”Minä teen koko ajan yli 80-tuntista viikkoa, ja minulla ei ole neljään vuoteen ollut kesälomaa”, sanoo Huawein tietoturvajohtaja Mika Lauhde Kauppalehden haastattelussa.

Huawein kyberturvallisuusjohtaja Mika Lauhde esittää Kauppalehdessä suurta remonttia Suomen työkulttuuriin.

”Jos me siirtyisimme nyt heti seitsenpäiväiseen työviikkoon, voisimme kiriä kiinni kuilun Amerikkaan ja Kiinaan”, Lauhde sanoo lehden haastattelussa.

Lauhde sanoo haastattelussa, että Huawein työntekijät tekevät niin Kiinan Shenzhenissä kuin Kalifornian Piilaaksossakin 80-tuntista työviikkoa kymmenen päivän kesälomalla.

Haastattelussa Lauhde sanoo tekevänsä pitkiä työviikkoja myös itse.

”Minä teen koko ajan yli 80-tuntista viikkoa, ja minulla ei ole neljään vuoteen ollut kesälomaa.”

Suomen viikoittainen työaika on EU:n tilastokeskuksen Eurostatin mukaan Euroopan matalimpia. Mukana tarkastelussa ovat kokoaikaiset työntekijät.

Suomessa keskimääräinen työaika viikossa oli vuonna 2020 noin 39,9 tuntia. Kärkipäätä pitävässä Turkissa vastaava luku oli 48,3 tuntia viikossa. EU:n keskiarvo oli 40,7 tuntia.

Suomea lyhyempi viikkotyöaika on ainoastaan Liettuassa, Norjassa ja Tanskassa.

Kiinnostava muutos työkulttuurissa on tehtyjen työviikkojen pituus on laskenut vuodesta 2010 ympäri Eurooppaa. EU:n jäsenmaissa viikkotyöaika on pudonnut 41,5 tunnista 40,7 tuntiin.

Suomessa työaika on pudonnut 40,2 tunnista 39,9 tuntiin.

Suurin pudotus on ollut Turkissa, jossa tehtiin vielä vuonna 2010 keskimäärin yli 53 tunnin työviikkoja.

Työviikon pituus on kasvanut ainoastaan Kreikassa, Liettuassa, Maltalla ja Irlannissa. Irlannissa pituus on kasvanut eniten, 1,8 tuntia.

Toisaalta Suomessa työurat kestävät huomattavasti pidempään kuin Euroopassa keskimäärin. Vuonna 2016 suomalaisten työssäoloaika oli keskimäärin 37,7 vuotta, kun vastaava luku oli EU:ssa 35,7 vuotta.

Pisimmät työurat olivat Irlannissa, jossa työssäoloaika oli keskimäärin 47,4 vuotta. Lyhyin työura oli puolestaan Turkissa, jossa työskenneltiin keskimäärin 28,5 vuotta. Tämä antaa viitteitä siitä, etteivät pitkät työpäivät ole välttämättä oikotie onneen.

Pitkät työpäivät ovat puhuttaneet alkuvuoden aikana sekä Suomessa että maailmalla. HS Visio julkaisi ennen vappua laajan artikkelin, jossa neljä suomalaista juristia ja pankkiiria kertoi, miltä tuntuu työskennellä jopa sata tuntia viikossa.

”Eräs työtoverini kannettiin paareilla terveysasemalle, kun hän pyörtyi kesken työpäivän all-nighterin jälkeen. Hän palasi kuitenkin taas normaalisti töihin seuraavana aamuna. Toinen kollega joutui kahdeksi viikoksi sairaalaan mentyään heikkoon kuntoon unenpuutteen vuoksi”, sanoi eräs juttua varten haastateltu mies.

”Itse en tee all-nightereita kovienkaan työputkien aikana, vaan käyn välillä kotona nukkumassa. Lopetan työt viimeistään aamuneljältä ja ajan taksilla kotiin. Nukun pari kolme tuntia ja palaan töihin aamulla kahdeksalta tai yhdeksältä”, sanoi eräs jutussa puhunut nainen.

Maaliskuussa pitkät työpäivät nousivat kansainväliseksi puheenaiheeksi, kun Goldman Sachsilla työskennelleet nuoret työntekijät kertoivat pitkien päivien ja huonon kohtelun johtaneen terveys- ja uniongelmiin.

He ehdottivat, että tilannetta voi parantaa laskemalla viikkotyöaikaa nykyisestä 95 tunnista enintään 80 tuntiin. Perjantaisin töiden tulisi loppua viimeistään yhdeksältä illalla, ja lauantaina pitäisi olla vapaata, ellei etukäteen muuta sovita.

Työntekijät kehottavat myös antamaan realistisempia aikatauluja työtehtäville ja parantamaan muutenkin työtapoja, jotta työn stressaavuutta voisi vähentää.