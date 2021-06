Teollisuuden yhteenlaskettujen investointien arvon ennakoidaan nousevan tänä vuonna noin 8,6 miljardiin euroon. Se tarkoittaisi noin 16 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.

Suomeen odotetaan lähiaikoina varsinaista investointiaaltoa. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n uusimman investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien kasvun odotetaan olevan kuluvana vuonna hyvin voimakasta.

EK:n mielestä erityisen positiivista on, että kasvua ennakoidaan sekä tutkimus- ja kehitysinvestointeihin että niin sanottuihin kiinteisiin investointeihin.

Teollisuuden yhteenlaskettujen investointien arvo olisi tänä vuonna yhteensä noin 8,6 miljardia euroa. Se tarkoittaisi noin 16 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.

"Toimialoittain tarkasteltuna erityisen vahvaa kehitystä kiinteiden investointien osalta löytyy metsä- ja elintarviketeollisuudesta. Tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa vahvin kasvu on kemianteollisuudessa mutta myös teknologia- ja metsäteollisuuden tutkimus- ja kehityspanostukset ovat selvästi lisääntymässä", sanoo EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen tiedotteessa.

Teollisuuden kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan EK:n tiedustelun mukaan tänä vuonna noin 5,2 miljardia euroa. Kasvua viime vuoteen nähden olisi reilut 19 prosenttia.

Tutkimus- ja kehitysmenojen ennakoidaan kasvavan teollisuudessa vajaat 12 prosenttia. T&K-menojen arvon arvioidaan nousevan noin 3,4 miljardiin euroon.

Teollisuuden investointiaste on EK:n investointitiedustelun perusteella korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Investointiasteen ennakoidaan nousevan tänä vuonna noin 24 prosenttiin. Tämä on Suomen viime vuosien tasoon nähden korkea lukema. Kansainvälisessä vertailussa investointiaste on kuitenkin vain matalaa keskitasoa.

”Investointijysäys tänä vuonna nostaa Suomen lähemmäs verrokkimaita. Investointiaste on kuitenkin madellut meillä vuosikausia, joten nyt tapahtuva hyppy ei vielä tilannetta korjaa. Tarvittaisiin pysyvä tasokorotus, jotta kasvun tie lähtee kunnolla liikkeelle”, sanoo EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tiedotteessa.

Energiahuollon investointinäkymät ovat suhteessa vielä teollisuuttakin valoisammat. Alan investointien määräksi ennakoidaan tänä vuonna noin 2,5 miljardia euroa, joka tarkoittaisi viime vuoteen nähden reilun 23 prosentin kasvua.

EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää. EU myös osallistuu tiedustelun rahoitukseen.

Keväällä 2021 tehtyyn tiedusteluun vastasi noin 285 yritystä. Ne työllistivät Suomessa yli 130 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.