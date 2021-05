Meemiosake AMC:n kurssi taas reippaassa nousussa New Yorkissa, myös Beyond Meat rynnii

Lihankorvikkeita valmistava Beyond Meat saattaa olla uusi niin sanottu meemiosake.

Elokuvateatteriketju AMC Entertainmentin osake on ollut torstaina reippaassa nousussa New Yorkin Nasdaq-pörssissä.

Osake liikkui noin kello 19.30 Suomen aikaa 15 prosentin nousussa 22,57 dollarissa. Hurjimmillaan se on käynyt 20 prosentin ylämäessä.

Keskiviikkona osake päätyi 19,56 dollariin 19 prosentin nousulla.

AMC:n osake tunnetaan niin sanottuna meemiosakkeena, ja se on suosittu keskustelusivusto Redditin Wallstreetbets-palstan yksityissijoittajien keskuudessa.

Toinen suosittu meemiosake, pelikauppa Gamestopin osake oli sen sijaan laskussa New Yorkissa. Gamestopin kurssi nousi keskiviikkona 16 prosenttia.

AMC:n osakkeen kurssi on yli kaksinkertaistunut sitten toukokuun alun, jolloin se julkisti osavuosikatsauksensa. Yhtiön on myös kerännyt yli miljardi dollaria uutta rahoitusta viime kuukausina.

Uutistoimisto Reuters kertoi keskiviikkona, että sekä Gamestopin että AMC:n kurssinousut ovat pakottaneet jotkut näitä osakkeita lyhyeksi myyneet sijoittajat purkamaan sijoituksensa ja ostamaan osakkeita lyhyeksi myynti -lainauksensa kattamiseksi.

Torstaina meemiosakkeiden joukkoon näytti liittyvän myös lihankorvikkeita valmistava Beyond Meat.

Talouslehti Financial Timesin mukaan talouskanava CNBC:n tunnetun Mad Money -ohjelman juontaja Jim Cramer on suosittanut Reddit-sijoittajille, että Beyond Meatin osakkeen pitäisi olla seuraava meemiosake.