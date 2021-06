Håkan Agnevallin mukaan Wärtsilä on todennäköisesti jo maailman kolmanneksi suurin sähköjärjestelmiä tasapainottavien akkuvarastojen toimittaja.

"Ratkaisu on vihreät polttoaineet”

”Meillä on teknologiat olemassa, mutta uusien polttoaineiden saatavuus ja taloudellisuus ovat haasteita”, sanoo Håkan Agnevall. Maailman laivaliikenteestä 98 prosenttia kulkee yhä diesel-moottorilla ja vain pari prosenttia nesteytetyllä maakaasulla.

Wärtsilä ja diesel, ne ovat kaksi sanaa, jotka on totuttu liittämään yhteen. Laivamoottoreita ja voimaloita tekevän yhtiön perinteiset tuotteet tupruttivat ilmoille sakeaa savua ja sen mukana runsaasti hiilidioksidia ja muita haitallisia päästöjä.

Meriliikennekin on kuitenkin muuttumassa ympäristöystävällisemmäksi. Ei tosin kovin nopeasti mutta ennen pitkää. Wärtsilä aikoo olla murroksessa avainasemassa.

”Meriliikenteessä tapahtuu seuraavan kymmenen vuoden aikana enemmän kuin edellisten 30 vuoden aikana. Muutoksen on pakko kiihtyä, jos me haluamme täyttää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet”, sanoo Wärtsilän uusi toimitusjohtaja Håkan Agnevall.

Maailman meriä seilaavat rahtilaivat viettävät suuren osan ajastaan kansainvälisillä merialueilla.

Laivat on usein rekisteröity verotuksellisesti ja säädöksiltään edullisiin maihin, joissa ympäristölainsäädäntökään ei ole tiukimmasta päästä.

Alaa säätelevät kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n säännöt, mutta niistä sopiminen kaikkia tyydyttävällä tavalla on usein hidasta ja mutkikasta.

Vaikka nesteytetyllä maakaasulla lng:llä käyviä moottoreita on ollut tarjolla parikymmentä vuotta, huomattavasti dieseliä vähäpäästöisemmän lng:n osuus on vain pari prosenttia. Loput laivat käyvät yhä diesel-moottoreilla. Se on halvin ja helpoin vaihtoehto.

Laivaliikenne tuottaa runsaat kaksi prosenttia hiilidioksidipäästöistä. IMO:n piirissä on sovittu, että päästöt puolitetaan vuoteen 2050 mennessä. Laivojen määrä kasvaa samaan aikaan vauhdikkaasti, mikä tarkoittaa, että olemassa olevilla laivoilla päästöjä pitää vähentää vielä huomattavasti enemmän.

Vähennyksiä tavoitellaan ennen kaikkea parantamalla laivojen energiatehokkuutta. Viime syksynä aluksilla päätettiin ottaa käyttöön päästöt ja energiatehokkuuden huomioiva luokitusjärjestelmä.

”EU:ssa keskustellaan toisaalta meriliikenteen tuomisesta päästökaupan piiriin”, Agnevall sanoo.

Nopein muutoksen kiihdyttäjä voi lopulta tulla asiakkaiden puolelta. Monet pörssiyritykset ovat asettaneet itselleen parin viime vuoden aikana tuntuvat päästövähennystavoitteet, joihin lasketaan mukaan myös yhtiön ostot.

”Kun ne tekevät niin, ne joutuvat tarkastelemaan koko arvoketjuaan. Logistiikka ja kuljetukset ovat tärkeä osa sitä. Asiakkaidemme asiakkaat vaativat vihreitä ratkaisuja.”

Vaikkapa autotehdasta voi siis kiinnostaa, minkälaisella energialla sen käyttämä teräs on tuotettu ja minkälaisilla laivoilla kuljetettu.

Agnevallin mukaan Wärtsilällä on tarjota laivaliikenteen vihertämiseen monia ratkaisuja, joiden pitäisi tuoda yhtiölle kilpailuetua.

”Kun puhutaan pitkän matkan laivaliikenteestä tai risteilyaluksista, ratkaisu on vihreät polttoaineet. Se voi olla tulevaisuudessa metanolia, vetyä tai vihreästä vedystä tuotettua ammoniakkia. Meidän ammoniakilla käyvä moottorimme on jo testivaiheessa ja valmis tuote 3–4 vuoden kuluttua”, Agnevall sanoo.

Wärtsilä on tunnettu moottoreista, jotka ovat helposti muunnettavissa käyttämään erilaisia polttoaineita ja jotka ovat myös energiatehokkaita.

Wärtsilän diesel-moottori on mahdollista muuntaa varsin helposti käyttämään lng:tä. Jo se vähentää päästöjä huomattavasti. Myöhemmin se on muunnettavissa muillekin polttoaineille.

Kokonaan uusien polttoaineiden matkalla on vielä monta mutkaa. Uusiutuvasta vedystä tulee esimerkiksi olemaan valtava kysyntä muihinkin tarkoituksiin.

”Teknologiat saamme valmiiksi hyvissä ajoin, mutta uusien polttoaineiden saatavuus ja taloudellisuus ovat asiakkaiden kannalta haasteita vielä pitkään.”

Agnevallin mukaan Wärtsilä on kuitenkin maailmanlaajuisesti läsnä oleva ja uskottava keskustelukumppani eri vaihtoehdoista. Energiatehokkuudessakin on vielä paljon tehtävää.

”Me voimme tarjota elinkaariaikaisen takuun siitä, että esimerkiksi polttoainekulutuksen vähennystavoitteet täyttyvät. Ja meillä on maailmanlaajuinen huoltoverkosto tukemassa asiakkaita tässä.”

Asiakkaiden pitää olla varmoja, että valitut ratkaisut todella toimivat.

”Investoinnit tehdään tällä alalla 25–30 vuodeksi. Moottoriemme muunneltavuus on myös eräänlainen vakuutus tästä. ”

Wärtsilän toimitusjohtaja Håkan Agnevall kuvattiin yhtiön pääkonttorin lähellä Helsingin Salmisaaressa.

Kuka? Håkan Agnevall Ruotsalainen, syntynyt 1966.

Opiskellut teknillistä fysiikkaa ja kauppatieteitä Lundin yliopistossa.

Wärtsilän toimitusjohtaja helmikuusta 2021.

Volvon linja-autoliiketoiminnan johtaja 2013–2020.

Aiemmin töissä muun muassa ABB:llä ja Bombardierilla.

Naimisissa, aikuiset lapset.

Harrastaa juoksemista, uintia ja pyöräilyä.

Mutta nyky-Wärtsilä on paljon muutakin kuin moottoreita. Se on panostanut paljon laivojen älykkäisiin ohjausjärjestelmiin, jotka optimoivat automaattisesti reittejä ja laivan satamatoimintoja. Se tarkoittaa moottoreiden, ohjauksen ja muiden järjestelmien automatisointia.

Älykäs ohjaus voi Agnevallin mukaan säästää huomattavasti polttoainetta ja siinä sivussa vähentää myös päästöjä.

Kehitteillä on myös kokonaan itse itseään ohjaavia proomuja ja muita pieniä aluksia, jotka voivat olla taloudellinen tapa hoitaa kuljetuksia sisävesillä, rannikoilla ja kanavissa.

Nopea muutos on tapahtunut myös energialiiketoiminnassa, joka on perinteisesti myynyt diesel- tai kaasukäyttöisiä sähkövoimaloita. Siitä on yhtäkkiä tullut suuri akkuvarastojen kauppias. Miksi ihmeessä?

”Sähköntuotannossa siirrytään vähitellen kaikkialla päästöttömään tuotantoon. Tuuli- ja aurinkotuotanto vaativat kuitenkin paljon säätövoimaa ja tasapainotusjärjestelmän. Me haluamme olla mukana tässä hyvin kiinnostavassa liiketoiminnassa.”

Varavoiman tuottamiseen ja järjestelmän tasapainottamiseen voidaan käyttää esimerkiksi nopeasti käynnistyvän moottorin ja akkuvaraston yhdistelmää. Itse akkuja Wärtsilä ei ole aikeissa valmistaa.

Olennainen osa järjestelmää on myös sen ohjaus. Wärtsilä osti neljä vuotta sitten yhdysvaltalaisen Greensmithin, joka tekee tietojärjestelmiä sähköjärjestelmän ja varavoiman säätämiseen.

”Se tuo älykkyyden järjestelmään. Meillä on käsittääkseni hyvin kilpailukykyinen ratkaisu tarjolla.”

Wärtsilän oman arvion mukaan se on jo maailman kolmanneksi suurin akkuvarastojen tuottaja Teslan ja Siemens-taustaisen Fluencen jälkeen.

Vaikuttaa siltä, että Wärtsilän on haukannut nopeasti valtavan määrän uusia teknologioita. Hajottaako se yhtiön resursseja liiankin laajalle?

”Ei hajota. Alalle tulee koko ajan uusia teknologioita, ja me seuraamme tilannetta tarkasti. Joitain yrityksiä ostamme ja otamme sen osaamisen haltuun. Näin teimme esimerkiksi akuissa ja älykkäissä sähköjärjestelmän säätöratkaisuissa”, Agnevall sanoo.

”Toisten kanssa toimimme kumppanina, eli otamme heidän teknologiansa osaksi tarjontaamme asiakkaille, mutta meidän ei tarvitse hallita itse teknologiaa.”

Vaikka katse on tulevassa, Wärtsilän syömähammas laivapuolella ovat edelleen monipolttoainemoottorit ja propulsiojärjestelmät. Mitä siellä nyt myydään?

”Paljon lng-moottoreita mutta hyvin paljon myös dieseliä, ei sitä kannata salata.”

Tällä hetkellä kauppa on osin vielä hiljaista uusien laivojen markkinoilla, vaikka konttialusten ja lng:tä kuljettavien laivojen markkinoille on jo hurja kysyntä.

Niihin Wärtsilä ei juurikaan myy moottoreita. Sen asema on vahvin matkustaja-aluksissa ja niin sanotuissa erikoisaluksissa, kuten tuulivoimaloiden asennuksessa käytettävissä laivoissa.

Wärtsilän nelitahtimoottorit toimivat yleensä laivassa sähkövoimalana, joka käyttää laivaa eteenpäin kuljettavaa propulsiojärjestelmää. Kontti- ja säiliölaivoissa on yleensä yksinkertaisempi ja halvempi järjestelmä, jossa moottorit käyttävät suoraan potkureita.

Amerikkalaisilta risteilyvarustamoilta tuskin on odotettavissa vielä hetkeen uusia laivatilauksia Turun telakalle, mutta Wärtsilä hyötyy jo siitä, että risteilyt kesällä käynnistyvät. Se tarkoittaa, että laivoilla tarvitaan yhtiön huolto- ja muita palveluita.

Wärtsilän liikevaihto ja tulos olivat laskevalla uralla jo ennen koronapandemiaa. Agnevallin mukaan ongelmat ja ratkaisut tähän ovat tiedossa.

”Kyse oli pitkälti toteutuneista riskeistä joissain isoissa hankkeissa. Moni asia oli korjattu jo ennen kuin minä tulin tänne, mutta meidän pitää edelleen kehittää riskien tunnistamista ja arviointia ja pohtia, ovatko riskit oikeassa suhteessa luvassa olevaan tuottoon. Se ei ole rakettitiedettä mutta vaatii kurinalaisuutta ja kokemusta.”

Oikaisu 8.6. klo 10.00: Suurin osa maailman laivoista käyttää diesel-moottoreita, ei dieseliä, niin kuin artikkelissa aiemmin luki.