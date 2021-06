Suomi toivoi, että Euroopan globalisaatiorahaston varoja ohjataan Finnairin ja sen alihankkijan työntekijöille, jotka irtisanottiin pandemian vuoksi.

Euroopan parlamentin täysistunto on hyväksynyt Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tuen Finnairilta irtisanotuille. Tuen suuruus on 1,8 miljoonaa euroa.

Parlamentti teki asiasta päätöksen maanantaina.

Suomi sai asiassa tahtonsa läpi. Se toivoi, että Euroopan globalisaatiorahaston varoja ohjataan Finnairin ja sen alihankkijan työntekijöille, jotka irtisanottiin pandemian vuoksi. Tuen tarkoituksena on auttaa työpaikkansa menettäneitä palaamaan työmarkkinoille esimerkiksi kouluttautumalla tai perustamalla oman yrityksen.

Komission tietojen mukaan Finnairin liikevaihto oli viime vuonna lähes 830 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli yli 73 prosenttia vuotta 2019 pienempi. EGR-varojen saamisehdot täyttyivät, sillä koronaviruspandemia aiheutti ilmailualaan vaikuttavan talouskriisin.

Parlamentti hyväksyi esityksen pääneuvottelijana toimineen Eero Heinäluoman (sd) mietinnön aiheesta äänin 658–31. 7 mepiä äänesti tyhjää.

Samalla hyväksyttiin myös kolme muuta apuhakemusta, jotka koskivat lentoyhtiö KLM:n työntekijöitä Hollannissa, Swissportin lentokenttätyöntekijöitä Belgiassa ja GMH Gussin metallityöntekijöitä Saksassa.

Europarlamentaarikot Petri Sarvamaa (kok) ja Nils Torvalds (r) iloitsivat päätöksestä tiistaina.

He huomauttivat, että ilmailuala on Suomessa merkittävä työllistäjä. Sarvamaan ja Torvaldsin tiedotteen mukaan vuonna 2020 ilmailualalla työskenteli suoraan ja välillisesti Suomessa 42 000 henkilöä. Finnairin irtisanomisilla on vakava vaikutus kansantalouteen.

”Korostimme lisäksi Finnairin roolia Euroopan ja Aasian välisenä lentomatkustamisen solmukohtana, josta Suomi on hyötynyt kokonaisuudessaan merkittävästi parempina yhteyksinä maailmalle. Finnair on myös edistyksellisenä lentoyhtiönä pyrkinyt viime vuosina voimakkaasti panostamaan kestäviin biopolttoaineisiin, ja haluamme varmistaa, että lentoyhtiöllä on valoisa tulevaisuus myös koronan jälkeisessä maailmassa”, Sarvamaa sanoi. tiedotteessa