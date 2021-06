Yhdysvalloissa on ennätysmäärä avoimia työpaikkoja, työttömyysaste laski toukokuussa

Yhdysvalloissa työttömyysaste oli toukokuussa 5,8 prosenttia.

Yhdysvalloissa rantakaupungeilla on ollut vaikeuksia täyttää uimavalvojien paikkoja. Osasyynä on se, että koulutukset tehtävään jäivät järjestämättä viime vuonna koronapandemian vuoksi.

Yhdysvalloissa uusien työntekijöiden palkkaamistahti kiihtyi toukokuussa.

Yhdysvaltain työministeriön perjantaina julkaisemien lukujen mukaan maassa luotiin toukokuussa 559 000 uutta työpaikkaa maatalouden ulkopuolelle. Uutistoimisto Reutersin ekonomistiennuste odotti 650 000 uutta työpaikkaa.

Työttömyysaste supistui toukokuussa 5,8 prosenttiin, kun huhtikuussa se oli ollut 6,1 prosenttia.

Samalla ministeriö korjasi huhtikuun uusien työpaikkojen määrän kasvuksi 278 000, kun aiemmin kerrottiin, että työpaikkoja olisi syntynyt 266 000.

Uusien työttömyyskorvaushakemusten määrä laski viime viikolla jälleen pandemia-ajan alimmalle tasolle, kun viikossa kirjattiin alle 400 000 uutta hakemusta.

Uusia työpaikkoja syntyy jopa nopeammin kuin työvoimaa on saatavilla. Yhdysvalloissa on Reutersin mukaan tällä hetkellä ennätysmäärä eli 8,1 miljoonaa avointa työpaikkaa tarjolla. Samaan aikaan Yhdysvalloissa on edelleen virallisesti noin 9,3 miljoonaa työtöntä.

Epäsuhtaan ovat johtaneet esimerkiksi korotetut työttömyyskorvaukset, lastenhoidon järjestämisen vaikeudet ja pelot sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, koska moni kansalainen jättää ottamatta rokotteen. Naisten kotiin jäämisen taustalla on usein se, etteivät kaikki koulut ole edelleenkään siirtyneet kokonaan lähiopetukseen.