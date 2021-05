Puuvillalle vaihtoehtoa kehittävä Spinnova listautuu Helsingin pörssin First North -listalle

Jyväskylään tehdasta rakentava Spinnova aikoo pörssiin. Yhtiö on jo kymmenes listautuja tänä vuonna.

Kuituteknologiayhtiö Spinnova aikoo listautua Helsingin pörssin First North -kasvumarkkinapaikalle. Alkuvuoden aikana pörssiin on listautunut tai on juuri parhaillaan listautumassa jo kymmenen yhtiötä.

Listautumisanti koostuu vain yhtiön liikkeeseen laskemista uusista osakkeista. Osakeannilla kerättävien bruttovarojen odotetaan olevan noin 100 miljoonaa euroa.

Varoista 60 miljoonaa euroa käytetään puupohjaisen kuidun tuotannon laajentamiseen. Noin 40 miljoonaa euroa käytetään muuhun liiketoiminnan kehittämiseen, joita ovat esimerkiksi nahkapohjaisten kuitujen tuotantokapasiteetin laajentaminen, tutkimus- ja kehitystyö, uusien työntekijöiden palkkaaminen, patentit ja liiketoiminnan kaupallistaminen.

Spinnova kertoo odottavansa listautumisen myötä hyötyvänsä laajemmasta omistajapohjasta ja pääsystä kansainvälisille pääomamarkkinoille.

Viime viikolla yhtiö kertoi alkavansa tehdä tekstiilikuitua jätenahasta yhdessä tanskalaisen kenkävalmistajan Eccon sisaryhtiön KT Tradingin kanssa. Tähän asti Spinnova on tehnyt Jyväskylän koetehtaassaan kuitua lähinnä mikrokokoon jauhetusta puusellusta.

Spinnova on rakentamassa selluyhtiö Suzanon kanssa kaupallisen mittakaavan tehdasta Jyväskylään, jossa Spinnovalla on ollut koetehtaan lisäksi tutkimus- ja kehityskeskus.

Spinnovan tavoitteena on valmistaa kaupalliseen käyttöön kierrätettävää, luonnossa hajoavaa kuitua, joka ei sisällä haitallisia kemikaaleja. Toisin kuin perinteisissä puusta tekstiilikuitua valmistavissa teknologioissa, Spinnova ei liuota sellua vaan jauhaa sen niin pieneksi, että se voidaan puristaa suoraan tekstiilikuiduksi.

Yhtiön mukaan sen valmistama kuitu käyttää 99 prosenttia vähemmän vettä verrattuna puuvillan arvoketjuun. Lisäksi kuidun raaka-aineena voidaan käyttää puuta ja tekstiili- tai maatalousjätettä, kuten vehnää tai ohran olkea.

Spinnovan vuonna 2014 perustaneet toimitusjohtaja Janne Poranen ja Juha Salmela ovat molemmat fyysikoita, jotka työskentelivät samaan aikaan VTT:ssä. Sieltä he lähtivät vuonna 2014 perustamaan omaa yritystä.

Keväällä 2020 Poranen arvioi HS:n haastattelussa, että yhtiön vaatteita on mahdollisesti myynnissä muutaman vuoden päästä. Tuolloin Spinnova oli tehnyt ensimmäiset näytekappaleet yhteistyössä Marimekon kanssa.

Lue lisää: Tuleeko tästä puusta tehdystä kankaasta puuvillalle haastaja? Jyväskyläläinen yritys loi kierrätettävän tekstiilin ja sai taakseen tunnettuja rahoittajia

Marimekko-yhteistyön jälkeen Spinnova on kehittänyt materiaalejaan Bestsellerin ja Bergansin kanssa. Myös ruotsalaisketju H&M aloitti yhteistyön Spinnovan kanssa. Ecco ja Spinnova ovat tehneet tutkimusyhteistyötä vuodesta 2018 alkaen.