Yhtiöllä on velkaa Valtiokonttorille yli 200 000 euroa.

TAMPERELAIsta finanssiteknologiayritystä Prezella oy:tä koskeva konkurssihakemus on saapunut tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Prezella hakee itseään konkurssiin. Asiata kertoi Talouselämä.

Start up -yhtiö on pääministeri Sanna Marinin (sd) aviomiehen Markus Räikkösen osittain omistama ja johtama.

Konkurssihakemuksessa on selvitys yhtiön omaisuudesta, joka on noin 2 060 euroa rahavaroja. Listassa velasta ja velkojista selviää, että yhtiö on velkaa Valtiokonttorille runsaat 201 000 euroa ja Aito Säästöpankille runsaat 16 000 euroa.

Prezellan toiminta on ollut käytännössä pysähdyksissä. Viime vuoden tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto oli nolla euroa ja tilikauden tappio noin 7 000 euroa. Sen toiminta on ollut tappiollista koko viisivuotisen olemassaolon ajan.

Nykyisin Räikkönen työskentelee konsulttitoimisto Henrico Digitalille, jossa hän toimii operatiivisena johtajana. Vielä viime keväänä Räikkönen toimi viestintäjohtajana Markkinointiakatemiassa, joka tarjoaa digitaalisen asiakashankinnan palveluita.

Talouselämän mukaan Räikkönen on Prezellan prokuristi, edustamisoikeutettu ja hallituksen jäsen. Vuonna 2018 Räikkönen omisti yhtiöstä 3 250 osaketta. Kaupparekisterin mukaan yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 12 500, joten Räikkösen omistusosuus yhtiön osakkeista olisi 26 prosenttia.