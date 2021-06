Brittiprofessori neuvoo Suomea pitämään kiinni kansallisesta raideliikenteestä.

Jos Colin Bamford menee rautatieasemalle kotikaupungissaan Huddersfieldissä Englannissa ennen puolta kymmentä aamulla ja ostaa meno-paluulipun pääkaupunkiin Lontooseen, näytölle ilmestyvä hinta on noin 300 puntaa eli noin 350 euroa. Erityisen pitkästä matkasta ei ole kyse: yhdellä vaihdolla perille pääsee noin kolmessa tunnissa.

”Se on todella paljon rahaa, Huddersfield Business Schoolin professori”, taloustieteilijä Bamford sanoo puhelimitse Englannista.

Britannian junaliikennettä yksityistettiin 90-luvulla konservatiivipääministeri John Majorin hallituksen aikana. Noin neljännesvuosisadassa matkustajamäärät ovat kasvaneet huomattavasti, mutta samalla monen toimijan palapeli on monimutkaistanut matkustamista ja nostanut joidenkin lippujen hinnat pilviin.

Lisäksi raideliikenne on myöhästellyt, junia peruttu ja vaunut olleet täpötäysiä, mikä on herättänyt laajaa tyytymättömyyttä junayhtiöihin.

Toukokuun lopulla konservatiivipääministeri Boris Johnsonin hallitus julkisti William-Shapps-suunnitelmana tunnetun dokumentin, joka on syntynyt vuosia kestäneen Williams Rail Review -selvityksen tuloksena. Suunnitelman keskiössä on perustaa julkinen Great British Railways -organisaatio, joka ottaa päävastuun junaliikenteestä, raideinfrasta, hinnoittelusta ja aikatauluttamisesta.

Käytännössä raideliikenne siis palautetaan julkisen sektorin asiaksi. Bamford kutsuu tätä suureksi askeleeksi kohti kansallistamista.

Junaliikenteen kansallistaminen on ollut nyt oppositiossa olevan työväenpuolueen asialistalla jo pitkään. Vuonna 2016 puolueen silloisen puheenjohtajan Jeremy Corbynin junamatkasta nousi jopa ”traingateksi” nimetty kohu, kun verkossa levisi video Corbynistä istumassa täpötäyden junan lattialla. Kansallistamista ajaneen puoluejohtajan ja junayhtiön välille puhkesi kiista, jota käsiteltiin brittimediassa kauan.

Nyt päätöksen kansallistamisesta teki kuitenkin konservatiivipuolue. Vaikka suuntaus ei ole vapaisiin markkinoihin uskovan puolueen suurten linjojen mukainen, Bamford ei ole päätöksestä erityisen yllättynyt.

”Jotakin oli pakko tehdä. Tosiasia on, että rautatiet ovat meille valtavan tärkeitä. Jos otamme vakavasti tavoitteemme olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, julkisella liikenteellä on todella tärkeä rooli.”

Kaikki konservatiivitkaan eivät ole olleet yksityistämisen kannalla. Bamford muistuttaa entisen konservatiivipääministerin Margaret Thatcherin sanoneen junaliikenteen yksityistämisen "menevän liian pitkälle" – siitäkin huolimatta, että Thatcher oli jo ehtinyt muuten yksityistää enemmän kuin monien mielestä olisi pitänyt.

”On merkittävää, että Thatcher ei sitä tehnyt. Myös hän piti sitä liian vaikeana ja monimutkaisena.”

Syynä on Bamfordin mukaan tilanne, jota hän taloustieteilijänä kutsuu luonnolliseksi monopoliksi eli jossa palvelun tuottaminen onnistuu tehokkaimmin yhdeltä toimijalta.

Poliittisesti rautatiet ovat siis olleet Britanniassa kiistelyn aiheena jo pitkään, mutta hikeä on pyyhitty myös junayhtiöissä. Bamford kertoo Williams-raportin saaneen aikanaan alkunsa siitä, että raideliikennejärjestelmän tehokkuudesta on kannettu suurta huolta, ja osa yksityisistä toimijoista on jopa joutunut jättämään leikin kesken.

Hallituksen tuoreen päätöksen taustalla on Bamfordin mukaan se, että pirstaloitunut järjestelmä oli kursittava johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi sekä se, että pandemia muuttaa joukkoliikenteen tarpeita. Kun yksi organisaatio huolehtii raiteista, asemista, kalustosta, lipunmyynnistä, aikataulusta ja hinnoittelusta, matkustamisesta tulee yksinkertaisempaa.

Yrityksistä tulee nyt alihankkijoita, jotka saavat reunaehtonsa uudelta organisaatiolta. Järjestelmä siis noudattaa, kuten myös brittihallituksen sivuilla todetaan, Lontoossa jo hyväksi todettua hybridimallia.

Bamford uskoo uudistuksen olevan matkustajan kannalta erinomainen. Aiemmin kuluttajalle on voinut olla hankalaa selvittää, mikä olisi sopivin reitti tai paras hinta. Lisäksi lipputulot menevät nyt suoraan julkiselle toimijalle, joka voi käyttää ne järjestelmän parantamiseen, joten rahat eivät päädy esimerkiksi ulkomaisille osakkeenomistajille.

Yksityistämisen alkuperäinen tavoite oli Bamfordin mukaan se, että koska kalustossa ja rautatieverkostossa oli investointitarpeita, yksityiselle sektorille haluttiin antaa tilaisuus tulla mukaan investointeihin.

”Uskottiin, että markkinavetoinen toimija tarjoaisi tehokkaampaa ja parempaa palvelua, joka houkuttelisi ihmisiä.”

Ennen yksityistämistä matkustajamäärät olivat laskussa, mutta yksityistämisen myötä ne nousivat huomattavasti, samoin rahdin määrä. Syy-yhteys ei kuitenkaan ole ilmiselvä.

”Esimerkiksi pahenevat ruuhkat ovat voineet pakottaa ihmisiä käyttämään junia, samoin kuin se, että valmistavan teollisuuden työpaikkojen vähennyttyä yhä harvempi kävi töissä lähellä kotia”, Bamford arvelee.

Bamford huomauttaa, että jos ihmisten halutaan hyppäävän bensa- ja dieselautojen sijaan juniin ja busseihin, tarjolla pitää olla vakavasti otettava vaihtoehto. Monet varsinkin suurkaupunkien liepeillä ruuhkissa kököttävät mieluusti vaihtaisivat kulkuneuvoa, mutta nyt julkisen liikenteen maine on niin huono, ettei sitä välttämättä edes harkita.

Toimiva rautatieliikenne on myös poliittisesti kätevä tapa kannustaa ihmisiä vähentämään yksityisautoilua ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Bamford sanoo, että yksi vaihtoehto olisi tehdä autoilusta yksinkertaisesti vaikeampaa tai kalliimpaa, mutta hän ei usko minkään puolueen ryhtyvän tähän äänestäjien kaikkoamisen pelossa.

Nyt uuden järjestelmän suurimpia haasteita on Bamfordin mielestä se, että mekanismit saadaan paikoilleen järkevästi ja mukaan saadaan sopivat kumppanit. Päivässä tai parissa rakennelma ei synny.

Lisäksi turhautuneet matkustajat on saatava uskomaan siihen, että raiteita pitkin pääsee ajoissa perille.

”Nyt junamatkustaminen on ollut itkettävän kallista, ja se on todella tuntunut ihmisten kukkarossa. Jotta ihmiset saadaan juniin, heidät on vakuutettava, että junaliikenne voi toimia luotettavasti ja tehokkaasti”, Bamford sanoo.

Nyt pandemia on pitänyt ihmiset poissa kaupunkikeskustojen toimistoista, mikä on vähentänyt työmatkaliikennettä. Tarkoituksenmukaisen järjestelmän rakentamista vaikeuttaa siis sekin, että pandemian pitkän tähtäimen vaikutuksia on vielä vaikea ennakoida.

Bamford painottaa, että muutoksessa ei kuitenkaan ole kyse reagoinnista pandemiaan.

”Toisin kuin Suomessa, meillä Britanniassa on paljon ihmisiä pienellä alueella. Ympäristön kannalta me todella tarvitsemme järkevää suunnittelua, ja raideliikenteen kehittäminen ratkaisee myös ympäristöongelmia.”

Suomelle hänellä on yksi vinkki.

”Pitäkää kiinni kansallisesta järjestelmästänne. Olette muutenkin jo ympäristöystävällisempiä kuin me.”