Ohjelmistoalan yritysten näkymät ovat kirkastuneet keväällä ja kasvuodotukset ovat kovat.

Ohjelmistoala on toipunut poikkeuksellisen nopeasti koronakriisin aiheuttamasta notkahduksesta, sanoo alaa edustavan Ohjelmisto- ja e-business -etujärjestön toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Roihan mukaan se kertoo pääasiassa siitä, että ohjelmistopalvelujen kysynnän notkahdus jäi koronakriisin alussa lyhytaikaiseksi.

”Kärsijöitä ovat olleet vaikkapa tapahtumiin ja matkailuliiketoimintaan digitaalisia palveluja tekevät, esimerkiksi lippujärjestelmien kehittäjät. Ensimmäisenä toipuivat etänä työskentelyyn liittyvien ohjelmistojen kehittäjät”, Roiha sanoo.

Järjestön Sykemittari-kyselyyn vastanneista ohjelmistoalan edustajista 86 prosenttia uskoo yrityksen liikevaihdon kasvavan tulevan puolen vuoden aikana. Syksyllä osuus oli 69 prosenttia ja vuosi sitten 42 prosenttia. Kyselyyn vastasi 115 ohjelmistoalan yrityksen toimitusjohtajaa.

Myös kannattavuuden paranemista odottaa 64 prosenttia vastaajista.

Roihan mukaan esimerkiksi teollisuudessa ja pankkisektorilla ymmärrettiin heti syksyn alussa, että vaikka pandemia jatkuu, on digitaalisiin palveluihin panostettava.

”Kaikki tajusivat, että kilpailijat kehittävät jakelukanavia ja digitaalisia palvelukanavia asiakkaille. Ohjelmistotoimittajien tilauskirjat alkoivat täyttyä.”

Roihan mukaan ohjelmistoala on noin 15 miljardin kokonaisuus Suomessa. Hän uskoo alan kuitenkin vaikuttavan kokoaan suuremmin koko talouteen.

”Pandemia on tuonut absoluuttisen selväksi, miten merkittävä ja kriittinen osa yhteiskuntaa digitaaliset palvelut ovat.”

Ohjelmistoalan kasvu näkyy myös lisääntyneinä rekrytointihaluina. Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo henkilöstön määrän kasvavan vähintään jonkin verran puolessa vuodessa.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston yliopistolehtori Matti Luukkainen sanoi HS Vision haastattelussa, että kokemattomien koodarien on vaikeaa päästä työelämään kiinni. Luukkaisen mukaan yritykset voisivat kantaa osaltaan vastuuta siitä, että vastavalmistuneet saisivat jalkansa oven väliin.

Roiha on optimistinen sen suhteen, että alalla on tilaa myös vastavalmistuneille ja esimerkiksi alaa vaihtaville. Myös hän sanoo, että aloitteleville koodareille on pakko antaa mahdollisuus.

”Fakta on se, että osaavia koodareita tulee vain, jos juniorit pääsevät hyviin työpaikkoihin. Ei niitä kaikkein halutuimpia osaajia synny, jos alanvaihtajat ja opiskelijat eivät pääse töihin”, Roiha sanoo.

Roihan mukaan alalla tarvitaan kuitenkin uutta työvoimaa ja kannustaa myös alanvaihtajia mukaan vaikkapa hyvän palkan tai kansainvälisten työmahdollisuuksien perässä.

”Toimialaosaamisen yhdistäminen koodariosaamiseen on kullanarvoista. Jos vaikkapa sairaanhoitaja opiskelee koodariksi, silloin hänellä on tärkeää tietoa siitä, miten terveysalalla tai sairaaloissa tehdään töitä. Se on hyödyksi ohjelmointityössä ja palvelujen kehittämisessä.”