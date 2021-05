Manna & Co -konserni omistaa suomalaiset bränditalot, jotka jatkavat erillisinä yhtiöinä.

Suomalaiset bränditalot Finlayson, Vallila Interior ja Makia Clothing ovat saaneet yhteisen omistajan.

Yritysjärjestelyssä syntyy Manna & Co -konserni, joka omistaa mainittujen yhtiöiden lisäksi 20 prosenttia Sasta-ulkoiluvaateyhtiöstä ja myös Finlaysonin tytäryhtiön Reinon & Ainon.

Manna & Co -konserniin siirtyvien yhtiöiden keskeiset osakkaat jatkavat emoyhtiön omistajina. Järjestely toteutetaan osin osakevaihdolla.

Finlaysonin hallituksen puheenjohtaja Risto Voutilainen on myös Manna & Con hallituksen puheenjohtaja. Voutilaisen mukaan yritysjärjestelyllä halutaan saada vauhtia brändien kasvuun ja kehitystyöhön.

”Käytännössä tämä tarkoittaa synergioita esimerkiksi tuotesuunnittelussa, valikoituja askeleita brändien kansainvälisessä laajentumisessa sekä uudenlaisten jakelukanavamallien luomista yhdessä kumppaneiden kanssa”, Voutilainen sanoo tiedotteessa.

Vallilan Anne Berner, Makian operatiivinen johtaja Totti Nyberg ja Finlaysonin toimitusjohtaja Mikko Koponen kommentoivat, että pienet brändit hyötyvät yhteistyöstä ja isommista resursseista.

”Manna & Co on ainutlaatuinen kokonaisuus, josta kasvaa moninkertaisesti osiensa summaa enemmän. Toimialan parhaat osaajat pääsevät työskentelemään yhdessä ja oppimaan toisiltaan", Berner sanoo tiedotteessa.

Voutilaisen mukaan Manna & Co on jatkossakin avoin yritysjärjestelylle ja uusille brändeille.

Manna & Co -konsernin liikevaihto on noin 90 miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti 14. Konsernin palveluksessa on yhteensä 350 henkilöä.