Koronapandemia iski Brasiliaan pahoin, ja maan talous kärsii terveyskriisin seurauksista.

Koronavirukseen on kuollut yli 450 000 ihmistä Brasiliassa, ja pandemia on vienyt huomattavasti useamman toimeentulon. Brasilialaisilla on edessään yksi maan historian pahimmista talouden taantumista, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Reutersin mukaan Brasilian talous supistui viime vuonna 4,1 prosenttia. Vertailukohtana Suomen talous supistui 2,8 prosenttia.

Miljoonat ovat työttömiä, inflaatio kasvaa, lukuisia yrityksiä kaatuu ja ihmiset ovat nälkäisiä, kertoo CNN.

”Tämä on uusi menetetty vuosikymmen, pahempi kuin mitä 1980-luvun lama oli meille”, kommentoi taloustieteilijä Claudio Considera CNN:lle.

Presidentiksi valittiin vuonna 2019 Jair Bolsonaro. Maan työttömyys ja inflaatio eivät olleet kunnossa, eikä hän onnistunut parantamaan tilannetta, kertoo CNN.

CNN:n mukaan koronapandemian iskiessä maahan viime vuoden keväällä hallitus yritti välttää rajoituksia ”kaikin keinoin” ja toivoi maan selviävänsä tartuntataudista ilman suuria vaikutuksia taloudelliseen toimintaan. Bolsonaro varoitti kansalaisia siitä, että ”maan sulkeminen on tie maan taloudelliseen epäonnistumiseen”.

Jopa 8,1 miljoonaa ihmistä menetti työnsä tammikuun 2020 ja tammikuun 2021 välillä, arvioi CNN.

Latinalaisen Amerikan suurimman talouden työttömyysaste on kivunnut ennätystasolle 14,7 prosenttiin vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, maan hallitus tiedotti torstaina Reutersin mukaan. Vuosi sitten työttömyysaste oli hieman yli 12 prosenttia.

Myös työnhakijoita oli ennätysmäärä – yhteensä lähes 15 miljoonaa, kertoo maan kansallinen tilastolaitos IBGE.

” "He olettivat, että pandemia katoaisi maagisesti.” –Thomas Conti

Bolsonaro oli oikeassa maan taloudellisista ongelmista, mutta ei niiden syystä.

Monien asiantuntijoiden mukaan syy talouden vahingoittumiseen oli se, että koronaviruksen annettiin levitä hallitsemattomasti. Nämä asiantuntijat uskovat, että Bolsonaron hallitus olisi voinut torjua joitain taloudellisia haittavaikutuksia, jos he olisivat yrittäneet pysäyttää viruksen leviämisen, kertoo CNN.

”Hallituksen rooli on tällaisessa tilanteessa hallita tai vähentää riskejä, mutta he päättivät olla tehdä mitään ja olettivat, että pandemia katoaisi maagisesti”, kommentoi brasilialainen ekonomisti Thomas Conti CNN:lle.

Brasilian hallitus tarjosi ratkaisuna tukia pienyrityksille ja kansalaisille.

Yritysten tuet olivat pikemminkin lainoja kuin tukia, ja niitä sai vain hyvin harva yritys. Lopulta viime vuonna suljettiin yli 75 000 myymälää, kertoo brasilialaislehti O Globo.

Myös kansalaisille on maksettu tukia. Viime vuoden lopulla hallitus oli jakanut tukea lähes 70 miljoonalle ihmiselle, kerrotaan Brasilian hallituksen tiedotteessa. Huhti–elokuussa tukea saaneille annettiin lähes 100 euroa ja syys–joulukuussa hieman alle 50 euroa.

Paraisópoliksen favelassa asuva, siivoojana ennen pandemiaa työskennellyt neljän lapsen äiti Nilza Maria da Silva, 45, kertoi CNN:lle, että hallituksen antama hätäapu oli juuri tarpeeksi hänen perheelleen. Hän kertoi saaneensa apua myös naapureiltaan ja paikallisilta järjestöiltä.

Viime vuonna 116 miljoonaa brasilialaista koki epävarmuutta ruuan riittävyydestä, mikä on yli puolet maan kansalaisista, kertoo maan elintarvikkeiden turvallisuutta ja saatavuutta selvittänyt brasilialainen tutkimus.

Rokotteita annetaan ympäri maailmaa, ja maailmantalous elpyy hitaasti. Mutta Brasilian talouden hyvinvointi on ainakin osittain kietoutunut sen yhä jatkuvaan terveydenhuollon kriisiin, kertoo CNN.

Paikoittain tartuntamääriin tulee piikkejä, maassa on uusia muuntoviruksia, eivätkä rokotuksetkaan etene kovin nopeasti.

CNN:n haastattelema taloustieteilijä Considera toivoo, että rokotusten edetessä brasilialaiset voisivat alkaa elää normaalia elämää.

