Helsingistä tuttu Allas leviää maailmalle: Oma Allas tehdään Tukholmaan, Ouluun, Turkuun, Espooseen ja pian ehkä myös New Yorkiin

Raoul Grünsteinin johtama Nordic Urban on toinen kahdesta finalistista konseptikilpailussa, jossa New York etsii operoijaa ja rakennuttajaa Manhattanille Brooklyn Bridgen viereen veden päälle rakennettavalle kylpylälle.

Allas Sea Pool on laajentumassa useisiin paikkoihin. Havainnekuvat New Yorkiin (vas.) ja Tukholmaan suunnitelluista hankkeista.

Helsingin Kauppatorin kupeesta tuttu Allas Sea Pool -hanke leviää maailmalle. Hankkeen taustalla oleva yrittäjä Raoul Grünstein kertoo HS:lle, että Allas Sea Pool toteutetaan lähiaikoina myös Tukholmassa, Turussa ja Oulussa.

Jos asiat menevät Grünsteinin toiveiden mukaisesti, oma Allas-hanke tehdään pian myös New Yorkiin. Helsingissä Allas on toiminut syyskuusta 2016.

Grünsteinin mukaan varmistumassa olevia hankkeita ovat nyt Oulu, Turku, Espoo ja Tukholma.

Nordic Urban -yhtiön toimitusjohtaja Raoul Grünstein ja hankekehitysjohtaja Petteri Lautso kuvattuna Helsingin Altaalla keskiviikkona.

”Varmistuneiksi hankkeiksi lasken ne, joissa meillä on rakennuslupa tai suunnitteluvaraus”, Grünstein sanoo.

Näiden lisäksi allaskeskuksia kehittävällä Nordic Urbanilla on työn alla 15 hanketta eri puolilla maailmaa, muun muassa Oslossa, Göteborgissa, Dublinissa, Tallinnassa, Brysselissä, Hampurissa ja Antwerpenissa, Grünstein kertoo.

Ne ovat usein tapahtuma- ja konserttikeskuksia, joissa on ravintola ja erilaisia uima-altaita.

”Jossain mielessä niissä on kaikissa sama konsepti. On hubi [keskus] ja montaa eri aktiviteettia. Mutta sydän on aina kylpylä­toiminnassa ja wellbeingissä eli erilaisissa hyvinvointipalveluissa.”

Havainnekuva Tukholmaan suunnitellusta Allas-hankkeesta.

Helsingin Altaalla yksi tällainen suosittu wellbeing-tuote ainakin ennen koronapandemiaa oli nimeltään ”viiniä ja venyttelyä”.

”Juu, viiniä ja venyttelyä, hittituote!” Grünstein naurahtaa.

Hän kertoo, että tarjoilijat tuovat runsaan tunnin harjoituksen jälkeen venyttelijöille lasilliset viiniä.

Tällaisille kokonaisvaltaisille hyvinvointielämyksille on erilaisten trenditutkimusten mukaan yhä enemmän kysyntää.

Havainnekuva New Yorkiin suunnitellusta Allas-hankkeesta.

Kaupungit ovat viime vuosina kiinnostuneet veden äärelle rakennettavista kylpylöistä.

Grünsteinin mukaan kaupunkien innostuksen taustalla on kolmen samanaikaisen trendin yhdistyminen.

Ensinäkin monessa kaupungissa keskusta-alueiden elinvoimaisuudesta ollaan Helsingin ja Oulun tapaan huolestuneita, Grünstein sanoo.

Siksi keskustoja halutaan elävöittää, vaikka kylpylöillä.

Kaupungit haluavat myös hyödyntää vesirajojaan nykyistä paremmin, Grünstein kertoo.

Kun satamatoimintoja siirretään monessa kaupungissa pois keskustojen rannoilta, kaupungin päättäjät pohtivat usein, miten vapautuvia rantoja ja vesialueita voisi käyttää asukkaiden virkistysalueina.

Tilojen valtaaminen ”takaisin” kaupunkilaisten käyttöön sopii monen poliitikon vaalilupauksiin. Elinkeinoelämäkin on usein innoissaan, kun kaupungin paraatipaikoilta löytyy hyviä näköalapaikkoja virkistyskäyttöön.

”Kolmas kiinnostava seikka on yleinen hyvän elämän, wellbeingin nousu, eli kuntoilun ja hyvinvoinnin merkitys laajemmassa mielessä”, Grünstein selittää.

Tukholman Allas-hanke nousee Gamla Stanin kupeeseen. Havainnekuva Tukholmaan suunnitellusta Allas-hankkeesta.

Allaskeskuksen rakentaminen on useimmiten julkisen tahojen ja yksityisten rahoittajien yhteishanke. Tällaiset hankkeet vievät usein myös aikaa.

Nordic Urban -yhtiö on Grünsteinin mukaan developer–operator eli kiinteistönkehittäjä ja keskusten toimintojen pyörittäjä. Ravintolatoiminnot se vuokraa ulkopuolisille ravintoloitsijoille, mutta muu operointi on yhtiön vastuulla.

Hankkeen kehittämiseen kuuluu suunnittelun ja kaupunkien kanssa käytävien neuvottelujen lisäksi se, että Nordic Urban etsii kiinteistölle rakennuttajan ja omistajan, joka vuokraa tilat Nordin Urbanin käyttöön määräajaksi.

”Myymme hankkeen kiinteistöyhtiöille ja niiden omistajiksi tuleville kiinteistörahastoille”, Grünstein kertoo.

Rakennusten omistajiksi tulevat rahastot vaativat sijoituksilleen noin 5–7 prosentin vuosituoton, Grünstein kertoo.

Nordic Urban myy kehittämänsä hankkeen kiinteistörahastolle tyypillisesti noin 10 prosentin kauppahinnalla kokonaisinvestoinnin arvosta.

Esimerkiksi 20 miljoonan euron hankkeen Nordic Urban myy kahdella miljoonalla eurolla, jolla katetaan vuosien työ, Grünstein avaa yhtiön ansaintamalleja.

Sitä ennen se on ostanut vuosikausien ajan asiantuntija­palveluita arkkitehti- ja konsultointi­toimistoilta.

”New Yorkissa kolme toimistoa tekee yhteistyötä kanssamme. Melkein kymmenessä kaupungissa joku toimisto edustaa meitä. Yhteistyö käsittää myös lobbausta ja verkoston rakennusta.”

Kehitystyötä on tehty pitkälti Business Finlandin TKI-lainoilla ja muulla lainarahoituksella, mutta ensi syksynä tarkoitus on kerätä lisärahoitusta pääoma­sijoittajalta, Grünstein kertoo.

Nyt yhtiön omistajina on joukko yksityissijoittajia. Grünsteinin osuus yhtiöstä on runsas puolet.

Havainnekuva New Yorkiin suunnitellusta Allas-hankkeesta. Hanke tulisi toteutuessaan aivan Brooklyn Bridgen viereen.

Grünsteinin mukaan uusissa allaskohteissa kiinteistösijoittajat sopivat Nordic Urbanin kanssa tyypillisesti 20 vuoden vuokrausajasta ja sen jälkeen tulevasta seuraavasta 20 vuoden optiosta.

Oulussa vuokra-aika venyy optioineen 60 vuoden mittaiseksi.

Ensimmäisellä Helsinkiin rakennetulla Allas Sea Poolilla oli aluksi kaupungin lupa vain kahdeksan vuoden tilavuokraan.

Sen takia Helsingin Allas täytyi myös rakentaa edullisemmin ja helpommin siirrettäväksi uuteen paikkaan kuin uudet kohteet, Grünstein myöntää.

”Tilaohjelma pukuhuoneineen, auloineen ja tuulikaappeineen on ratkaistu paremmin uusissa versioissa”, Grünstein lupaa.

”Kun liiketoimintamallimme määrittää tilatarpeet, osaamme kertoa arkkitehdille, mitä ollaan tekemässä.”

Helsingissä Allas on ollut kannattavaa liiketoimintaa ainakin ennen koronavirus­pandemiaa. Liikevaihto oli vuonna 2019 lähes seitsemän miljoonaa euroa.

Vielä vuonna 2017 liikevaihto oli noin kolme miljoonaa.

Altaan liikevoitto nousi vuosien 2017–2019 välissä käytännössä nollatuloksesta yli puoleen miljoonaan euroon, Grünstein kertoo.

Tukholmassa Nordic Urbanin allashanke nytkähti reippaasti eteenpäin, kun pormestari Anna König Jerlmyr kertoi, että kaikki viisi Tukholman hallitsevaa pääpuoluetta tukevat Gamla Stanin edustalle rakennettavan allaskeskuksen rakentamista.

Rakennuslautakunta tekee tiettävästi päätöksen rakennusluvasta tiistaina 22. kesäkuuta.

Oulu-hankkeen lopullista investointipäätöstä Grünstein sanoo odottavansa ensi viikolla.

New Yorkin allaskeskus on toteutuessaan selvästi suurin, noin 50 miljoonan euron arvoinen rakennusprojekti, Grünstein kertoo.

Nordic Urban osallistui konseptikilpailuun, jossa kaupunki etsi operoijaa ja rakennuttajaa Manhattanille Brooklyn Bridgen ja Manhattan Bridgen väliin veden päälle rakennettavalle kylpylälle.

”Jos Tukholma on kaksi kertaa suurempi kuin Helsinki, New York on kaksi kertaa suurempi kuin Tukholma”, Grünstein kertoo.

”New Yorkin ehdotuksen erikoisuutena on kelluva viheralue, joka on samalla biologinen puhdistusasema ja kävelyreitti.”

Nordic Urban lähti New Yorkin tarjouskilpailuun takamatkalta.

Grünstein kertoo saaneensa lokakuussa Whatsapp-viestin edesmenneeltä Nordic Urbanin hallituksen jäseneltä Ami Hasanilta juuri ennen erään teatteriesityksen alkua.

Hasan oli huomannut The New York Timesista jutun, jossa kerrottiin New Yorkin kaupungin käynnistäneen kilpailutuksen uimalan rakentamisesta muutamaa kuukautta aiemmin.

”Se rupesi pyörimään mielessä. Kilpailuehdotusten jättöön oli aikaa kolme ja puoli viikkoa”, Grünstein sanoo.

”Seuraava yö meni aika rauhattomissa tunnelmissa. Puhuimme asiasta seuraavana päivänä toimistolla ja päätimme osallistua.”

Seuraavaksi Grünstein muutti kolmeksi ja puoleksi viikoksi New Yorkiin.

Aika kului paikallista ryhmää rakentaessa samaan aikaan kun kolme eri tiimiä Helsingissä valmisteli suunnitelmia.

”Niille tuli jokseenkin puun takaa, että suomalainen firmakin oli tarjonnut. Nyt meillä on kerran viikossa neuvottelu New Yorkin viranomaisten kanssa hankkeen edistämisestä.”

Grünstein kertoo Nordic Urbanin saaneen tällä viikolla New Yorkin kaupungin taloudellisen kehittämisen neuvostolta (EDC) luvan kertoa, että kaupunki on valinnut Nordic Urbanin ehdotuksen toiseksi kahdesta finalistista.

Niin Oulun, Turun, Tukholman kuin New Yorkin kylpylät ovat erityisesti puurakentamisesta tunnetun arkkitehdin Anssi Lassilan ja arkkitehtitoimisto Oopeaan suunnittelemia.

Ulkomaisissa hankkeissa mukana on aina myös jokin paikallinen arkkitehtitoimisto.

Arkkitehti Anssi Lassilan ja arkkitehtitoimisto Oopeaan öinen havainnekuva New Yorkin kylpylähankkeesta