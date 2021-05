Danske Bankin mukaan sen asiakkaat ovat ottaneet alkuvuonna ahkerasti korkosuojauksia asuntolainoille.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan euribor-korkojen nousun todennäköisyys on kasvanut, koska inflaation kiihtyminen voi pakottaa Euroopan keskuspankin (EKP) kiristämään rahapolitiikkaansa.

Korkotaso on jo pitkään pysynyt matalana euroalueella, kun EKP on pyrkinyt pitämään taloudellista toimeliaisuutta yllä. Suomalaiset asuntolainojen yleisin viitekorko on 12 kuukauden euribor-korko, joka on ollut negatiivinen vuoden 2016 helmikuusta asti. Keskiviikkona se oli -0,48 prosenttia.

”Todennäköisyys korkojen aiemmin odotettua varhaisemmalle nousulle on kasvanut. Maailmantalouden toipuessa koronakriisistä ja monien maiden voimakkaan elvytyksen jatkuessa inflaatio kiihtyy, mikä voi pakottaa keskuspankit kiristämään rahapolitiikkaa lähivuosina”, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tiedotteessa.

”Tämä näkyy jo korkokäyrän jyrkentymisenä pitkien korkojen noustua. Euriborien odotetaan nousevan hitaasti vuoden 2023 jälkipuoliskolla, mutta nopeammatkin liikkeet ovat mahdollisia.”

Kuoppamäen mukaan korkojen kehitystä ennakoivan kuluttajan kannattaa nyt seurata inflaatiota ja muita merkkejä talouden ylikuumenemisesta.

Pääekonomisti huomauttaa, että inflaatio on kiihtynyt jo Yhdysvalloissa ja se nostaa päätään myös euroalueella.

Yhdysvalloissa inflaatiovauhti kiihtyi huhtikuussa 4,2 prosenttiin maaliskuun 2,6 prosentista ja euroalueella 1,6 prosenttiin edelliskuukauden 1,3 prosentista.

”Inflaation kiihtyminen näyttää osittain tilapäiseltä ja liittyy suurelta osin raaka-aineiden kuten öljyn kallistumiseen, mutta markkinat seuraavat tarkasti mahdollisia merkkejä inflaation pidempikestoisesta vauhdittumisesta.”

Danske Bank kertoo, että sen uusien asuntolainojen nostajat suojaavat lainojaan korkojen nousun varalta enemmän kuin moneen vuoteen.

Pankin uusiin asuntolainoihin yli kolmasosaan on tänä vuonna otettu korkoputki tai kiinteä korko. Määrä on kasvanut vuoden edetessä, sillä toukokuussa suojattujen lainojen osuus on noussut lähes 50 prosenttiin uusista lainoista.

Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaavan johtajan Sari Takalan mukaan kehityksen taustalla on koronakriisin takia muuttunut taloustilanne.

Matalimmillaan lainojen suojaaminen korkojen nousun varalta oli vuonna 2018, jolloin suojauksia Danske Bankin uusiin lainoihin otettiin reiluun 10 prosenttiin lainoista. Viime vuonna osuus nousi 35 prosenttiin, mikä on sama taso kuin vuonna 2016.