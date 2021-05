Urheiluvaatteiden jättiyhtiö Adidas ottaa Marimekon printtejä tuotteisiinsa. Marimekolle yhteistyön tärkeä tavoite on tuoda brändi tutuksi uusille ihmisille kansainvälisesti.

”Syy miksi teemme yhteistyötä on se, että kumppanien kanssa voimme luoda jotakin täysin uutta asiakkaille sekä lisätä tunnettuutta ja asiakaskuntaa”, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo.

Urheiluvaatejätti Adidas on ryhtynyt yhteistyöhön Marimekon kanssa. Tuloksena syntyi mallisto, jossa yhdistyvät suomalaisen Marimekon kuosit ja monikansallisen Adidaksen tuotteet.

Kyseessä on Marimekon ensimmäinen urheiluvaatteisiin keskittynyt brändiyhteistyö. Aiemmin yritys on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi japanilaisen vaatejätin Uniqlon ja amerikkalaisen kenkäbrändin Conversen kanssa.

Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, Adidaksen suunnittelujohtaja Josefine Åberg ja Marimekon luova johtaja Rebekka Bay kertovat hankkeesta HS:lle Teams-videopuhelussa.

Tällä tavalla brändien yhteistyö on toteutunut myös koko pandemian ajan. Projektin aikana järjestettiin vain yksi kasvokkainen tapaaminen.

Adidaksen ja Marimekon yhteismallistossa näkyy suomalaisyhtiön printtejä urheilujätin tuotteissa.

”Sovimme ensimmäisestä varsinaisesta tapaamisesta juuri pandemian kynnyksellä. Olemme hypänneet etäpalavereihin ja lähetelleet näytteitä maasta toiseen”, Åberg kertoo.

Adidaksen pääkonttorilla Saksan Herzogenaurachissa työskentelevällä Åbergilla on suomalaisjuuret. Hän syntyi suomenruotsalaiseen perheeseen Varsinais-Suomen Nauvossa. Nyt Åberg on ollut niin pitkään poissa Suomesta, että suomen kieli on päässyt ruostumaan.

”Olen kasvanut Marimekon parissa ja se on aina ollut lähellä sydäntäni”, Åberg sanoo.

Yhteistyö ei kuitenkaan syttynyt Suomi-kytköksestä. Åbergin mukaan alun perin Marimekon kanssa keskusteluissa korostui yhtiön pitkä historia ja naisjohtajien perinne.

”Olemme yleisesti tarkastelleet kiinnostavia yrityksiä, jotka tekevät jotakin uutta ja juhlistavat naisia, ja joilla on kapinallisen optimistinen näkemys asioihin.”

Adidaksen myynti oli viime vuonna 19,8 miljardia euroa. Marimekko teki liikevaihtoa 123,6 miljoonaa euroa. Kokoero ei Åbergin ja Alahuhta-Kaskon mukaan näkynyt yhteistyössä mitenkään.

”Yhteinen visio ja arvot ovat tärkeintä sekä se, että on idea siitä, mitä brändillä haluaa tehdä ja miten sitä tuodaan esiin”, Åberg sanoo.

Mitä Adidaksen kaltainen yritys voi oppia Marimekolta tai suomalaisesta tavasta tehdä töitä?

”Avoimuutta ja sitä, että kunnioitetaan perinteitä, mutta samalla rikotaan rajoja ja uudistutaan. On mahdollista luoda tunnetuista ja rakkaista tuotteista jotakin uutta ja erilaista.”

Adidas ja Marimekko korostavat yhteisiä arvojaan ja myös malliston vastuullisuutta.

Osa materiaaleista on esimerkiksi valmistettu kierrätyslangoista, joiden raaka-aineena on muun muassa merestä kerättyä muoviroskaa.

Yritystoiminnan vastuullisuuteen kuuluvat myös ihmisoikeudet.

Sekä Adidas että Marimekko ovat olleet otsikoissa Kiinan uiguurivähemmistön tilanteen johdosta. Marimekko on kertonut, ettei se hyväksy Kiinan uiguurialueella Xinjiangissa tuotetun puuvillan käyttöä tuotteissaan.

Kiina on painostanut tavaramerkkejä, jotka ovat kritisoineet vähemmistöjen sortoa. Kiinalaiset julkisuudenhenkilöt ovat lopettaneet yhteistyön useiden brändien kanssa, joihin kuuluu myös Adidas.

Ovatko Adidas samalla kannalla Marimekon kanssa uiguurien tilanteeseen liittyen?

Teams-puhelussa tulee hiljaista. Adidas ei halua kommentoida asiaa tässä yhteydessä.

Marimekko juhlistaa tänä vuonna 70-vuotista taivaltaan. Adidaksen 70-vuotisjuhlavuosi oli vain kaksi vuotta sitten.

”Olen ollut niin innoissani tästä yhteistyöstä, koska tässä todella kohtaavat kaksi ikonista yhtiötä. Adidaksen tuotteet yhdessä Marimekon printtien kanssa”, syyskuussa Marimekolla aloittanut tanskalainen Bay sanoo.

Vaikka kyseessä onkin Marimekon ensimmäinen brändiyhteistyö urheiluvaatteiden parissa, ei teema ole koskaan ollut yhtiölle vieras.

"Olemme aina uskoneet, että mekossa pitää pystyä tekemään mitä tahansa, myös juoksemaan”, Bay sanoo.

Marimekko kertoo tulouttaneensa yhteistyöhön liittyviä lisenssituottoja EMEA:n alueen liikevaihtoonsa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nuo lisenssituotot kasvoivat tammi–maaliskuussa liki miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 86 000 eurosta. Kaikkiaan Marimekon lisenssituotot olivat 1,15 miljoonaa euroa alkuvuonna.

Malliston tuotteiden myynti alkaa kesäkuussa ympäri maailmaa.

”Emme julkista yksittäisten yhteistyömallistojen myyntiä emmekä arviota myynnistä”, Alahuhta-Kasko sanoo.

Marimekolle yhteistyön tärkeä tavoite on tuoda brändi tutuksi uusille ihmisille kansainvälisesti.

