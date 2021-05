Tutkijat tekivät yllättävän löydön: Yli 6 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien suomalaisten määrä on kasvanut koronan aikana roimasti

Helsinki GSE:n Tilannehuone-tutkimusryhmän raportin mukaan palkkasummat ovat kokonaisuutena toipuneet viime vuoden tiputuksesta.

Hyvätuloisten suomalaisten määrä on noussut vuoden alkupuoliskolla 20 prosenttia.

Hyvätuloisten, vähintään 6 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien, määrä on noussut vuoden alkupuoliskolla jopa 20 prosenttia, kun vertailukohtana on koronapandemiaa edeltänyt vuosi 2019.

Vähintään 2 500 euroa kuussa ansaitsevien määrä on noussut samaan aikaan noin viisi prosenttia, mutta vähintään 1 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien työllisten määrä on edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2019.

Tiedot käyvät ilmi koronataloutta tutkivan Helsinki GSE:n Tilannehuone-ryhmän torstaina julkaisemasta raportista. Raportti pohjautuu tulorekisterin tietoihin pohjautuviin palkkasummiin.

”Muutokset ovat yllättävän suuria. Palkkasummien perusteella näyttää, että työmarkkinoilla hyvin ansaitsevien määrä nousee samalla kun pienituloisten määrä on laskenut”, sanoo Helsinki GSE:n akateeminen johtaja Otto Toivanen tiedotteessa.

”Talous on elpymässä. Osalla menee jo selvästi paremmin, mutta erityisesti majoitus- ja ravintola-alan ahdinko näkyy työllisten määrässä.”

Kokonaisuutena palkkasummat ovat raportin mukaan toipuneet viime vuoden tiputuksesta. Palkkasumman kehitys on ollut alkuvuoden kahdesta kolmeen prosenttia korkeammalla tasolla kuin toissa vuonna.

Erityisesti nousua näkyy teollisuuden ja kaupan alalla, joissa palkkasummat ovat selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019. Majoitus- ja ravintola-alalla palkkasummat ovat edelleen kolmanneksen pienempiä kuin ennen koronapandemiaa.

Helsinki GSE eli Graduate School of Economics on Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteinen taloustieteen huippuyksikkö. Tilannehuone-tutkimusryhmässä on mukana tutkijoita Helsinki GSE:stä, Turun yliopistosta, VATT:sta, THL:stä ja Tilastokeskuksesta.