

”Sitä ei siis tarvitse käsitellä siitä pois, mutta toisaalta tekstiileissä on värejä, jotka pitää poistaa. Kuitujen rakenne on myös erilainen. Puuvillakuidut ovat useiden senttien mittaisia, kun puukuidut ovat noin 1–2,5 millimetriä pitkiä”, Valmetin kuidun käsittely -liiketoiminnan johtajan Rickard Andersson sanoo.

Kierrätettävät tekstiilit on perinteisesti käytetty esimerkiksi erilaisina täytemateriaaleina, kuten huonekalujen pehmusteissa. Silloin tekstiilit vain silputaan ja puhdistetaan.

Suurin osa tekstiilijätteestä on päätynyt tähän asti kaatopaikalle. Suomessa jäte on yleensä poltettu.

Farkkujen tai t-paidan kierrättäminen uudeksi tekstiilikuiduksi ei ole aivan yksinkertaista.

Vaatteisiin on usein sekoitettu erilaisia kuituja. Esimerkiksi muovipohjainen polyesteri tai elastaani pitää erottaa puuvillasta ennen kuitujen jatkokäsittelyä. Samoin metalliosat, kuten napit, nepparit ja vetoketjut, pitää saada erilleen.

Valmetilaiset eivät halua avata kovin tarkasti, miten puuvillan ja viskoosin prosessoiminen liukoselluksi Sundsvalliin rakennettavalla tehtaalle teknisesti etenee. Salaisuuksia varjellaan.

Laitos on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Vähäpesolan mukaan Renewcellin hankkeessa käytetään esimerkiksi Valmetin osaamista massankäsittelyssä, valkaisussa ja kuivaamisessa.

Sellun kuivaus- ja paalauskoneet ostetaan tehtaalle käytettynä Ranskasta. Nekin ovat alun perin Valmetin valmistamia.

” Perinteisellä viskoosilla on huono maine, koska tuotannossa käytetään erittäin haitallista rikkihiiltä.

Tehtaalla syntyvä liukosellu on samaa tavaraa kuin puustakin valmistettu liukosellu. Se sopii raaka-aineeksi esimerkiksi viskoosi- tai lyocell-kankaiden tuotantoon.

Perinteisellä viskoosilla on tosin huono maine, koska tuotannossa käytetään erittäin haitallista rikkihiiltä. Tuotanto on mahdollista järjestää myös niin, etteivät työntekijät tai ympäristö altistu myrkylle.

Lyocell on samantyyppiseen teknologiaan perustuva kuidunvalmistusmetodi, joka on kuitenkin myrkytön.

Tekstiilien kierrätyksestä on innostunut myös Valmetin pahin kilpailija sellutehtaissa, itävaltalainen Andritz.

Se toimittaa laitteet suomalaiselle Infinited Fiber Companylle, joka on kertonut investoivansa vuonna 2024 valmistuvaan tekstiilinkierrätystehtaaseen peräti 220 miljoonaa euroa. Tehtaan sijoituspaikka Suomessa on vielä etsinnässä.

Renewcellin lailla Infinited Fiber Company valmistaa tekstiilijätteestä (tai muusta selluloosapitoisesta jätteestä) ensin liukosellua.

Tehdas jalostaa liukosellun itse niin sanotulla karbamaattitekniikalla valmiiksi tekstiilikuiduksi, jonka yhtiö sanoo muistuttavan puuvillaa.

Karbamaattiselluloosakuidun valmistaminen on noin 90 vuotta vanha keksintö, mutta Infinited Fiber Company on kehittänyt sen tekstiilien kierrätysprosessiin sopivaksi.

Spinnovan kuidunvalmistusteknologia eroaa muista käytössä olevista siinä, että selluloosaa ei liuoteta ennen tekstiilikuiduksi muovaamista. Selluloosa ainoastaan jauhetaan erittäin pieneksi, mikrofibrilloiduksi selluksi.

Raaka-aine voi olla puuta tai muuta selluloosapitoista, kuten olkea tai jätepuuvillaa.

Yhtiölle olennaista on energiatehokas kuidun jauhaminen ja kuivaaminen, koska energia muodostaa suuren osan prosessin kustannuksista.

Valmetin paperikonepuoli hallitsee kuivaamistekniikan.

”Valmistamme teknologiaa myös esimerkiksi mikrofibrilloidun selluloosan valmistukseen”, Vähäpesola sanoo.

Spinnovan yhteistyökumppani, brasilialainen Suzano rakentaa tehtaan kylkeen mikrosellua valmistavan laitoksen. Vähäpesola ei halua kommentoida, tulevatko laitoksen laitteet Valmetilta.

” Rakennettavien tehtaiden tuotteiden kilpailukyky markkinoilla on vielä osin kysymysmerkki.

Vähäpesolan mukaan on vielä liian varhaista arvioida, miten merkittävää liiketoimintaa tekstiilikuituosaamisesta yhtiölle lopulta muodostuu.

Renewcellin laitteiden toimitus on kooltaan 25 miljoonaa euroa. Koko Spinnovan tehdasinvestointi on noin 22 miljoonaa euroa, josta Valmetin osuutta ei kerrota.

Valmetin 3,7 miljardin euron tilauskannassa ne ovat siis pikku hippusia.

Rakennettavien tehtaiden tuotteiden kilpailukyky markkinoilla on vielä osin kysymysmerkki.

Uudet tekstiilikuidut ja tekstiilien kierrätys ovat tällä hetkellä niin kiinnostavia alueita, että muun muassa vaatejätti H&M on mukana tavalla tai toisella monissa hankkeissa. Muitakin asiakkaita uusille laitoksille on jo tiedossa.

Vasta kun teknologiat kypsyvät, nähdään, mitkä keksinnöt toimivat parhaiten ja tuottavat kilpailukykyistä materiaalia.

”Nämä tehtaat valmistuvat parin vuoden kuluttua. Sen jälkeen näemme, miten hyvin kokonaisuus toimii”, Valmetin Andersson sanoo.

Tavoitteet ovat korkealla. Spinnovan aikomuksena on kasvattaa tuotanto miljoonaan tonniin vuodessa kymmenen vuoden kuluessa.

Renewcellin tähtäimessä on kierrätyslaitosten rakentaminen eri puolille maailmaa.

”Tekstiiliteollisuus on maailman kolmanneksi suurin teollisuudenala. Tekstiilien kierrätys ja tekstiilikuitujen valmistus on erittäin kiinnostava uusi alue ja projekteja on paljon. Mekin olemme mukana useissa. Paljon riippuu siitä, minkälaista sääntelyä ja kannusteita alalle syntyy”, Vähäpesola sanoo.

