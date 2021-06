Keskuskauppakamarin veroselvityksen mukaan yritykset maksoivat yhteisöveroa yhteensä 5,6 miljardia euroa vuonna 2019. Kaikkiaan yritysten kautta kulkeva veropotti oli 69 miljardia euroa.

Yritysten kautta kerättyjä veroja maksettiin valtiolle ja kunnille 69 miljardin euron edestä vuonna 2019, ilmenee Keskuskauppakamarin veroselvityksestä.

Joka toinen vuosi toteutettava selvitys tehtiin nyt kolmatta kertaa. Edellisestä selvityksestä yritysten veropotti kasvoi viidellä miljardilla eurolla.

”Selvityksessä näkyy tilanne juuri ennen koronapandemiaa. Silloin taloudella meni vielä hyvin ja verovirrat olivat kasvussa”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Kujanpään sanoo, ettei yritysten kautta maksettavien verojen määrän kasvuun vaikuttavia verouudistuksia ole tehty tällä aikavälillä.

Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

”Kaikkien verojen määrät ovat olleet kasvussa vuosina 2015–2019. Muutos ei selity veronkiristyksillä, vaan yritykset ovat voineet paremmin.”

Yhteisöveron määrä pysyi toissa vuonna 5,6 miljardissa eurossa, eli samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna. Vuoteen 2015 verrattuna yhteisöveron määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla.

Suurin yhteisöveroja maksava toimiala on teollisuus. Teollisuusyritysten maksamien yhteisöverojen määrä oli toissa vuonna 1,49 miljardia euroa. Edellisessä selvityksessä kävi ilmi, että teollisuusyritykset maksoivat yhteensä 1,47 miljardia euroa yhteisöveroa vuonna 2017.

Rahoitusalan yhteisöveropotti oli 859 miljoonaa euroa ja kaupan alalla 749 miljoonaa euroa toissa vuonna.

Vielä vuonna 2016 finanssiala oli Suomen suurin yhteisöveron maksaja 1,48 miljardin euron yhteissummalla. Vuotta myöhemmin summa supistui 974 miljoonaan euroon ja on edelleen laskussa.

Yhteisövero on yrityksen tuloksesta perittävä vero, jonka tuotto jaetaan valtiolle ja kunnille. Normaalisti noin kolmannes yhteisöverosta jaetaan kunnille.

Suomessa yritysten yhteisövero on 20 prosenttia. Veroa laskettiin 24,5 prosentista vuoden 2014 alussa.

Keskuskauppakamarin tarkoituksena on korostaa ja luoda kokonaiskuva yritysten merkityksestä kansantaloudelle. Selvityksessä onkin mukana myös verot, jotka eivät suoraan kohdistu yrityksen kustannukseksi, mutta joiden tilittämisen yritykset hoitavat. Suurimman yksittäisen siivun yritysten verojalanjäljestä muodostaa siis arvonlisävero.

Vuonna 2019 arvonlisäverotilitysten summa oli 20,6 miljardia euroa. Arvonlisävero on välillinen vero, joka on tarkoitettu kuluttajien maksettavaksi osana tuotteen hintaa. Verovelvolliset yritykset sisällyttävät veron myyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle.

Vuodesta 2015 arvonlisäveron määrä on kasvanut noin 3,6 miljardia euroa samassa ajassa. Ylivoimaisesti suurin alv-potti tulee kaupan alalta, jossa maksettiin 8,8 miljardia euroa arvonlisäveroa vuonna 2019.

Palkoista perittävien ennätyspidätysten määrä kasvoi liki 1,5 miljardilla eurolla vuosina 2015–2019. Viime vuonna summa oli 15,3 miljardia euroa.

”Puolet yritysten verojalanjäljestä liittyy palkanmaksuun eli työllistämiseen”, Kujanpää sanoo.

Näihin on laskettu myös eläkevakuutusmaksut, joita yritysten kautta on maksettu 16,3 miljardia euroa vuonna 2019. Pääosa työntekijän eläkevakuutusmaksusta on työnantajan kustannusta.

Erilaisia ympäristöveroja yritykset maksoivat noin 3,6 miljardia euroa ja kiinteistöveroja 800 miljoonaa euroa. Tupakka- ja alkoholiveroja maksettiin yhteensä 2,5 miljardia euroa.

Viime vuonna esimerkiksi kerätyn arvonlisäveron määrä taas supistui verottajan tietojen mukaan 4,5 prosenttia, kertoo Keskuskauppakamari. Yhteisöverojen määrän väheneminen oli vielä paljon kovempaa.

Verotuksen tiedot valmistuvat viiveellä. Vasta myöhemmin tiedetään, kuinka paljon yritysten maksamien verojen määrä kaikkiaan todellisuudessa väheni pandemian takia.

”Tässä [selvityksessä] näkyy se kasvukäyrä ja talouden positiivinen kehitys, jolle meidän pitäisi päästä takaisin”, Kujanpää sanoo.

Yritysten maksamien verojen määrä laski viime vuonna useista syistä. Osalla yrityksistä liiketoiminta oli kokonaan pysähdyksissä vähintään jonkin aikaa. Lomautukset vaikuttavat myös työntekijöiden palkoista maksettaviin ennakonpidätyksiin.

”Jos ei ole myyntiä, ei tule arvonlisäveroa. Jos joutuu lomauttamaan ihmisiä, ei palkkoja makseta.”

”Koronakriisin lisäksi vuoteen 2020 vaikuttaa se, että verohallinto avasi yrityksille maksunlykkäyksen, eli yritykset pystyivät hakemaan lisää maksuaikaa”, Kujanpää sanoo.

Valtio ja kunnat keräsivät Keskuskauppakamarin mukaan lähes 73 miljardia euroa veroja vuonna 2019. Kujanpään mukaan väliin jäävä osuus syntyy pääosin julkisen puolen ja yleishyödyllisten yhteisöjen maksamista veroista.

Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa.

Selvityksessä oli mukana yhteensä 343 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2019.