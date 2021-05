Talous elpyy eri puolilla maailmaa, mutta koronaviruspandemian jäljet ovat ilkeät.

Suurimmat vauriot pandemia aiheuttaa köyhiin ja keskituloisiin valtioihin, joilla on tyypillisesti huonoimmat mahdollisuudet hankkia siedettävillä ehdoilla rahoitusta markkinoilta talouden elvyttämiseksi ja rokotteiden ostamiseksi.

Ihmisryhmistä heikoimmassa asemassa ovat Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan vähän koulutetut ja naiset.

Maailmanpankki on arvioinut, että pandemian takia 150 miljoonaa ihmistä vajoaa äärimmäiseen köyhyyteen. Toisin sanoen 1990-luvulta alkanut äärimmäisen köyhyyden väheneminen pysähtyisi ja elintasoerot alkaisivat taas kasvaa.

Äärimmäinen köyhyys tarkoittaa, että ihminen joutuu elämään alle 1,90 dollarilla päivässä.

Synkistä ennusteista huolimatta pandemia ei ole runnellut kaikkia köyhiä valtioita yhtä paljon kuin vuosi sitten arvioitiin.

”Afrikan valtioissa tartuntoja ja kuolemia ei ole ollut niin paljon kuin ennustettiin, vaikka pandemia keskeyttää maanosan pitkään jatkuneen talouskasvun. Sen sijaan Latinalaisessa Amerikassa tartuntoja on ollut hyvin paljon ja taloudelliset vaikutukset ovat ennusteiden perusteella vakavampia”, sanoo Aalto-yliopiston kehitystaloustieteen työelämäprofessori Ritva Reinikka.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa talous supistui viime vuonna kaksi prosenttia, mutta Latinalaisessa Amerikassa romahdus oli seitsemän prosenttia.

Toinen myönteinen asia on Reinikan mukaan se, että yksityiset rahansiirrot kehitysmaihin olivat viime vuonna 540 miljardia dollaria, liki yhtä suuret kuin edellisenä vuonna. Se tarkoittaa, että ulkomailla asuvat ovat pystyneet lähettämään rahaa perheilleen ja sukulaisilleen.

”Toisaalta uudet ulkomaiset investoinnit köyhiin ja keskituloisiin valtioihin loppuivat pandemian takia kuin seinään”, Reinikka sanoo.

Pandemia on IMF:n mukaan maailman­talouden pahin sekasorto 1930-luvun suuren laman jälkeen. Kukaan ei pystynyt syksyllä 2019 ennustamaan, kuinka laaja-alaisesti se tukahduttaisi taloudellisen toimeliaisuuden.

Arvaamattoman kriisin takia valtiot turvautuivat poikkeuksellisiin keinoihin. Ihmisten liikkumista ja elinkeinotoimintaa rajoitettiin ennennäkemättömän voimakkaasti.

Etenkin vauraat valtiot hillitsivät hätärahoituksilla yritysten ja kotitalouksien ahdinkoa velkaantumisestaan piittaamatta, mikä on aikaisemmista kulkutaudeista tehtyjen tutkimusten perusteella täsmälleen oikeaa talouspolitiikkaa.

Talouden elpymisessä yksi on silti ylitse muiden: Kiina. Se on suurista kansan­talouksista ainoa, jonka talous alkoi kasvaa jo viime vuonna.

Kiina ei ole kuitenkaan vauras eikä köyhä vaan kehittyvä kansantalous. Sitä voi siis kutsua elintasoltaan keskituloiseksi valtioksi.

”Kiinassa pandemia saatiin kuriin hyvin varhaisessa vaiheessa. Siellä myös valmistetaan paljon terveydenhuollon tuotteita ja elektroniikkaa, joiden kysyntä on kasvanut erittäin voimakkaasti. Lisäksi taloutta elvytettiin voimakkaasti, mikä näkyy etenkin kotitalouksien ja yritysten velkaantumisen voimakkaana lisääntymisenä”, sanoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen johtaja Iikka Korhonen.

Lisäksi Kiinalla on tärkeä merkitys Afrikan valtioiden rahoittamisessa. Keskusjohtoinen valtio on pitkään antanut monille afrikkalaisille valtioille lainoja, joiden turvin ne ovat voineet investoida infrastruktuuriin sekä ostaa tavaroita, tekniikkaa ja palveluita kiinalaisilta yhtiöiltä.

Professori Reinikan mielestä korona­virus­pandemiassa on selvästi otettu opiksi menneisyyden erehdyksistä. Hänestä on ollut hienoa, että esimerkiksi köyhiä ja keskituloisia valtioita rahoittava Maailman­pankki myönsi viime vuonna rahoitusta ensimmäisen kerran yli 100 miljardia dollaria.

Tosin monilla köyhillä valtioilla on Reinikan mukaan edessään vielä pandemian pahentama velkakriisi.

”Yleensä aina velkojen uudelleenjärjestelyt on saatu aikaan vasta siinä vaiheessa, kun jonkin valtion talous on jo romahtanut. Tulevissa velkajärjestelyissä uutta on se, että Kiina on monien köyhien valtioiden suurin velkoja”, Reinikka sanoo.

Merkittävä kysymys on myös se, miten Yhdysvaltojen poikkeuksellinen suuri hätärahoitus ja investointiohjelma säteilevät köyhiin ja keskituloisiin valtioihin.

Monet niistä tuottavat suuria määriä raaka-aineita, joiden kysyntä tulee kasvamaan. Yhdysvalloilla on perinteisesti ollut läheiset kauppasuhteet etenkin Latinalaiseen Amerikkaan.

Maailmassa on runsaat 200 valtiota, ja niiden välillä on huomattavia eroja. Köyhien ja keskituloisten valtioiden ongelmiin ei ole yhtä lääkettä, joka parantaisi kaikkien vaivat. Siksi on monimutkaista myös vertailla niiden elpymistä.

Yksityiskohtiin menemättä vauraiden valtioiden tehokkain keino auttaa heikompiaan pandemiassa ovat Reinikan mielestä rokotteet.

”Rokotteiden toimittaminen köyhiin valtioihin olisi erittäin tärkeää, koska sillä voitaisiin estää pandemian paheneminen ja edistää talouden elpymistä. Ei ole mitään järkeä, että rikkaat valtiot ovat varanneet väestöönsä nähden moninkertaisen määrän rokotteita. Esimerkiksi Yhdysvalloilla on varastoissaan kymmeniä miljoonia rokoteannoksia käyttämättömänä.”

Poliitikot Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat jo virittäneet keskusteltua siitä, olisiko lääkeyhtiöiden kehittämien rokotteiden patenttien purkaminen tehokas keino auttaa haavoittuvimpia valtioita. Tähän kysymykseen Reinikka ei halua ottaa kantaa, koska kysymys on erittäin monimutkainen eikä hän ole rokotemarkkinoiden tuntija.

Yksi perimmäisistä kysymyksistä on myös se, miksi Euroopassa pitäisi ylipäätään olla huolestuneita pandemian taloudellisista vaikutuksista köyhissä ja keskituloisissa valtioissa.

Eurooppalaiset valtiot ja Euroopan unioni ovat suurimpia kehitysavun antajia.

Maailmanpankissa kaksi vuosikymmentä työskennelleellä Reinikalla on kysymykseen yksinkertainen taloudellinen vastaus.

”Afrikassa väestö lisääntyy niin voimakkaasti, että maanosan taloudellinen merkitys kasvaa hyvin paljon tulevaisuudessa. Eurooppalaisten valtioiden ja yritysten kannattaisi kiinnittää paljon enemmän huomiota esimerkiksi digitalisaatioon Afrikassa, koska se etenee jo vauhdilla. Etenkin itsensä työllistäville digitalisaatio on keskeinen keino parantaa työn tuottavuutta ja elintasoaan.”

Reinikka myös korostaa, että keskeistä ei sinänsä ole kehitysavun määrä vaan se, miten apua hyödynnetään. Koronaviruspandemia todennäköisesti kiihdyttää talouden uudistumista myös vähemmän kehittyneissä valtioissa.

”En tietenkään halua sanoa, että kehitysavun määrällä ei ole mitään merkitystä. Tärkeintä on huolehtia, että eurooppalaiset valtiot ja yritykset osallistuisivat koulutuksen, tieto- ja viestintätekniikan sekä energiateollisuuden kehittämiseen Afrikassa, koska liike­toiminta­mahdollisuudet siellä ovat valtavat ja uudet työpaikat luovat toivoa paremmasta tulevaisuudesta etenkin nuorille.”

Kun köyhien ja keskituloisten valtioiden välillä on huomattavia eroja elpymisen vauhdissa, niitä on myös maailman kahden vauraimman talousalueen välillä. Lukuisten ennusteiden perusteella euroalue nimittäin elpyy pandemian aiheuttamasta taantumasta selvästi Yhdysvaltoja hitaammin.

Yksinkertaisin keino hahmottaa pandemian taloudellisia vahinkoja ja elpymistä on tarkastella elintasoa mittaavaa brutto­kansan­tuotetta, mutta sitäkin voi tulkita kahdella tavalla.

Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan Yhdysvalloissa brutto­kansan­tuote kasvaa jo tänä vuonna yhtä suureksi kuin vuonna 2019 mutta euroalueella vasta ensi vuoden lopussa.

Toinen tapa pohtia pandemian taloudellisia vaikutuksia on arvioida, milloin brutto­kansan­tuote saavuttaisi saman tason, jos korona­virus­pandemiaa ei olisi ollut lainkaan.

IMF:n ennusteiden perusteella pandemian tuhojen korjaaminen kestää ainakin viisi vuotta ja vasta vuonna 2024 Yhdysvallat on selvinnyt ”lopullisesti” romahduksesta, jos siis tarkastellaan ennustettua kumulatiivista talouskasvua.

Aalto-yliopiston taloustieteen emeritus­professori Matti Pohjola painottaa, että voimakas finanssipoliittinen elvytys pandemioiden aiheuttamissa talouskriiseissä on taloustieteellisten tutkimusten mukaista. Ne, jotka elvyttävät, pärjäävät siis parhaiten.

”Euroopassa rokotukset ovat edistyneet hitaammin, pandemia paheni tämän vuoden alussa ja säästämisaste kasvoi voimakkaammin, jolloin myös kulutus elpyy hitaammin. Finanssipoliittinen elvytys on ollut Yhdysvalloissa myös voimakkaampaa, kun taas EU:ssa elpymisväline ollaan vasta ottamassa käyttöön.”

Finanssipolitiikka tarkoittaa julkisen talouden tulojen ja menojen säätelyä kokonais­kysyntään vaikuttamiseksi. Elvytyksessä julkisen talouden menoja lisätään ja verotusta yleensä kevennetään, jotta taantuma olisi lievempi.

Toinen mahdollisesti merkittävä syy on rahapolitiikassa, jossa Yhdysvaltojen keskuspankilla oli enemmän keinoja käytettävissään.

Jo vuosia ennen pandemiaa Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkoaan, minkä takia se pystyi vuosi sitten keväällä nopeasti keventämään rahapolitiikkaa eli muuttamaan rahoitusolot elpymiselle suotuisammaksi.

Tätä mahdollisuutta Euroopan keskuspankilla ei ollut. Sen ohjauskorko oli ollut nollassa jo vuosia ja liikepankkien talletuskorko negatiivinen.

Yhdysvalloissa talouskasvu oli jo ennen kriisiä voimakkaampaa ja inflaatio vuosina 2017–2019 keskuspankin kahden prosentin tavoitteessa.

Tosin molemmat keskuspankit aloittivat viime keväänä myös suuret arvopapereiden ostot varmistaakseen, että liikepankeilla on mahdollisuus tarjota lainaa ahdingossa oleville yrityksille ja kotitalouksille.

”Myönteistä on, että niin Euroopan keskuspankki kuin Yhdysvaltojen keskuspankkikin reagoivat nopeasti. Se on vähentänyt taloudellisia vahinkoja, koska rahapolitiikan vaikutus välittyy ajan mittaan etenkin yksityiseen kulutukseen ja investointeihin”, Pohjola sanoo.