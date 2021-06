Ilmiöksi nousseiden spac-yhtiöiden ainoana tehtävänä on kerätä rahaa yritysostoa varten.

Hedge-rahastollaan rikastuneen miljardöörin William Ackmanin perustama spac-yhtiö on loppusuoralla neuvotteluissa ostaakseen osuuden Universal Musicista.

Neuvotteluissa musiikkiyhtiön arvoksi on määritelty noin 40 miljardia dollaria eli noin 33 miljardia euroa, kertoo Wall Street Journal lähteisiin nojaten.

Ackmanin perustama Pershing Square Tontine Holdings on ostamassa Universal Musicista 10 prosentin osuuden. Toteutuessaan kauppa olisi suurin spac-järjestely tähän mennessä.

Spac-yhtiöllä (special purpose acquisition company) tarkoitetaan pörssiin listautuvaa sijoitusyhtiötä, jolla ei ole liiketoimintaa ja joka aikoo kerätä sijoittajilta rahoitusta tehdäkseen yritysoston. Ackmanin spac listautui New Yorkin pörssiin viime kesänä.

Lue lisää: Onko pörssiin pääsystä tullut itsetarkoituksellista keplottelua?

Spacit ovat nousseet Yhdysvalloissa viime kuukausina todelliseksi ilmiöksi.

Kuluvan vuoden aikana ainakin 330 spac-yhtiötä on kerännyt yhteensä 104 miljardia dollaria eli noin 85,5 miljardia euroa, kertoo Wall Street Journal. Viime vuonna summa oli yli 20 miljardia dollaria pienempi.

Ilmiö on jo aiheuttanut julkista kritiikkiä ja pettymyksiä sijoittajille. Kritiikki on kohdistunut esimerkiksi alkuperäisten tiimien runsaisiin palkkioihin, jotka eivät ole riippuneet sijoituskohteen arvon kehityksestä. Lisäksi osaa spac-yhtiöistä ovat leimanneet monimutkaiset järjestelyt, joista sijoittajien on ollut vaikeuksia ottaa selvää.

Pohjoismaissa pörssejä ylläpitävä Nasdaq salli spac-listautumiset maaliskuussa.

Tällä viikolla Suomessa ensimmäinen spac-yhtiö kertoi aikeistaan listautua Helsingin pörssin päälistalle. Listautuvan Virala Acquisition Companyn on perustanut Alexander ja Albert Ehrnroothin perheiden sijoitusyhtiö Virala.

Pershing Square kertoi maksavansa Universal-osuudesta noin neljä miljardia dollaria eli noin 3,3 miljardia euroa. Universalin omistaja, ranskalainen mediakonserni Vivendi on vahvistanut neuvottelevansa 10 prosentin osuuden myynnistä.

Kiinalainen Tencent omistaa Universalista noin 20 prosenttia. Viime vuonna omistusosuus kaksinkertaistui kaupassa, joka arvotti Universalin 30 miljardin euron yhtiöksi.