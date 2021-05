Metro-Goldwyn-Mayer-studioiden myyntihinnan arvellaan nousevan noin yhdeksään miljardiin dollariin. Kyseessä olisi Amazonin suurin yritysosto sitten vuoden 2017, kun se osti Whole Foods -ruokakauppaketjun.

Yhdysvaltalainen datayhtiö Amazon on ostamassa Hollywood-studio MGM:ää yhdeksällä miljardilla dollarilla eli noin 7,4 miljardilla eurolla velkoineen, talousmedia Wall Street Journal (WSJ) uutisoi maanantaina.

Vuonna 1924 perustettu kalifornialainen Metro-Goldwyn-Mayer Studios on keskittynyt lähinnä elokuvien ja tv-ohjelmien tuottamiseen ja jakeluun.

Amerikkalaisen CNBC-talousmedian tietojen mukaan kauppa voidaan julkistaa jo tiistain aikana.

WSJ arvioi, että kauppa julkistetaan tällä viikolla.

Amazon on suuri pilvipalveluyhtiö ja verkkokauppias, joka on levittäytynyt monille toimialoille. Se on myös suuri suoratoisto-ohjelmien tuottaja ja jakelija Amazon Prime -palvelunsa kautta.

Amazon käy suurten suoratoistopelureiden kuten Netflixin ja Disney+:n kanssa kilpailua kuluttajista, ja siihen tarvitaan tuotanto-osaamista ja sisältöjä.

Kyseessä olisi Amazonin toiseksi suurin yrityskauppa 13,7 miljardia dollaria maksaneen Whole Foods -yrityskaupan jälkeen, jonka se teki 2017, WSJ kertoo.

Vielä joulukuussa MGM:n arvon arvioitiin olevan noin 5,5 miljardia dollaria velkoineen, WSJ kertoo.

MGM ei ole pörssiyhtiö, mutta sen osakkeilla käydään kauppaa.

MGM oli lähellä konkurssia vuonna 2010, kun joukko pääomasijoitusyhtiöitä osti sen.

Uutiset Amazonin ja ’GM:n neuvotteluista vuosivat julkisuuteen teleyhtiö AT&T::n ilmoitettua, että se yhdistää mediaomistuksensa Discoveryn kanssa ja yhtiöt muodostavat näistä toiminnoista uuden yhtiön.

Ilmoituksen arveltin kiihdyttävän mediaomistusten keskittymistä, WSJ arvioi.

MGM tunnetaan esimerkiksi Laulavat sadepisarat -musikaalista, Sylvester Stallonen Rockysta tai Vaaleanpunaisen pantterin seikkailuista.

Salainen agentti 007 ja tohtori No -julistetta tarkistettiin huhtikuussa 2021 huutokauppaa varten.g Sean Conneryn tähdittämä elokuva valmistui 1962.

Sillä on myös laaja elokuva- ja ohjelmakirjasto, johon kuuluvat James Bond -elokuvien franchise-oikeudet.

Näillä oikeuksilla on paljon arvoa suoratoistokanavien ohjelmistoissa.

Osa MGM:n kirjaston klassikkoaarteista, kuten Ihmemaa Oz ja Tuulen viemää, on myyty jo aiemmin.

MGM:n televisiosarjoja ovat esimerkiksi The Handmaid’s Tale – Orjatteresi, Shark*s Tank – Leijonan luola ja Fargo.

Yhtiö omistaa myös maksutelevisiokanava Epixin.