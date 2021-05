Redditin yksityissijoittajien osakehuumaan vedetyn AMC:n lyhyeksi myyjät ovat tehneet tällä viikolla isoja tappioita.

Elokuvateatteriketju AMC:n osakkeen heilunta on johtanut lyhyeksi myyjien tappioihin tällä viikolla. Hintaheilunta myös hämmentää analyytikkoja. Kuvassa yhtiön elokuvateatteri New Yorkin Manhattanilla 6. maaliskuuta 2021.

Elokuvateatteriketju AMC:n osake on ollut hurjassa nousussa tällä viikolla. Samalla myös osakkeen hinnanlaskuun uskovien ”shorttaajien” eli lyhyeksi myyjien tappiot ovat kasvaneet miljardeilla.

Analytiikkayhtiö S3:n mukaan lyhyeksi myyjät ovat kerryttäneet jo 1,3 miljardin dollarin eli noin 1,07 miljardin euron tappiot tällä viikolla AMC:n kurssinoususta, kertoo Bloomberg. Osakkeen hinta on yli kaksinkertaistunut viikon aikana.

Yksin torstain kurssinousu veti lyhyeksi myyjien sijoituksia tappiolle 634 miljoonalla dollarilla eli noin 520 miljoonalla eurolla. Torstaina AMC:n osake nousi 36 prosenttia ja päätyi kalliimmaksi kuin kertaakaan sitten maaliskuun 2017. Vuodessa osakekurssi on noussut jo 1 150 prosenttia.

Vuoden alusta AMC:n lyhyeksi myyjät ovat tehneet hieman alle kaksi miljardia dollaria eli noin 1,6 miljardia euroa tappiota.

AMC:n osake on yksi niin kutsutuista meemiosakkeista, joihin liittyy myös Redditin Wallstreetbets-kanavan yksityissijoittajat. Ilmiössä yhteisö taistelee yksittäisten osakkeiden lyhyeksi myyjiä ja hedge-rahastoja vastaan. AMC:n lisäksi yksityissijoittajien suosiossa on ollut esimerkiksi videopeliketju Gamestop.

AMC:n osake on noussut keskusteluihin myös Twitterissä ja esimerkiksi sijoittajien keskustalupalstoilla Stocktwits-palvelussa.

Osa kurssinoususta voi selittyä pandemian väistymisellä ja elokuvateattereiden näkymien paranemisella. AMC julkisti alkuvuoden tuloksensa toukokuun alussa ja kuvaili näkymiä yhä suotuisammiksi.

”AMC:n tulos saattoi herättää osan joukoista uudelleen. Keskusteluketjut virkistyivät ja nimeen liittyvä sosiaalisen median aktiviteetti lisääntyi dramaattisesti sen jälkeen”, Vanda Researchin analyytikko Eric Liu sanoo Reutersille.

AMC:n osakkeen heilunta aiheuttaa sen, että kurssiliikkeitä on jopa tavallista vaikeampaa ennakoida. Esimerkiksi Bairdin markkina-analyytikko Michael Antonelli ei halua arvioida Reutersille AMC:n osakkeen mahdollista suuntaa.

”Hämmästyn jatkuvasti siitä, mitä tapahtuu”, Antonelli sanoo.

”Saamme jatkuvasti uusia opetuksia siitä, mikä liikuttaa osakkeita.”

Vaikka rajoitusten helpottaminen auttaisi AMC:n tilannetta, on osa analyytikoista epäileväisiä osakkeen hinnasta. Wedbush Securitiesin analyytikko Michael Pachter on asettanut osakkeen tavoitehinnaksi 6,50 dollaria, kun torstain pörssipäivän päättyessä hinta oli 26,52 dollaria.

”Tätä ei aja institutionaalinen kysyntä, eikä kaupankäynnille ole oikeita perusteita. Se on meemi”, Pachter sanoo.

”Se on vain typerää.”

S3:n ennustejohtaja Ihor Dusaniwsky sanoo Bloombergille, että lyhyeksi myyjien tuska voi vielä äityä. Sekä AMC:n että Gamestopin osakkeet saavat S3:n Squeeze Score -mittauksessa täydet kymmenen pistettä.

Arvosana kuvaa todennäköisyyttä sille, että osakkeen lyhyeksi myyjiä pakotetaan kurssinousulla sulkemaan positionsa. Näiden osakkeiden kohdalla todennäköisyys siis on suurin mahdollinen.

Tietopalveluyhtiö Refinitivin mukaan AMC:n osakkeista 17,4 prosenttia on myyty lyhyeksi. Tämä vastaa 87,6 miljoonaa osaketta. S3:n tietojen mukaan sekä AMC:n että Gamestopin osakkeista noin 20 prosenttia on lyhyeksi myyty.

Lyhyeksi myyjät uskovat, että osake halpenee ja siksi he lainaavat yhtiön osakkeita ja myyvät ne eteenpäin markkinoilla. Tavoitteena on ostaa osakkeet takaisin markkinoilta, kun niiden hinta halpenee riittävästi, ja palauttaa ne lainaajalle.

Jos osake lähteekin kallistumaan, lyhyeksi myyjä kärsii tappioita. Menetyksiä voi rajoittaa ostamalla yhtiön osakkeita, mikä voimistaa niiden kallistumista.

Lyhyeksi myynnissä piilee isot riskit. Osakekurssi voi laskea enintään sata prosenttia, mikä on teoreettisesti osakkeenomistajan suurin tappio. Lyhyeksi myyjän kohdalla tilanne on toisin. Osake voi kallistua teoriassa äärettömiin saakka, jolloin myös lyhyeksi myyjän suurin tappiomahdollisuus on ääretön.