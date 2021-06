Yhtiön vahinkotilastojen mukaan jo noin 60 prosenttia kaikista kodin tulipaloista aiheutuu sähkölaitteista.

Kodin laitteiden latauksesta syttyneet tulipalot ovat yleistyneet merkittävästi, kertoo vakuutusyhtiö If. Yhtiön vahinkotilastojen mukaan jo noin 60 prosenttia kaikista kodin tulipaloista aiheutuu sähkölaitteista, ja näistä joka kolmas liittyy kännyköihin, tabletteihin, läppäreihin tai muihin ladattaviin laitteisiin.

Vakuutusyhtiön mukaan vaarallisin, mutta todennäköisesti myös yleisin paikka kännykän lataamiseen on makuuhuone. Sen mukaan huonoin vaihtoehto on lataaminen sängyllä tai sohvalla, josta palo pääsee leviämään nopeasti.

Yhtiö ohjeistaa, että kaikkia kodin laitteita kannattaisi ladata kovalla, palamattomalla alustalla.

”Turvallisinta on ladata valvotusti ja irrottaa laite laturista heti, kun lataus on valmis. Jos koet, että puhelinta on pakko ladata yöllä, älä lataa samassa huoneessa, jossa nukut. Tällöin jää aikaa reagoida mahdollisen palon syttyessä eikä altistu myrkylliselle savulle. Tästä kannattaa keskustella perheissä, joissa on tiiviisti kännykän kanssa viihtyviä nuoria”, sanoo Ifin kotivakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen tiedotteessa.

Vakuutusyhtiö kertoo testanneensa kännyköiden ja tietokoneiden syttymistä, palon leviämistä ja alkusammutusta. Alkavankin akkupalon sammutus on kotona on sen mukaan hyvin hankalaa.

”Tyypillinen hälytysmerkki on, että laite kuumenee tavallista enemmän latauksen aikana. Jo silloin sen käyttö pitää lopettaa. Jos laite alkaa suoranaisesti savuta, tarvitaan ripeitä toimia. Litiumioniakun palossa poikkeuksellista on sen korkea lämpötila, paloa nopeasti levittävät palavat heitteet ja myrkyllinen savukaasu. Esimerkiksi sammutuspeite paloi puhki sammuttaessa”, Utunen kertoo.

Huonolaatuinen akku tai laturi voi aiheuttaa paloriskin mihin tahansa ladattavaan laitteeseen. Ongelmallisia voivat Ifin mukaan olla etenkin EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista tilatut tuotteet, joiden alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa. Mitä suurempi laite ja sen akku ovat, sitä vaarallisempi on mahdollinen tulipalo.

Jos akullinen laite alkaa savuta tai syttyy palamaan, sitä ei voi sammuttaa itse samalla tavalla kuten mitä tahansa muuta alkavaa tulipaloa. Sammutuspeite, jauhesammutin tai esimerkiksi matto eivät sammuta akkupaloa. If suosittelee, että kotona olisi hyvä olla alkusammutuksen varalle vaahtosammutin tai litiumsammutin.

Akun palamisesta syntyy runsaasti myrkyllistä kaasua, joten savusta on tärkeää pysytellä poissa. Vaaranmerkki on pistävä savun haju, jota havaitessaan tulee nopeasti sulkea ovet, poistua tilasta ja soittaa hätänumeroon 112.