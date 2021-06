Enemmistöomistus hiilidioksidin poisto-oikeuksien markkinapaikka Puro.earthista siirtyi pörsseistä tunnetulle Nasdaqille.

Energiayhtiö Fortum myy enemmistön hiilenpoiston markkinapaikkaa ylläpitävästä startup-yhtiö Puro.earthista yhdysvaltalaiselle pörssioperaattorille Nasdaqille.

Osapuolet eivät kerro kauppahintaa. Myöskään osapuolten kaupanjälkeisiä omistusosuuksia ei julkisteta, mutta Fortum kuvaa sille jäävää vähemmistöosuutta ”merkittäväksi”.

”Haluamme kumppanoitua Nasdaqin kanssa, jotta voisimme skaalata Puron seuraavaan kasvuvaiheeseen. Hiilinielujen markkinat ovat hyvin vahvassa kehitysvaiheessa ja haluamme kehittää Purosta maailmanlaajuisen markkinajohtajan”, sanoo Fortumin digitaalisten kasvuliiketoimintojen johtaja Anne Jalkala.

Puro pyörittää hiilidioksidin poisto-oikeuksien markkinapaikkaa eli eräänlaista pörssiä, joita Nasdaq omistaa Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa. Kaupan takana on siis teollista logiikkaa.

Nasdaq valikoitui Puron sijoittajaksi siksi, että sillä ja Fortumilla on aiemmin ollut yhteistyötä sähköpörssikaupassa.

”Puro on herättänyt valtavasti kiinnostusta pääomasijoittajissa, mutta Nasdaq pystyy tarjoamaan Purolle paljon muuta kuin pelkkää rahoitusta”, Jalkala sanoo.

Nasdaqilla on tarjota Purolle sekä verkostoja että maailmanlaajuisen markkinapaikan rakentamisosaamista.

”Nasdaq on iso teknologian tarjoaja rahoitusmarkkinoille. Teknologiamme voi auttaa Puroa digitalisoitumaan ja tekemään sen markkinapaikan hinnoittelusta tehokkaampaa ja läpinäkyvämpää”, sanoo Nasdaq Tukholman toimitusjohtaja ja Nasdaqin Euroopan korkomarkkinoista ja ESG-tuotteista vastaava johtaja Fredrik Ekström.

Nasdaq puolestaan haluaa yrityskaupalla laajentaa ESG-palvelutarjontaansa yrityksille. ESG:llä tarkoitetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.

Puro on Fortumin sisällä vuonna 2018 syntynyt liikeidea. Se on toiminut Fortumin Valkea Growth Club -startup-kiihdyttämössä, joka sekä jalostaa Fortumin sisäisiä innovaatioita että hoitaa sijoituksia Fortumin ulkopuolisiin startup-yhtiöihin.

Puron markkinapaikka on lajissaan maailman ensimmäinen, joka auttaa yrityksiä neutralisoimaan hiilijalanjälkeään. Sen asiakas on muun muassa ohjelmistojätti Microsoft. Fortum ei julkista Puron liikevaihtoa tai muita lukuja.

Puron markkinapaikka on avoin alusta, jossa hiilenpoisto ilmakesästä on todennettavissa ja kaupattavissa. Markkinapaikalla on hiilidioksidin poistosertifikaatteja sekä luonnollisista että teollisista hiilidioksidin poistomenetelmistä. Nämä menetelmät kehittyvät tällä hetkellä vauhdilla.

Puron kumppanuus Nasdaqin kanssa on Fortumin Valkea-yrityskiihdyttämön toinen merkittävä yrityskauppa, Valkean operatiivinen johtaja Ilkka Lassila sanoo. Edellinen oli sähköajoneuvojen julkisten latauspisteiden Rechargen 63 prosentin osuuden myynti brittiläiselle sijoitusyhtiölle Infracapitalille lähes 90 miljoonalla eurolla viime vuonna.

Fortumin tarkoituksena on sijoittaa viime vuonna perustetussa Valkea-kiihdyttämöohjelmassa yhteensä vähintään 50 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Ohjelmassa on nykyisin kymmenen yritystä, ja Fortum aikoo kasvattaa määrän 15-20 yritykseen.

”Keskimääräinen sijoituskapasiteettimme on rajallinen ja tarvitsemme jossain vaiheessa voimakkaasti kasvaville yrityksille lisäsijoittajia”, Lassila sanoo.

Osa ohjelman liikeideoista voi siten päätyä myyntiin, mutta osa myös Fortumin omaksi liiketoiminnaksi.