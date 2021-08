Koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut, verotulot... Kuntien ongelmien lista on pitkä, ja viimeistään nyt alkavalla valtuustokaudella listan jatkoksi tulee yksi asia lisää: energia.

Vuonna 2035 koko Suomen pitäisi olla hiilineutraali, mikä edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön nopeaa vähentämistä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Kuntia tämä koskettaa muun muassa sitä kautta, että niiden omistamat energiayhtiöt ovat merkittäviä kaukolämmön tuottajia. 40 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan yhä fossiilisilla polttoaineilla tai turpeella.

Osuus pitäisi saada lähelle nollaa, ja aikaa vaadittaville päätöksille on kolme vaalikautta.

Akuutein ongelma on energiayhtiöillä, jotka polttavat turvetta ja kivihiiltä. Kivihiilen käyttö loppuu lain mukaan jo 2030, ja lisäksi päästöoikeuden hinnannousu tekee näistä polttoaineista yhtiöille erittäin kalliita.

Päästöoikeuden hinta EU:n päästökaupassa on yli kaksinkertaistunut viime vuoden alusta lukien. Kesä-heinäkuussa hinta on pyörinyt keskimäärin runsaassa 50 eurossa. Tämä on hinta, jonka energiayhtiö joutuu maksamaan yhden hiilidioksiditonnin päästämisestä ilmakehään.

Helpottaakseen turvetta käyttävien energiayhtiöiden ja turvetuottajien tilannetta hallitus päätti huhtikuun lopun kehysriihessä nostaa turpeen käytön verovapauden ylärajan nykyisestä 5 000 megawattitunnista 10 000 megawattituntiin.

Energiayhtiöt siis saavat tuottaa tämän määrän energiaa turpeella joutumatta maksamaan turveveroa. Verovapaus laajeni myös sitä kautta, että jatkossa veroa maksetaan vain 10 000 megawattitunnin ylittävältä osuudelta.

Nykyisellään 5 000 megawattitunnin rajan ylittävä energiayhtiö joutuu maksamaan turveveroa koko tuotannolta.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalle, 2 700 asukkaan Vaalan kunnan energiayhtiölle tämä on iso helpotus. Päästöoikeuden hinnannousu ei yhtiöön sinänsä vaikuta, koska sen kattilat ovat niin pieniä, etteivät ne ole mukana EU:n päästökaupassa.

Viime vuonna sovitusta turveveron korotuksesta yhtiö sen sijaan kärsii.

Vaalan vesi ja lämpö -yhtiö käyttää talviaikaan polttoaineena yksinomaan turvetta, ja useina vuosina tuotanto on ylittänyt nykyisen verovapauden rajan. Kun nykyinen turpeen vero on 5,7 euroa megawattitunnilta, tuo hallituksen lupaama verovapauden laajennus yhtiölle laskennallisesti 57 000 euron vuotuisen veroedun. Se on merkittävä summa yhtiölle, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 750 000 euroa, ja joka vuonna 2019 teki tulosta 26 000 euroa.

”Se on ihan älyttömän tärkeä asia meille”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Kalle Kurtti.

Veroetu tuo lisäaikaa miettiä, kuinka lämpö kunnassa jatkossa tuotetaan.

Kymmenen viime vuoden aikana kaukolämmön tuotannossa fossiilisten polttaminen on pääosin korvautunut puun polttamisella. Trendin odotetaan jatkuvan.

Konsulttiyhtiö Afry arvioi, että turpeesta luopuminen lisää energialaitosten puupolttoaineiden kysyntää 30–40 prosenttia tämän vuosikymmenen aikana.

Se tarkoittaa, että kisa raaka-aineesta kiristyy, ja puun hinta nousee. Myös Vaalassa pelätään, että turpeen korvaaminen puulla nostaa energiayhtiön kustannuksia.

”Puun poltto on meille paljon kalliimpaa kuin turve. Turvesuot sijaitsevat todella lähellä, ja kuljetuskustannukset ovat pienet. Jos kaikki muutkin luopuvat turpeesta samaan aikaan, kilpailu puusta kiristyy ja hakkeen hinta nousee”, Kurtti sanoo.

Etelä-Savon energian voimalaitoksessa tuotetaan lämpöä ja sähköä käyttämällä polttoaineena puuta 80 prosenttia, turvetta 19 prosenttia ja öljyä alle prosentin. Kuvassa tyypillistä polttohaketta, jolla tuotetaan lämpöä ja sähköä yhteistuotantolaitoksessa.

Puun käytön lisääminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Ilmaston näkökulmasta metsiä tarvitaan myös hiilinieluina, ja niillä on tärkeä rooli myös luonnon monimuotoisuuden turvaajina.

Pidemmällä aikavälillä kaukolämmön tuotannossa pitäisikin päästä irti polttamiseen perustuvasta tuotannosta. Energiateollisuuden tulevaisuuden visioissa erilaisilla lämpöpumpuilla nähdään iso rooli.

Hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa on kolminkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Suomen ympäristökeskuksen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kaukolämpöyhtiöillä on nyt käynnissä runsain mitoin selvityksiä ja investointeja ympäristö- ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen. Eniten yhtiöitä kiinnostavat teollisuuden, konesalien ja kiinteistöjen hukkalämmöt.

Tämä näkyi myös, kun Helsinki keräsi kansainvälisellä kilpailulla ehdotuksia ratkaisuiksi kivihiilestä luopumiseksi. Lähes kaikissa ehdotuksissa lämpöpumput muodostivat järjestelmän selkärangan.

Suomessa on jo kourallinen kuntia, joissa hukkalämpöjen hyödyntäminen on keskeisessä roolissa kaukolämmön tuotannossa. Raahessa hukkalämpö saadaan raskaasta teollisuudesta, Mäntsälässä Yandexin palvelinkeskuksesta.

Kenties pisimmällä hukkalämmön hyödyntämisessä ollaan Siilinjärvellä, Pohjois-Savossa, missä Yaran lannoitetehtaan hukkalämpöjen osuus kunnan kaukolämmöstä on jo noin 97 prosenttia.

Teoriassa hukkalämpöjen hyödyntämisessä on valtava potentiaali. Afryn selvityksen mukaan Suomessa syntyy vuosittain hukkalämpöä moninkertainen määrä kaukolämmön tuotantoon nähden. Teknisesti hyödynnettävän hukkalämmön määrä Afryn mukaan on sekin noin 35 terawattituntia, mikä vastaa karkeasti kaukolämmön vuotuista tuotantoa.

Afryn mukaan potentiaalisia hyödyntämiskohteita ovat esimerkiksi teollisuuslaitokset ja palvelinkeskukset. Yksi houkutteleva kohde on Nesteen Kilpilahden jalostamo. On arvioitu, että sen hukkalämmöillä voitaisiin kattaa jopa neljännes pääkaupunkiseudun lämmön tarpeesta.

Käytännössä kaupallisesti kannattavaa tuotantoa on paljon vähemmän. Investoinnit voivat olla suuria, ja hukkalämmön lähteet kaukana asutuksesta.

Etelä-Savon energian voimalaitos Mikkelin Pursialassa.

Näin esimerkiksi Mikkelissä, missä Etelä-Savon Energia on selvittänyt hukkalämpöjen hyödyntämistä, mutta joutunut toteamaan, ettei hyödynnettäviä hukkalämpöjä juuri ole tarjolla.

”Hukkalämpö on hyvä, jos sitä on tarjolla. Se riippuu ihan kaupungin teollisesta rakenteesta”, sanoo toimitusjohtaja Erkki Karppanen.

Etelä-Savon energia on jo kymmenen vuoden ajan pyrkinyt selvästi vähentämään turpeen käyttämistä.

”Turvetuotanto on ollut Etelä-Savossa pitkään huonossa huudossa sen vesistövaikutusten takia. Siksi olemme halunneet vähentää sen käyttöä”, Karppanen kertoo.

Tällä hetkellä yhtiön käyttämästä polttoaineesta 80 prosenttia on puuta, loput turvetta. Yhtiöllä on kaksi isoa kattilaa, joista toinen vaatii teknisistä syistä turvetta seospolttoaineeksi. Nyt yhtiö suunnittelee investointeja, joilla turpeen osuus voitaisiin painaa jo lähivuosina 10 prosenttiin.

Toistaiseksi turpeen korvaaminen tarkoittaa puun käytön lisäämistä. Pidemmällä aikavälillä Karppanen uskoo, että lämpöpumppujen rooli kasvaa. Mielenkiinnolla hän seuraa myös pienten modulaaristen ydinreaktoreiden kehitystä. Alan visioissa ne voisivat ratkaista kaukolämmön päästöongelman.

Samalla Karppanen toivoo, että turpeesta luopumiselle jää riittävästi aikaa. Se on varastoitavuutensa ja energiatiheytensä ansiosta hyvä huoltovarmuuspolttoaine. Hallituksen veropäätöstä hän pitää tarpeellisena.

”Meidän suuri pelko on, että turvetuottajat lopettavat toimintansa, emmekä saa polttoainetta. Päätös antaa lisähappea yrittäjille.”

Karppasen mukaan turpeesta luopuminen on jo näköpiirissä.

”Veikkaan, että se tapahtuu jo tällä vuosikymmenellä. Syynä on päästöoikeuksien kallistuminen.”