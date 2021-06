Elokuvateatteriketju AMC:n osakkeen viime päivien raju nousu osoittaa, ettei menestyneellä sijoituksella ja älyllä ole välttämättä mitään tekemistä keskenään, kirjoittaa HS:n taloustoimituksen uutistuottaja Joonas Laitinen.

Elokuvateatteriketju AMC on noussut meemiosakkeiden kuninkaaksi.

AMC 2 850 prosenttia, Gamestop 1 398 prosenttia ja dogecoin 9 002 prosenttia. Luvut kertovat alkuvuoden kuumimpien spekulatiivisten sijoituskohteiden tuottoprosentteja kuluneen vuoden aikana.

Ne tarkoittavat, että jos olisit sijoittanut alkuvuodesta 1 000 dollaria elokuvateatteriketju AMC:n osakkeisiin, sijoituksesi arvo olisi nyt yli 29 500 dollaria. Pelikauppaketju Gamestopin kohdalla sijoitus olisi kasvanut lähes 15 000 dollariin ja dogecoinin kohdalla peräti 91 000 dollariin.

Kuvaavaa on, että alkuvuoden aikana paljon kohistu bitcoin on tarjonnut loppuvuodesta siihen sijoittaneille noin 36 prosentin tuoton.

Uudenvuodenaattona 2020 sijoittaminen AMC:hen, Gamestopiin tai dogecoiniin tuntui monista varmasti yhtä fiksulta kuin moottoritietä ajaminen polkupyörällä väärään suuntaan.

Gamestop ja AMC kamppailivat tuolloin koronaviruspandemian takia olemassaolostaan. Dogecoinista puolestaan kertoo kaiken oleellisen se, että kyseinen valuutta luotiin alkujaan vitsiksi.

Nyt vitsi on tehnyt monista miljonäärejä. Esimerkiksi The New York Times haastatteli toukokuussa The Daily -podcastissaan 33-vuotiasta Glauber Contessotoa, jonka sijoitusten arvo oli paisunut pitkälti yli miljoonaan dollariin. Tästä huolimatta hän ei aio myydä sijoituksiaan.

Haastattelu on kokonaisuudessaan erinomainen. Se on hauska, ällistyttävä ja jopa koskettava. Samalla se kuvaa elävästi, kuinka happoiseksi sijoittaminen on tämän vuoden aikana muuttunut.

Koronaviruksen seurauksena keskuspankit ovat elvyttäneet taloutta ennennäkemättömillä summilla. Yksi rahan pumppauksen lieveilmiöstä on somevetoinen sijoituskulttuuri, jossa suuriakin sijoituksia tehdään fiilispohjalta välittämättä siitä, onko kyseiseen kohteeseen sijoittaminen lukujen valossa järkevää.

Lue lisää: Kolme kaverusta sijoitti Robinhood-sovelluksen kautta lähes kaikki säästönsä, ja näin riskinotto päättyi: ”Haluan oksentaa”

Vuosi 2021 on opettanut, että sijoittamisessa yhtiöiden liiketoimintaan tutustuminen ja tulevaisuuden analysointi voi olla yhtä tuottavaa kuin massahysterian tai esimerkiksi Elon Muskin twiittien seuraaminen.

Happotrippi alkoi rytinällä tammikuussa, kun Gamestop keuli muutamassa viikossa noin 1 740 prosentin nousuun. Nousun ytimessä oli Reddit-sivustolla sijainnut sijoittajien keskustelupalsta Wallstreetbets.

Kyseinen palsta lietsoi piensijoittajia ostamaan Gamestopin osaketta ja kurittamaan Gamestopin ahdingon puolesta vetoa lyöneitä hedge-rahastoja.

Sijoittajat onnistuivat osittain tavoitteessaan, sillä data- ja analytiikkayhtiö S3 arvioi Reutersille alkuvuonna, että Gamestopin lyhyeksi myyjät menettivät tammikuun aikana lähes 20 miljardia dollaria. Toisaalta Gamestop putosi nopeasti alas ja aiheutti näin suuria tappioita myös yhtiön osaketta ylihintaan ostaneille sijoittajille.

Heidän joukossaan oli muun muassa The Dailyn haastattelema dogecoin-sijoittaja Contessoto, joka hyppäsi Gamestop-rakettiin yhtiön osakkeen maksaessa noin 300 dollaria. Pian tuon jälkeen sijoitus romahti.

Kiinnostavaa Gamestop-sagassa oli, että se tuli hedge-rahastoille, osakkeenvälittäjille ja talousmedialle täysin puskista. Se oli ensimmäinen kerta, kun piensijoittajat otettiin vakavasti huomioon Wall Streetilla. Tämä tulee esiin esimerkiksi The Wall Street Journalin Gamestopin nousua käsittelevässä podcast-sarjassa To The Moon.

Institutionaalisten sijoittajien kurittamisesta on osin kyse myös elokuvateatteriketju AMC:n viime viikkojen nousussa. Yhtiön osakkeen hinta on noussut jyrkästi viime viikon loppupuolelta lähtien. Hinta kaksinkertaistui pelkästään keskiviikon aikana.

AMC:n nousussa on paljon samaa Gamestopin tammikuisen nousun kanssa. Myös sen osaketta on myyty paljon lyhyeksi, mikä tarkoittaa, että monet sijoittajat arvioivat yhtiön osakkeen hinnan putoavan. Tietopalvelu Refinitivin mukaan useampi kuin joka viides AMC:n osake on myyty lyhyeksi.

Talousanalytiikkayhtiö Ortex puolestaan arvioi uutistoimisto Reutersille, että AMC:n lyhyeksi myyjät kärsivät pelkästään keskiviikkona 2,75 miljardin dollarin tappiot.

Torstain ennakkokauppa antaa viitteitä siitä, että osakkeen nousu jatkuu myös torstaina. Usko jatkui vahvana ainakin Wallstreetbetsin keskustelukanavalla.

”Emme voi lopettaa... He eivät voi pysäyttää meitä, vaikka yrittäisivät... olemme todellisia sotureita... Me jatkamme”, kirjoitti Ninjatruth-niminen käyttäjä Reutersin mukaan.

Analyytikot eivät jaa Reddit-sijoittajien optimismia. Esimerkiksi Refinitivin mukaan AMC:n osakkeen tavoitehinta on nyt 5,1 dollaria, siis 91,8 prosenttia nykyhintaa matalampi. Monet varoittavat osakkeen tulevan vielä rytinällä alas.

”Kun musiikki loppuu, tämä osake putoaa mielestäni kovaa”, sanoo Miller Tabakin strategi Matt Maley Yahoo Financelle.

Tämän tietävät varmasti monet sijoittajatkin. Kysymys kuuluukin, kuinka kauan juhlat jatkuvat.