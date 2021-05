Pieni riskirahasto yrittää muuttaa öljyjätti Exxonin kurssia vastoin yhtiön johdon tahtoa. Ratkaiseva yhtiökokous alkaa tänään keskiviikkona.

Öljy-yhtiö Exxonin omistajat päättävät tänä iltana, nostavatko ne yhtiön hallitukseen suomalaisen Kaisa Hietalan ja kolme muuta ulkopuolista jäsentä vastoin yhtiön nykyisen johdon tahtoa.

Kyse on amerikkalaisen aktivistirahaston Engine No. 1:n tekemästä esityksestä. Rahasto katsoo, että Exxon ei ole ottanut ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä riittävästi huomioon liiketoiminnassaan ja ehdottaa yhtiön hallitukseen neljää uutta jäsentä, jotka sen mielestä toisivat tarvittavaa osaamista yhtiön suunnan muuttamiseksi.

Hietala on Nesteen entinen biopolttoainejohtaja. Hänen lisäkseen hallitukseen ovat ehdolla tuulivoimayhtiö Vestaksen entinen toimitusjohtaja Anders Runevad, Alphabetin innovaatiolaboratorion strategi Alexander Karsner sekä öljy-yhtiö Andeavorin entinen toimitusjohtaja Gregory Goff.

Joulukuussa käynnistetty kampanja on saanut paljon huomiota kansainvälisessä mediassa, osin Daavid vastaan Goljat -asetelmansa vuoksi.

Engine No. 1 on alle vuosi sitten perustettu, pieni riskirahasto, joka yrittää muuttaa maailmaan suurimpiin lukeutuvaa öljy-yhtiötä Exxonia vastoin sen johdon tahtoa. Esimerkiksi Wall Street Journal on kutsunut tämän päivän äänestystä kevään yhtiökokouskauden seuratuimmaksi.

Engine No. 1 omistaa itse vain 0,02 prosenttia Exxonin osakkeista, mutta kevään mittaan se on tavannut muita osakkeenomistajia ja onnistunut puhumaan ehdotuksensa taakse merkittäviä sijoittajia ja varainhoitajia.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että maailman suurin varainhoitaja Black Rock on asettunut tukemaan esitystä. Se omistaa Exxonista 6,7 prosenttia.

Jo aiemmin esityksen taakse asettui kolme Yhdysvaltain suurinta eläkerahastoa sekä Britannian suurin varainhoitaja Legal & General. Nämä tahot omistavat miljardien eurojen arvosta Exxonin osakkeita.

Merkittäviä vallankäyttäjiä äänestyksessä ovat myös yhtiöt, jotka osallistuvat suursijoittajien puolesta yhtiökokouksiin ja antavat esityksiin omat äänestyssuosituksensa. Reutersin mukaan kolme valtakirjaneuvonantajaa on asettunut tukemaan kampanjaa.

Reenergize Exxon -nimeä kantavan kampanjan pääviesti on, että Exxonin nykyinen strategia vaarantaa omistajien tuotot. Samaan aikaan, kun kilpailijat ovat asettaneet itselleen hiilineutraaliustavoitteita ja pyrkineet kehittämään fossiilibisneksen rinnalle tulevaisuuden liiketoimintaa, Exxon luottaa öljyn kysynnän kasvuun.

Vuoden 2019 kasvustrategian mukaan Exxon aikoo investoida vuoteen 2025 mennessä noin 200 miljardia dollaria uusiin öljyvarantoihin ja jalostamoihin. Viime viikolla Kansainvälinen energiajärjestö IEA totesi, että uudet investoinnit fossiilisten polttoaineiden tarjonnan lisäämiseksi on lopetettava välittömästi, mikäli maailmaan maat ovat tosissaan hiilineutraaliustavoitteidensa kanssa.

Exxonin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Darren Woods vastustaa nimitysesitystä.

Yhtiö on kevään mittaan tehnyt linjauksia, joilla se yrittää vakuuttaa sijoittajat siitä, että se ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti. Exxonin osakekurssi on noussut 45 prosenttia vuoden alusta.

