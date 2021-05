Rakennusbuumi ja raaka-ainepula nostavat rakentamisen hintaa, alalla on jo ”alustavia huolia työvoimapulasta”

Rakentamisen perusraaka-aineiden puun, teräksen ja betonin kysyntä on kasvanut huomattavasti. Maailmanmarkkinoilla raaka-ainepula on nostanut erityisesti puun, kuparin ja rautaromun hintaa.

Puuteollisuuden raaka-aineiden hintaa on nostanut varsinkin Yhdysvaltain voimakas kysyntä. Perinteisellä puun viejällä Kanadalla on ollut vaikeuksia tuhohyönteisongelmien vuoksi, joten puuta on tuotu paljon Euroopasta.

Rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet alkuvuoden aikana huomattavasti, arvioi FMC Laskentapalvelut tekemässään hintakatsauksessa. FMC Laskentapalvelut on esimerkiksi rakentamiseen liittyviä kustannusarvioita laativa yhtiö.

Myös rakentamiseen liittyvät tarjoushinnat ovat jälleen nousussa, arvioi Rakennetun ympäristön ohjelmisto- ja asiantuntijatalo Rapal.

Hintojen nousun taustalla on paitsi globaali pula raaka-aineista, kuten sahatavarasta, myös se, että silloin kun tuotteiden kysyntä kasvaa ja tehtaat pyörivät täydellä kapasiteetilla, yrityksille on hyvä aika nostaa tuotteiden perushintoja.

FMC Laskentapalvelut kertoo, että materiaalitoimittajien yllättävät toimitusvaikeudet ja toimitusten viivästykset ovat jo vaikeuttaneet rakentamista. Ennakkohintoja on ollut vaikea saada ajoissa urakkatarjousten tueksi. Koska ennakkohintapyyntöjä on ollut paljon, ovat alihankkijat ja tuotetoimittajat joutuneet valikoimaan, mitä ehtivät tarjota.

Laadukkaista puutuoteteollisuuden raaka-aineista alkaa olla pulaa, koska sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä ovat kasvaneet. Hintoja on nostanut varsinkin Yhdysvaltain voimakas kysyntä. Kun perinteisellä puun viejällä Kanadalla on ollut vaikeuksia tuhohyönteisongelmien vuoksi, on puuta tuotu paljon Euroopasta.

Suomessa sahatavaran hinta on noussut esimerkiksi HS:n toukokuun alkupuolella julkaiseman uutisen mukaan paikoin jopa 40 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun rakennusliikkeissä ei ole nähty aivan näin kovia nousuja. Puuteollisuuden tuotteiden hinnat ovat nousseet FMC Laskentapalvelujen mukaan 5–15 prosenttia tammikuusta 2021. Sahatavaran hinta on noussut eniten: 15–25 prosenttia. Tämä tuo lisäpaineita keskustelulle puurakentamisen kalleudesta.

Toisaalta muidenkin materiaalien hinnat ovat kallistuneet.

Betoniterästen hinnat sahasivat ylös ja alas helmi- ja maaliskuussa ja olivat vielä alkuvuoden tasolla. Rakennuksen runkoterästen hinnat ovat nousseet yli 10 prosenttia. Väliseinärankojen hinnat ovat nousseet 15–30 prosenttia.

Myös betonituotteiden, kuten elementtien, hinnat ovat nousseet voimakkaasti, 15–30 prosenttia. Tyypillisesti ne nousevat heti, kun betonitehtaiden kapasiteetti on myyty seuraavat 4–6 kuukautta eteenpäin. Valmisbetonin hinta on noussut 15 prosenttia. Myös lasituotteiden ja kovien lämmöneristeiden hinnat ovat nousseet yli 10 prosenttia.

Nähtäväksi jää, kuinka paljon materiaalien äkillinen hintojen nousu vaikuttaa rakentamiseen pitkällä aikavälillä. FMC Laskentapalvelujen mukaan hintojen ennalta arvaamaton kehitys tulee johtamaan siihen, että rakentajat laittavat urakkatarjouksiinsa lisää riskivarauksia.

Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksi seuraa materiaalien hintakehitystä koko maassa. Siinä muutokset ovat pienempiä kuin FMC Laskentapalvelujen seurannassa, jossa lähteenä ovat pääkaupunkiseudun rakennusliikkeiltä saadut tiedot.

Tarjoushinnat ovat nousussa vuodenvaihteen laskun jälkeen. Taustalla on asuntorakentamisen noususuhdanteen jatkuminen. Lupatietojen ja Rakennuslehden asuntomarkkinakatsauksen perusteella pääkaupunkiseudulla on asuntorakentamisbuumi.

”Alustavia huolia työvoimapulasta rakennusalalla on jo liikkeellä, ja kun rakennustoiminnan kiihtyminen yhdistetään kallistuviin raaka-ainehintoihin, niin tarjoushintaindeksin ennuste lähikuukausille on nouseva”, arvioi Rapalin myyntipäällikkö Lassi Kivinen.

Koko maan suhdannekuva ei ole yhtä vahva kuin pääkaupunkiseudulla. Rakennusurakoitsijoiden tilauskirjat ovat jopa keskimääräistä ohuempia.

”Näiden seikkojen johdosta uskomme, että muilta alueilta on saatavissa kapasiteettia kasvukeskusten käyttöön myös jatkossa, mikä omalta osaltaan hillinnee tarjoushintojen nousua.”

Alkuvuonna on ollut paljon puhetta Helsinkiin kohdistuneen muuttoliikkeen vaimenemisesta.

Kyse on Kivisen mukaan osin näköharhasta, sillä vaikka monipaikkaisuus on etätyön myötä lisääntynyt, ovat ihmiset usein säilyttäneet asuntonsa Helsingissä. Opiskelijatkin ovat vain väliaikaisesti poissa vuokramarkkinoilta. Koronarajoitusten päätyttyä vuokramarkkinoille on odotettavissa kahden vuosikurssin verran opiskelijoita kertarysäyksellä.

Maahanmuuttokin palannee ennalleen, kun rajat aukeavat ja esimerkiksi kaukomaiden rakennusmiehet pääsevät taas Suomeen.

Näistä syistä Kivinen ennakoi, että tyhjillään olevat vuokra-asunnot täyttyvät syksystä alkaen hyvää vauhtia ja tilanne markkinoilla alkaa normalisoitua. Helsingin voimakkaasti kasvaneelle vuokra-asuntotuotannolle on hänen mukaansa siksi jatkossakin tarvetta.

Talouden yleiset kasvunäkymät ovat vahvempia kuin kenties vuosikymmeniin. Kotitalouksille on kertynyt korona-aikana kosolti säästöjä, ja kulutushalut ovat kovat. Samaan aikaan julkinen valta on linjannut jatkavansa elvyttävän talouspolitiikan linjalla.

Jos rokotusohjelmat etenevät suunnitellusti ja kesän kuluessa päästään siirtymään takaisin normaalimpaan elämään, taloudessa voi olla loppuvuodesta jopa ylikuumenemisriskiä. Riski on tosin voimakkaampi Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa kuin Suomessa.

Kiinassa elpyminen ja siten myös materiaalien kysyntä on jo voimakasta. Se on aiheuttanut raaka-ainepulaa ja hintojen nousuja, mitä konttipula on pahentanut.

Huoli inflaation kiihtymisestä on suuri varsinkin Yhdysvalloissa sen valtavan elvytysohjelman vuoksi. Iso osa rahoista menee asuntorakentamiseen ja infrastruktuuriin, mikä nostaa rakennusmateriaalien hintoja.

On mahdollista, että keskuspankit joutuvat pitkästä aikaa nostamaan korkojaan, mikä voi näkyä Suomessakin niin yritysten rahoituskuluissa kuin asuntolainojenkin hinnoissa. Sitä, milloin näin tapahtuu, on kuitenkin mahdotonta ennustaa. Sekä Euroopassa että Amerikassa talouden elpymistä pidetään niin tärkeänä, että korkeaakin inflaatiota voidaan sietää normaalia pidempään.

Maarakentamisen kustannukset nousivat 7,4 prosenttia vuoden 2020 huhtikuusta vuoden 2021 huhtikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli päällysteiden 30,9 prosentista kalliorakenteiden 1,2 prosenttiin.