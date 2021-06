Meemi­osake AMC:n kurssi roimassa nousussa New Yorkissa, myös suomalaiset lähtivät mukaan ilmiöön

AMC oli toukokuussa Danske Bankin suomalais­asiakkaiden suosituin yhdysvaltalais­osake.

Elokuvateatteriketju AMC:n osakkeen hinta on ollut rajussa nousussa keskiviikkona iltapäivällä Suomen aikaa. Osake lähti kallistumaan heti pörssipäivän alettua New Yorkissa.

Viime viikon lopulla AMC:n osakekurssi nousi niin kovaa, että osakkeen hinnanlaskuun uskovien ”shorttaajien” eli lyhyeksi myyjien tappiot kasvoivat sadoilla miljoonilla dollareilla.

Keskiviikkona elokuvateatteriketju kertoi Bloombergin mukaan palkitsevansa sen osaketta omistavia yksityissijoittajia esimerkiksi ilmaisella popcornilla ja elokuvanäytöksillä. Juuri yksityissijoittajien suosio on nostanut osakkeen hintaa.

AMC:n osake on yksi niin kutsutuista meemiosakkeista eli osa ilmiötä, jossa yhteisö taistelee yksittäisten osakkeiden lyhyeksi myyjiä ja hedge-rahastoja vastaan. Ilmiö sai paljon julkisuutta Redditin Wallstreetbets-kanavan yksityissijoittajien tempauksen kautta.

Lue lisää: Tavallinen perheenisä aloitti kellarissaan sijoitus­maailmaa ravistelleen Reddit-manian

Osakkeen kova kallistuminen sai AMC:n markkina-arvon nousemaan ohi toisen meemiosakkeen eli videopeliketju Gamestopin. AMC:n markkina-arvo oli nousi yli 18 miljardiin dollariin.

Danske Bankin mukaan AMC on ollut myös suomalaisten suosiossa.

AMC nousi toukokuussa pankin suomalaisasiakkaiden keskuudessa Yhdysvaltojen markkinoilla vaihdetuimmaksi ja netto-ostetuimmaksi osakkeeksi. AMC:tä on pankin mukaan ostettu erityisesti viime ja tällä viikolla, jolloin osakekurssi on heilunut kovasti.

Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen sanoo, että AMC:n nousu muistuttaa Suomessa enemmän huomiota saaneen Gamestopin tilannetta.

”Osaketta tukee toki myös koronarajoitusten vähentyminen ja siten elokuvateatterien avautuminen. Osakkeen nousua on kuitenkin lietsottu piensijoittajien keskustelupalstalla ja osaketta on shortattu paljon. Tämä on tuottanut tappioita shorttaajille”, Kemppainen sanoo tiedotteessa.

Yleisesti Yhdysvaltojen osuus pankin suomalaisasiakkaiden osakekaupoista on laskussa verrattuna alkuvuoteen. Toukokuussa Yhdysvaltain markkinoilla käytiin reilut kahdeksan prosenttia koko osakekaupasta, kun helmikuussa osuus oli melkein viidennes.