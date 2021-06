Blue Originin mukaan Bezos ja Mark-veli matkustavat avaruuteen yhtiön New Shepard -avaruuskapselin kyydissä. Yhtiö huutokauppaa kolmannen matkustajapaikan.

Verkkokauppajätti Amazonin perustaja Jeff Bezos lentää ensi kuussa avaruuteen rakettiyhtiönsä Blue Originin ensimmäisellä miehitetyllä avaruuslennolla, kertovat muiden muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Maailman rikkaimpiin lukeutuva miljardööri kertoi tulevasta avaruuslennostaan Instagramissa.

”Siitä lähtien, kun olin viisivuotias, olen haaveillut matkustamisesta avaruuteen. 20. heinäkuuta lähden tuolle matkalle veljeni kanssa”, hän kertoi seuraajilleen.

Blue Originin mukaan Bezos ja Mark-veli matkustavat avaruuteen yhtiön New Shepard -avaruuskapselin kyydissä. Yhtiö huutokauppaa kolmannen matkustajapaikan. Huutokaupan tuotto menee Blue Originin Club for the Future-säätiölle, joka kannustaa nuoria teknistieteellisille aloille.

Yhtiön mukaan huutokaupan ensimmäiselle kierrokselle tuli yli 5 200 tarjousta 136 maasta. Yhtiö ei kuitenkaan ole paljastanut, kuinka suurella summalla New Shepardin ovet aukenivat ensimmäiselle avaruusturistille.

Tällä hetkellä käynnissä on huutokaupan toinen kierros, jonka korkein tarjous on 2,8 miljoonaa dollaria eli noin 2,3 miljoonaa euroa.

New Shepard on suunniteltu kuljettamaan kuusi matkustajaa yli sadan kilometrin korkeudelle maanpinnasta, Reuters kertoo.

Matka kestää yhteensä kymmenisen minuuttia, joista neljä vietetään maan ilmakehän ja avaruuden erottavan Karmanin rajan yläpuolella. Raja erottaa maan ilmakehän ja avaruuden.

Blue Origin käy kilpajuoksua kaupallisesta avaruuden valloituksesta muun muassa Richard Bransonin Virgin Galactic -yhtiön ja Elon Muskin Space X -yhtiön kanssa.