Kryptovaluuttojen arvo on paisunut, mutta niiden verotus on täynnä porsaanreikiä – Suomesta löytynyt 25 miljardin arvosta ulkomaisia krypto­kauppoja

Maailmalla rakennetaan parhaillaan kansainvälisiä standardeja valtioiden väliseen tiedonvaihtoon krypto­valuuttojen verotuksessa.

Kryptovaluuttojen markkina on kasvanut rajusti koronapandemian aikana. Viime aikoina esimerkiksi suurin kryptovaluutta bitcoin on menettänyt rajusti arvoaan. Tiistaiaamuna kello 11 Suomen aikaa yhden bitcoinin hinta oli lähes 29 900 dollaria. Huhtikuun puolivälissä hinta oli korkeimmillaan lähes 65 000.

Koko kryptomarkkinan arvo on nyt yli 1 200 miljardia dollaria. Markkinan kokonaisarvo on puolittunut toukokuun huipusta. Se on silti yhä yli kuusinkertainen vuoden 2020 alkuun verrattuna.

1200 miljardia on valtava rahasumma. Sillä pyörittäisi Suomen valtiota lähes 20 vuoden ajan.

Kryptomarkkinoiden sukellus on saanut monet myymään krypto-omaisuuttaan. Herää kysymys, kuinka järjestelmällisesti kryptovaluutta­kaupoilla tehdyistä myyntivoitoista maksetaan veroa. Esimerkiksi HS:n kesäkuussa julkaiseman uutisen mukaan Suomen verottaja saa tiedon noin joka toisesta kaupasta.

Lue lisää: Verottajalle ilmoitettiin viime vuonna 20 miljoonan euron kryptovaluuttavoitoista, jopa miljoonien potteja saattaa jäädä silti piiloon – ”Ehkä siinä voittaa ihmisen ahneus"

Maailmalla rakennetaan parhaillaan kansainvälisiä standardeja valtioiden väliseen tiedonvaihtoon kryptovaluuttojen verotuksessa.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa verottaja saisi tiedot kryptovaluutoilla tehdyistä kaupoista suoraan vaihtopörssistä ja eri maiden verohallinnot vaihtaisivat kunkin maan asukkaita koskevia tietoja keskenään automaattisesti.

” ”Tällä hetkellä ei ole systemaattista ja vuosittain tapahtuvaa tietojenvaihtoa.”

”Tällä hetkellä ei ole systemaattista ja vuosittain tapahtuvaa tietojenvaihtoa, kuten meillä on esimerkiksi finanssitili­tietojen osalta”, sanoo ylitarkastaja Timo Puiro Verohallinnon asiakkuus­yksiköstä.

Jo nyt verohallinto voi pyytää yksittäisiä tietoja myös ulkomaisista kryptovaluuttojen vaihtopörsseistä, mutta tehokkaaseen valvontaan se ei Puiron mukaan riitä.

”Laajan käyttäjäkunnan hallintaan tarvitaan laajoja tietomääriä. Yksittäinen tietojen vaihto soveltuu ainoastaan rajoitetusti näin laajan riskin hallintaan ja valvonnan tehokkuuden turvaamiseen.”

Verohallinnossa muista maista saatuja tietoja tarvittaisiin mahdollisimman pikaisesti, koska kryptovaluuttoihin on sijoittanut jo suuri määrä suomalaisia.

Lue lisää: Niko Mäenpää sijoitti bitcoiniin pari tonnia vuonna 2013, ja nyt hän on miljonääri – Näin Mäenpää haistoi krypto­valuuttojen nousun

Yhteistyöjärjestö OECD:ssä ja EU:ssa ollaan nyt rakentamassa standardeja ja direktiivejä, joissa valtioiden veroviranomaiset vaihtaisivat kunkin maan asukkaita koskevia tietoja vuosittain automaattisesti.

Kryptovaluuttojen tehokkaaseen valvontaan ei riitä yksittäisten tietojen vaihtaminen, sanoo Timo Puiro.

Finanssitili­tietojen käsittelyssä on jo olemassa järjestelmä, joka perustuu OECD:n rakentamaan kansainväliseen automaattista tietojenvaihtoa koskevaan standardiin eli Common Reporting Standardiin (CRS). Euroopan unionissa CRS:n mukainen raportointi tapahtuu niin sanottuun DAC2-direktiiviin perustuen.

Standardin mukaan finanssilaitosten on tunnistettava asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja annettava verottajalle vuosi-ilmoituksella asiakkaitaan koskevia varallisuus- ja tulotietoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun henkilö avaa esimerkiksi pankkitilin tai merkitsee rahastoyhtiön rahasto-osuuksia, täytyy finanssilaitoksen pyytää asiakkaalta tiedot, joista selviää, mihin valtioihin tämä on verovelvollinen.

Verohallinto taas lähettää finanssilaitoksilta saamansa tiedot muiden maiden verohallinnoille, jos ne koskevat kyseisten maiden asukkaita.

OECD:n rakentamaan standardiin osallistuu tällä hetkellä noin sata valtiota, mukaan lukien Kiina ja Venäjä. Listalta puuttuvan Yhdysvaltojen kanssa Suomella on oma FATCA-niminen sopimus, jonka huolellisuus­menettelyt ja raportointi vastaavat hyvin pitkälle CRS:n velvoitteita.

Tarkoitus on rakentaa jotakuinkin vastaava, mutta erillinen järjestelmä kryptovaluuttojen verotustietojen vaihtamiseen. Rakenteilla oleva järjestelmä ei siis suoraan perustu CRS:iin.

Suomi on ollut Puiron mukaan asiassa aktiivinen ja myös jakanut asian­tuntemustaan. Myös EU:n ja OECD:n muut jäsenmaat kokevat hänen mukaansa, että heillä on asiassa suuret taloudelliset intressit.

”Sen takia tämä on mielestäni edennyt aika vauhdikkaasti. Loppuvuoden aikana odotetaan konkreettisia ehdotuksia näiden standardien ja direktiivien sisällöiksi.”

Poliittiseen päätöksentekoon asia voisi nousta ensi vuoden puolella. Standardien poliittisesta hyväksynnästä kestäisi Puiron mukaan noin kaksi vuotta siihen, että tietojenvaihto voisi alkaa.

Toistaiseksi valtioiden välinen tiedonvaihto on nojannut lähinnä tietoihin, joita on saatu yksittäisillä pyynnöillä tai spontaanisti.

”Verohallinnot ovat lähettäneet tietoja oma-aloitteisesti, kun ne ovat havainneet kryptovaluuttatapahtumia ja arvelleet, että ne ovat verotuksellisesti relevantteja toisessa maassa”, Puiro kertoo.

Suomen Verohallinto on Timo Puiron mukaan ollut aktiivinen kryptovaluuttojen verotustietojen jakaja.

Verohallinnon antamien tietojen mukaan Suomi on vuosina 2012–2019 lähettänyt ulkomaille 24,5 miljardin euron arvosta muiden maiden kansalaisia ja yrityksiä koskevaa verotustietoa. Tietoa on lähetetty kaikkiaan 2,4 miljoonasta asiakkaasta yli sadassa maassa.

Käytännössä tämä tarkoittaa muiden maiden kansalaisia, joiden on havaittu tekevän kryptovaluutoilla kauppa- tai vaihtotapahtumia suomalaisten kryptovaluutta­yhtiöiden palveluissa. Vastaavasti Suomeen tulee tietoa ulkomailla kauppaa tekevistä suomalaisista.

Vertailuksi, Suomen valtion verokertymä oli Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 46,9 miljardia euroa vuonna 2020.

Toisaalta pelkästään Bitcoinin markkina-arvo on noin 600 miljardia dollaria ja koko kryptomarkkinan arvo on Coinmarketcap-kaupankäynti­sivuston mukaan noin 1 300 miljardia dollaria.

Puiro haluaa korostaa, että kansainvälisten standardien rakentaminen on myös rehellisen verovelvollisen palvelemista.

Tällä hetkellä kansalaiset joutuvat itse ilmoittamaan kryptovaluutta­tapahtumansa verottajalle.

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että kryptokaupat voitaisiin parhaimmillaan sisällyttää jo esitäytettyyn veroilmoitukseen.

”Vakiintuneet tietovirrat mahdollistavat automaatiot, eli verotustietoa voidaan tuoda valmiina esitäytetylle veroilmoitukselle”, Puiro sanoo.