Tutkija tyrmää Huawei-johtajan puheet 80 tunnin työ­viikosta – ”Heitto on suorastaan järjetön”

Työelämä­tutkija Pasi Pyöriä Tampereen yli­opistosta uskoo, että enemmistö tutkijoista pitää nykyistä suomalaista työaika­kulttuuria suhteellisen hyvänä ja terveellisenä.

Kiinalaisen verkkolaitevalmistaja Huawein kyberturvallisuusjohtaja Mika Lauhde esitti perjantaina Kauppalehdessä, että jos Suomessa siirryttäisiin seitsenpäiväiseen työviikkoon, auttaisi se kilpailussa Yhdysvaltoja ja Kiinaa vastaan

Lauhteen mukaan Huawein työntekijät tekevät niin Kiinan Shenzhenissä kuin Kalifornian Piilaaksossakin 80-tuntista työviikkoa kymmenen päivän kesälomalla.

Työelämätutkija Pasi Pyöriä Tampereen yliopistosta ei lämpene Lauhteen ajatuksille.

”Oli tämä sellainen heitto, että vähän leuat loksahtaa. Ei ole mitään perusteita vaatia paljon nykyistä pidempiä työaikoja, päinvastoin”, Pyöriä sanoo.

Hän uskoo, että enemmistö tutkijoista pitää nykyistä suomalaista työaikakulttuuria suhteellisen hyvänä ja terveellisenä.

”Tyypillisen suomalaisen viikkotyöajan puitteissa saadaan ihan riittävästi aikaan. Ei välttämättä olisi kovin tuottavaa, jos lähdettäisiin nykyisestä työaikoja pidentämään.”

Lue lisää: Suomen työviikot ovat Euroopan lyhyimpiä, nyt Huawein suomalaisjohtaja esittää Kauppalehdessä Suomeen seitsenpäiväistä työviikkoa – ”Todella ikävä ulostulo”

”Nykymaailmassa kaikkein tärkein asia on se, mitä työajalla saadaan aikaan. Ei se, että tuijotetaan vain viikkotasolla toteutunutta työtuntimäärää. Tällainen heitto jostain 80 viikkotyötunnista, eli nykyisen normaalin työviikon tuplaamisesta, on suorastaan järjetön”, Pyöriä sanoo.

Tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitokselta toteaa, että Suomessa on eurooppalaisittain melko lyhyt työaika. EU:n tilastokeskuksen Eurostatin mukaan keskimääräinen työaika viikossa oli Suomessa noin 39,9 tuntia vuonna 2020. EU:n keskiarvo oli 40,7 tuntia.

Härmän mukaan 5–10 viime vuoden aikana pitkät kokonaistyöajat on yhdistetty tutkimuksissa moniin keskeisiin kansantauteihin, erityisesti sydän- ja verisuoniriskeihin. Hän luettelee hurjalta kuulostavan litanian: aivoveritulppa, sepelvaltimotauti, rytmihäiriöitä, mielenterveysongelmia.

”Pääsääntöisesti tutkimukset osoittavat aika selvästi, että kun keskimääräinen työaika nousee yli 55 tuntiin viikossa, on osoitettavissa vakavia terveysriskejä. Jos työaika lähentelee 50 tuntia viikossa, alkaa tulla jo unettomuutta, koettua kuormittavuutta ja mahdollisesti työuupumusta”, Härmä sanoo.

Yli 70 tunnin työviikoilla on Härmän mukaan turha edes puhua työn ja perheen yhteensovittamisesta, kun kaikki muu aika jää työstä palautumiseen. Puhumattakaan Lauhteen esiin nostamasta 80 tunnista.

”Kuulostaa siltä, että se on lähinnä vitsinä heitetty. Mutta joissakin maissa tuo on aivan arkirealismia.”

Työterveyslaitoksen Härmän mielestä on kuitenkin tärkeää, että työajoissa on yksilöllisyyttä ja joustoa.

”Jos ihmisellä on halu tehdä ajoittain pidempää työaikaa ja tuntuu, että heillä on siihen kapasiteettia, niin se on minun mielestäni ihan ok.”

Tampereen yliopiston Pyöriä arvelee, että Huawei-johtaja ei välttämättä tunne Suomen tilannetta erityisen hyvin.

”Meillä on lähes puolet palkansaajista erilaisissa asiantuntija- tai johtotehtävissä. Tämän kaltaisissa tehtävissä työaika yleensä joustaa molempiin suuntiin, joskus työnantajan tarpeiden mukaan ja joskus työntekijän tarpeiden mukaan.”

Varsinkin erityisasiantuntijoiden työssä on Pyöriän mukaan hyvin tyypillistä, että ainakin sähköpostia saatetaan seurata vielä illalla työpäivän jälkeen.

”Ruuhkahuippujen aikaan saatetaan tehdä kotona iltaisin, viikonloppuna tai lomalla epävirallista ylityötä, joka ei kirjaudu mihinkään. Jos jonkin projektin loppuhuipennus on käsillä, eivät monet asiantuntijat varmaan edes laske työtunteja, kun hommat on pakko saada hoidettua.”