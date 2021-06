Keskuskauppakamarin järjestämä brändikilpailu tarkastelee brändejä myös brändin ja immateriaalioikeuksien suojaamisen näkökulmasta.

Keskuskauppakamarin Vuoden brändi -palkinnon on saanut Yle.

Palkinto jaettiin tiistaina Keskuskauppakamarin järjestämässä Suuri brändipäivä -tapahtumassa.

Valintaa kilpailun voittajaksi perusteltiin erityisesti Ylen brändin vahvuudella nopeasti muuttuvassa maailmassa.

”Yle on kehittänyt palvelukonseptiaan haasteellisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä muun muassa monipuolisten digitaalisten palveluidensa avulla. Yle on ottanut toiminnassaan huomioon erityisen huolella asiakkaan tarpeet – esimerkiksi Areena, Radio Suomi ja nuorisobrändit on rakennettu tarkasti tietyille kohderyhmille”, sanoo kilpailun palkintoraadin puheenjohtajana toiminut hallitusammattilainen Marina Vahtola.

Voittajan valitsi brändityön ja immateriaalioikeuksien ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati. Kriteereihin kuuluvat muun muassa brändikirja, viestintä- ja ipr-strategia, brändin suojaus, brändin innovatiivisuus sekä sen käyttö kansainvälisissä yhteyksissä.

Kilpailu eroaa perinteisistä mainoskilpailuista siinä, että se tarkastelee brändejä myös brändin ja immateriaalioikeuksien suojaamisen näkökulmasta. Osa asiantuntijaraadin jäsenistä on teollis- ja tekijänoikeuksiin erikoistuneita juristeja.

Keskuskauppakamari järjesti Vuoden brändi -kilpailun tänä vuonna toista kertaa. Kilpailun tarkoitus on kehittää suomalaista brändiosaamista ja kannustaa suomalaisia yrityksiä pitkäjänteiseen brändityöhön.