Mainostoimisto­johtaja Ami Hasan on kuollut

Hasan kuoli maanantaina pitkäaikaisen sairauden heikentämänä.

Mainostoimistojohtaja Ami Hasan on kuollut. Hasan kuoli maanantaina pitkäaikaisen sairauden heikentämänä.

Hasan & Partnersin talousjohtaja Simo Kajaste kertoo HS:lle yhtiön saaneen tiedon Hasanin kuolemasta tiistaiaamuna.

”Ami on totta kai ollut meille tärkeä ihminen monella tavalla. Hän on ollut meille ystävä ja perheenjäsen. Siinä missä hän ei ehkä ole ollut enää operatiivisesti meidän toiminnassa mukana, niin kyllähän hänen henkensä, visionsa ja filosofiansa on edelleen kantanut meidän yhtiön arjessa”, Kajaste sanoo.

Kajaste luonnehtii Hasanin kuolemaa ”menetykseksi”.

”Hänen ajatuksensa jatkavat elämäänsä tämän yhtiön muodossa ja totta kai monella muullakin tavalla.”

Yhtiö tiedottaa asiasta myöhemmin tiistaina.

Hasan oli mainosalalla arvostettu toimija, eräänlainen alan legenda. Vuonna 2017 hänet valittiin esimerkiksi ensimmäisenä suomalaisena kansainvälisen luovan suunnittelun kattojärjestön Art Directors Club of Europen (ADC*E) presidentiksi.

Vuonna 2018 hänet kutsuttiin Grafian kunniajäseneksi. Tuolloin Grafia perusteli valintaa kirjoittamalla, että Hasan on perustanut yhden ”Suomen merkittävimmistä mainostoimistoista”.

Grafian mukaan Hasan & Partners on tarjonnut kasvualustan kukoistavalle luovalle suunnittelulle maassamme.

”Hasan on kärkäs luovuuden ja markkinoinnin puolestapuhuja. Ami Hasanin mukaan ’luovuus ei ole funktio niin kuin ei markkinointikaan, ne ovat molemmat elimellinen osa jokaista organisaation funktiota’”, Grafia kirjoitti keväällä 2018.

Hasan perusti Hasan & Partnersin vuonna 1991. Hän toimi kuolemaansa asti yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiö siirtyi amerikkalaisomistukseen 1990-luvun puolivälissä. Tähän asti yhtiö oli Hasanin ja toimiston suunnittelijoiden omistuksessa.

Hasan & Partners on edustanut monia kansainvälisiä ja suomalaisia suurasiakkaita. Yhtiön asiakkaana ovat olleet muun muassa Kone, Nokia, Kesko, H&M, Ikea ja Helsingin Sanomat.

Uutinen päivittyy.