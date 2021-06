Main ContentPlaceholder

Talous | Perintätoimistot

Suomen perintä­jättien bisnes on kukoistanut viime vuosina, kunnes iski korona­virus

Suomen kolmen suurimman perintäyhtiön liikevaihto on lisääntynyt roimasti vuodesta 2016. Erityisen nopeasti on kasvanut OK Perintä, jonka liikevaihto on yli kaksinkertaistunut vuoden 2016 jälkeen.

Suurin osa perintäkirjeen vastaanottajista on unohtanut maksaa laskunsa, kertoo Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Kun taloustilanne heikentyy, perintätoimistojen voisi kuvitella hihkuvan ilosta. Näin ei kuitenkaan ole, kertovat Suomen kolme suurinta perintätoimistoa. ”Yleisesti on käsitys, että kun taloudessa menee heikommin, perintätapausten määrä lisääntyisi. Niin ei tapahdu, sillä perintätapausten määrä on aina vahvasti sidoksissa yritysten yleisen myynnin tasoon. Kun myynti laskee, laskevat myös perintätapaukset”, kertoo OK Perinnän toimitusjohtaja Jennie Flink.