Jos pörssiyhtiön johtaja käy kauppaa juuri ennen merkittävän pörssitiedotteen julkituloa, voi kyseessä olla sisäpiiritiedon väärinkäyttö.

Pörssiyhtiöiden johtohenkilöiden ja sisäpiiriläisten tulee olla tarkkana osakekauppoja tehdessään. Kaupankäynti oman yhtiön osakkeella on laissa kiellettyä esimerkiksi 30 päivää ennen jokaisen osavuosikatsauksen julkistusta.

Lisäksi sisäpiiritiedon väärinkäyttö on kiellettyä, eli yhtiön johtaja ei esimerkiksi saa käyttää hyväkseen julkisuudessa vielä julkaisematonta tietoa, jolla voi olla olennaista vaikutusta yhtiön tulokseen ja osakkeen hintaan.

Yhtiöiden johtohenkilöiden osakekaupoista tehtävien ilmoitusten oikeellisuutta ja sisäpiiritiedon väärinkäyttötapauksia valvoo Suomessa Finanssivalvonta (Fiva), joka vastaa finanssimarkkinoita eli esimerkiksi pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja pörssiä koskevien säännösten valvonnasta.

”EU-sääntely edellyttää, että johtohenkilöiden kaupoista tehdään ilmoitukset tietyssä ajassa. Oikea-aikaisuuden lisäksi voimme ottaa tutkintaan tapauksia, joissa on epäily sisäpiiritiedon väärinkäytöstä”, sanoo Fivan lakimies Pia Ovaska.

HS kertoi lauantaina, että tietotekniikkapalveluyhtiö Tieto-Evryn toimitusjohtaja Kimmo Alkio myi toukokuussa lähes viidenneksen omistamistaan Tieto-Evryn osakkeista päivä ennen kun yhtiö menetti satojen miljoonien eurojen sopimuksen valtion it-palveluista.

Tieto-Evryn julkaiseman pörssitiedotteen mukaan Alkio myi keskiviikkona 5. toukokuuta lähes 12 000 Tieto-Evryn osaketta yhteensä reilulla 345 000 eurolla.

Lue lisää: Tieto­evryn toimitus­johtaja myi ison tukun yhtiön osakkeita päivää ennen kuin valtio päätti ison kilpailu­tuksen menemisestä toiselle yhtiölle – ”Ei tekemistä kilpailutuksen kanssa”, sanoo yhtiö HS:lle

Kauppa tapahtui päivää ennen kun valtion hankintayhtiö Hansel päätti, että valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut järjestää seuraavan kahdeksan vuoden ajan Tieto-Evryn kilpailija CGI. Vuodesta 2014 palvelut oli tuottanut Tieto-Evry.

Tieto-Evrystä kerrottiin HS:lle, ettei Alkion osakemyynnin ajoitus liity kilpailutukseen, vaan myynti tehtiin ”asiaankuuluvasti hetkellä, jolloin ei ollut myynti- tai ostorajoituksia ja juuri yhtiön ensimmäisen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen”. Tieto-Evry julkaisi ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 29. huhtikuuta.

Fivasta kerrotaan, ettei se kommentoi yksittäistapauksia eikä sitä, aikooko tai onko valvoja ottanut Tieto-Evryn tapauksen selvitykseen.

”Pääsääntöisesti selvitämme kaikki meille talon ulkopuolelta tulevat havainnot, jos ne eivät ole ilmiselvästi perusteettomia”, Ovaska sanoo.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen Fivalle sen whisteblowing-järjestelmän kautta. Fiva aloittaa selvityksiä myös omien havaintojensa perusteella.

Johtohenkilö on saattanut syyllistyä sisäpiiritiedon väärinkäyttöön, jos hän esimerkiksi myy osakkeitaan vaikkapa päivää ennen merkittävän pörssitiedotteen julkistamista. Ovaskan mukaan Fiva selvittää johtohenkilöiden kauppoja, jos ”on syytä epäillä, että johtohenkilöllä olisi ollut sisäpiiritietoa”.

”Arvioimme esimerkiksi sitä, onko asia ollut yhtiön sisäpiiritiedoksi määriteltävää ja onko johtohenkilöllä ollut jonkinlainen osto- tai myyntiohjelma, jonka vuoksi kauppaa on käyty tiettynä hetkenä.”

Fiva voi määrätä johtohenkilölle tai yhtiölle seuraamusmaksun, jos johtohenkilöiden kauppoihin liittyvissä ilmoituksissa on virheitä tai viiveitä. Lain mukaan johtohenkilön on tehtävä Fivalle ilmoitus kaupoista viimeistään kolmen työpäivän sisällä myynnistä tai ostosta ja tästä kahden päivän jälkeen yhtiön on ilmoitettava kaupasta pörssitiedotteella.

”Jos kysymys ei ole ilmoituksessa olevasta ongelmasta vaan mahdollisesti sisäpiiritiedon väärinkäytöstä, Fiva voi tehdä asiasta tutkintapyynnön poliisille”, Ovaska kertoo.

Vähäisissä sisäpiiritiedon väärinkäyttötapauksissa myös Fiva voi käsitellä asian ja määrätä siitä seuraamusmaksun, mutta tämä on harvinaisempaa eikä ”vähäiselle” teolle ole Ovaskan mukaan olemassa varsinaista eurorajaa.

Osassa pörssiyhtiöistä johtohenkilöiden kaupat tulee tarkastaa yhtiön sisäisesti ennen niiden varsinaista tekemistä. Tieto-Evryn sisäpiirisääntöjen mukaan yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten täytyy kertoa kaupoistaan etukäteen sähköpostitse lakiasioiden johtajalle. Myös Oslon pörssissä listatun yhtiön mukaan toimintamalli noudattaa Norjan lainsäädäntöä. Tällaista yhtiön sisäistä tarkistusta kutsutaan compliance-toiminnaksi.

Ovaskan mukaan Suomessa ei säännellä sitä, pitääkö johtohenkilöiden kaupoista ilmoittaa etukäteen yhtiön sisällä. Etukäteistarkastuksella voi kuitenkin välttää esimerkiksi vahingon ja unohdusten takia tulevat sanktiot.

”Compliance-toiminta on hyvä tapa varmistaa, onko hyvä hetki tehdä kauppaa”, Ovaska sanoo.