Vuoden puoliväliin mennessä näillä näkymin 14 yhtiötä on listautunut pörssiin, kertoo Helsingin pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman.

Helsingin pörssin listautumisvauhti on ollut kuluneen vuoden aikana vilkkaampaa kuin aikoihin.

Helsingin pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman kertoo, että tästä on tulossa pörssilistautumisissa vilkkain 20 vuoteen.

Edellisenä lähihistorian ennätysvuonna pörssiin listautui 14 yhtiötä.

”Jos kaikki menee hyvin, niin jo ennen vuoden puoliväliä meillä on 14 listautunutta yhtiötä”, Husman kertoo.

Kuluvasta vuoden toisesta neljänneksestä on tulossa yksi aikojen vilkkaimmista. Aiemmin vuosineljänneksen ennätys oli listautumisten huippuvuonna 1999. Sinä vuonna 28 yhtiötä listautui, joista 11 vuoden neljännen kvartaalin aikana.

Tähän mennessä listautunut on tai listautumisestaan ovat kertoneet yhteensä 12 yhtiötä, eli ennen kesäkuun loppua vielä kahden yhtiön odotetaan kertovan aikeistaan.

Husman kertoo, että toista näistä odotetaan päälistalle ja toista pörssin First North -markkinapaikalle.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä pörssiin listautui neljä uutta yhtiötä. Päämarkkinalle listautuivat Kreate, Orthex ja Sitowise ja First North -markkinapaikalle Nightingale Health.

Toisella neljänneksellä pörssiin ovat jo listautuneet Alexandria Pankkiiriliike ja Netum.

Merus Powerin anti ylimerkittiin, ja yhtiö on aikeissa listautua 8. kesäkuuta. Toivo Groupin listautumisanti on käynnissä. Listautumisaikeistaan ovat kertoneet lisäksi Solwers, Spinnova ja Bioretec.

Viimeisimpänä torstaina kerrottiin, että Virala Acquisition Company (VAC) suunnittelee listautumista Helsingin pörssin päälistalle.

VAC on Suomen ensimmäinen spac-yhtiö. Sillä tarkoitetaan pörssiin listautuvaa yhtiötä, jolla ei ole liiketoimintaa ja joka on aikoo kerätä sijoittajilta rahoitusta tehdäkseen yritysoston.

Husman sanoo, että poikkeukselliseen listautumistahtiin vaikuttaa monikin tekijä.

Koronapandemia alensi listautumisintoa ja nyt talousnäkymien selkiydyttyä on puhuttu ketsuppipulloefektistä, jossa into purkautuu.

”Toisaalta yhtiöiden kasvuhalun lisäksi pitää olla sijoittajia, ja kiinnostus osakesäästämiseen kasvaa. Siihen taas vaikuttaa osakesäästötilien suosio, joka on osaltaan luonut lisäkysyntää”, Husman sanoo.

Husmanin mukaan myös erittäin elvyttävä rahapolitiikka ja se, että kotitalouksille on kerääntynyt pandemian aikana varallisuutta säästöön, vaikuttaa yhtiöiden päätökseen hakea rahoitusta pörssilistautumisen kautta.

”Pidän sitä tietenkin erittäin hyvänä asiana, että yhtiöt hakevat kasvua pörssistä”, Husman sanoo.

Listautujat ovat olleet myös ilahduttavan erilaisia yhtiöitä, Husman sanoo.

”Se tuo lisää valinnanvaraa meidän pörssilistallemme.”

Tämän vuoden listautujista valtaosa on listautunut pörssin First North -markkinapaikalle. Husman uskoo, että potentiaali siellä on vielä ”valtava”. Esimerkiksi Ruotsissa First North -listalla on noin 300 yritystä, Suomessa 33.

”Tietoisuus siitä, että on olemassa markkinapaikka, josta pienempikin yhtiö voi kerätä listautumalla pääomaa, on kasvanut. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät järjestää yrityksille listautumiskoulutusta.”