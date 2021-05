Kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan hyvä palkka on menettänyt korona-aikana asemansa uusien työntekijöiden ykkösprioriteettina.

Työntekijöiden kokemus etätyön tuottavuudesta kotitoimistoissa on tänä keväänä huonontunut merkittävästi viime vuoden vastaavasta ajasta, selviää kiinteistökonsulttiyhtiö JLL:n tuoreesta kansainvälisestä työelämäbarometrista.

Barometrin mukaan 37 prosenttia työvoimasta koki maaliskuussa olevansa tuottavampi kotona kuin toimistolla. Viime vuoden huhtikuussa vastaava luku oli 48 prosenttia.

Tulosten taustalla on kyselyn mukaan kasvanut väsymys etätyöhön ja se, että osa työntekijöistä kaipaa toimistoihin.

Vastaajien mukaan kolmannes ei halua tulevaisuudessa työskennellä kotona. Viime lokakuussa 28 prosenttia vastasi samalla tavalla.

Barometriin haastateltiin reilua kolmea tuhatta toimistotyöntekijää kymmenessä maassa. Haastateltavia ei ollut Suomesta.

Suomessa korona-ajan työhyvinvointikokemuksia tutkinut Anne Mäkikangas hieman ihmettelee kyselyn tulosta tuottavuuden heikentymisestä.

”Tutkimukset osoittavat, että etätöissä ihmiset tekevät keskimäärin hieman pidempää työpäivää kuin toimistoissa”, hän sanoo.

Mäkikangas on Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen johtaja ja työelämäntutkimuksen apulaisprofessori.

”Korona-aikana on myös tehty useita selvityksiä, jotka osoittavat työn tehokkuuden lisääntyneen etätyön aikana. On kuitenkin mahdollista, että pitkittynyt etätyötilanne on vaikuttanut kielteisesti työssä suoriutumiseen ainakin osalla työntekijöitä.”

Kasvanut etätyöväsymys sen sijaan on näkynyt myös suomalaistyöntekijöille tehdyissä tutkimuksissa.

Koronapandemian kolmen ensimmäisen kuukauden aikana toteutetussa suomalaistutkimuksessa työhyvinvointi parani hieman etätyöhön siirtyneillä työntekijöillä.

”Etätyötilanteen pitkittyessä tutkimuksemme osoittavat esimerkiksi uupumusasteisen väsymyksen lisääntyneen voimakkaasti ja työn imun laskeneen viime syksyn aikana.”

Keväällä toteutettujen seurantatutkimusten mukaan suomalaisten etätyössä työskentelevien työhyvinvoinnissa ei ole enää tänä vuonna tapahtunut dramaattista laskua.

”Selvityksemme osoittaa, että työuupumus ja työn imu olivat helmi–maaliskuussa samalla tasolla kuin viime syksynä. Sen sijaan etätyöväsymys on lisääntynyt etätyön aikana, mikä kertoo kyllästymisestä pitkittyneeseen tilanteeseen”, Mäkikangas sanoo.

JLL:n kyselytutkimuksen mukaan hyvä palkka on menettänyt korona-aikana asemansa uusien työntekijöiden ykkösprioriteettina. Sen on korvannut työelämän ja vapaa-ajan hyvä tasapaino.

Vastaajista 59 prosenttia nimesi hyvän työelämän ja vapaa-ajan tasapainon tärkeäksi asiaksi. 55 prosenttia nimesi sellaiseksi hyvän palkan.

Tampereen yliopiston Mäkikangas sanoo, että vapaa-ajan merkitys on korostunut jo ennen pandemiaa erityisesti Z-sukupolven työntekijöillä.

Tällä 1990-luvun puolivälin jälkeen tai 2000-luvun alussa syntyneellä sukupolvella motiivit painottuvat vapaa-aikaan, kun heitä vanhemmilla ne liittyvät palkkaan.

”Vaikka korona-aika on herätellyt ihmisiä pohtimaan arvojaan ja esimerkiksi tapaansa tehdä työtä, realiteetti on, että palkkakin on tärkeä, kuten tutkimuksen prosenttiosuus osoittaa”, Mäkikangas sanoo.

Tyytyväisyys etätyöhön vaihtelee kyselyn mukaan selvästi sosiodemografisten tekijöiden ja kotitalouden koon mukaan.

Tyytyväisimpiä ovat teini-ikäisten vanhemmat. He ovat sitoutuneet työhönsä ja voivat hyvin.

Sen sijaan yksineläjät ovat tyytymättömimpiä. He ovat hyvässä psyykkisessä mielentilassa, mutta heidän sitoutumisensa työhön on vaarassa. He näyttävät kaipaavan toimistojen sosiaalista elämää ja tuntuvat menettäneen motivaation antaa parhaansa työssä.